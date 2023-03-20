Бізнес на старих хатах. Як львівська підприємниця реставрує та продає старі сільські будиночки

Події останніх років – пандемія коронавірусу, війна із ракетними обстрілами міст та відключеннями світла – актуалізували для багатьох українців питання житла "подалі від міста".

І якщо раніше містяни розглядали хату в селі швидше як дачу, то сьогодні збільшився попит на таку нерухомість як основне житло. Особливо у західних областях України.

Будинок в селі часто купують молоді сім’ї, які мають можливість працювати дистанційно. Такий дім дешевший, ніж міська квартира, а додатковими перевагами є спокій, природа, чисте повітря та гарантоване тепло від пічки взимку.

Засновниця благодійного фонду "Спадщина.UA" Ганна Гаврилів зуміла цей попит перетворити на успішний бізнес. Як він працює?

Від реставрації замків – до глиняних хат

У 2018 році Ганна Гаврилів, для порятунку Поморянського замку на Львівщині, створила благодійний фонд "Спадщина.UA". Якийсь час фонд займався промоцією та залученням коштів для реставрації замку.

Згодом ініціатива розширилася й організація взяла під опіку ще кілька історичних будівель на Львівщині, займаючись розвитком їх культурно-туристичного потенціалу.

"Впродовж 2018-2020 років ми спільно з експертами та місцевими громадами дали поштовх відродженню Поморянського замку, Тартаківського палацу та будівлі Товариства "Сокіл" у місті Бібрка на Львівщині.

За час активної діяльності мали статус найбільш ефективної громадської організації у сфері системного та комплексного відродження пам’яток", – розповідає Гаврилів.

За її словами, волонтерська праця виявилася доволі утопічною та малоефективною в тривалій перспективі. І саме це спонукало її шукати нові інструменти для порятунку культурної спадщини.

Так, у 2020 році паралельно з соціальними проєктами благодійного фонду Ганна Гаврилів розпочала роботу у ще одному напряму – приватних інвестиціях в історичну нерухомість.

Один з найвідоміших його прикладів – ревіталізація будівлі старої школи 1905 року в смт Роздолі на Львівщині, яка стала мультифункціональним центром для місцевого бізнесу.

Всередині 2022 року Гаврилів почала активно розвивати серійний проєкт з відновлення старовинних хаток на Львівщині.

Мальовані хатинки на Львівщині

Першу хатину у смт Поморяни на межі Львівської й Тернопільської областей Ганна Гаврилів придбала задовго до війни та відновила для себе.

Поморяни – колишнє містечко з багатою історією і туристичним потенціалом. Зараз – це селище, де проживає близько тисячі мешканців.

В ньому розташовані кілька пам’яток національного значення – Поморянський замок-палац 16-го століття, старовинна дерев’яна церква 17-го століття, бароковий мурований костел 18-го століття, а також руїни неоготичної ратуші кінця 19-го століття. Неподалік – Золочівський замок.

Ще два будинки Ганна придбала, щоб розвивати в регіоні зелений туризм. Планувала створити мережу старовинних хатинок "Мальовані Поморяни" із максимально збереженою автентикою, котрі були б об'єднані в єдину естетичну концепцію: стіни білені вапном, а столярка (вікна, двері, дерев'яні елементи) – завжди різних сміливих відтінків.

Але війна внесла свої корективи й замість туризму з’явився запит на відносно недороге житло з автономним пічним опаленням. Пошук безпечних місць спонукав людей обирати сільську місцевість.

Тож перші відреставровані три хатини на початку літа минулого року Ганна продала. Так розпочався проєкт із пошуку та ревіталізації старих сільських хат. За останні пів року у Поморянах відновили 10 хатинок, а ще п'ять – в роботі.

Власниками відреставрованих хат у Поморянах та довколишніх селах стали люди переважно творчих професій – журналісти, дизайнери, художники, фахівці IT-сфери.

"У Поморянах (де насправді феноменальний культурно-туристичний потенціал, але дуже бідна громада), ми леліємо кожного нашого нового резидента та запрошуємо не лише приїжджати сюди на вихідні, але й прописуватися та платити в цю громаду податки: ми всі разом та кожен окремо впливаємо на майбутнє маленького історичного українського містечка", – зазначає засновниця ініціативи.

Одну з хатинок придбав співзасновник львівської креативної агенції And Action Іван Іщенко. Він планує проводити тут літо з сім’єю, щоб бути ближче до природи.

"Наша аудиторія – це молоді, активні, свідомі та спроможні люди, переважно, сім’ї, поціновувачі культурної спадщини України, що плекають своє коріння.

Хоча можу визнати, що у зв’язку з війною, аудиторія поціновувачів наших хатинок збільшилася: війна актуалізувала в суспільстві поняття української ідентичності, а відтак підняла інтерес до своєї історії та культури", – пояснює Гаврилів.

Вартість робіт та хатинок

Вартість відновлення сільської хати коливається в проміжку 1000-7000 дол, залежно від стану будівлі та побажань замовника. Крім прямих витрат на роботи та матеріали, є ще витрати на юридичну та логістичну складову.

Відреставрована хатина обійдеться новим власникам приблизно у 4000-14000 дол, залежно від складності ремонту та побажань замовників.

Усі хатинки різних років забудови – від початку 20-го століття до 60-70-х років, переважно глиновальковані та з фальцевою покрівлею.

Будівлі потрапляють команді "Спадщина.UA" в роботу в різному стані, декотрі з них потребують суттєвих вкладень, аби вивести їх з аварійного стану. Під час ремонту майстри намагаються максимально зберегти автентичність хати.

Як правило, при ревіталізації залишають муровану глиняну пічку, дерев’яну підлогу, якщо вона в доброму стані, вікна, двері або автентичні дерев’яні меблі.

У кожній старій хаті є комора, яку за бажанням нових власників переобладнують під санвузол. Також майстри підводять відповідні електричні та сантехнічні комунікації.

Після ревіталізації кожна з хаток отримує "кольорову" назву – оливкова, синя, бірюзова, карамельна, гірчична, кольору осінньої ночі чи сушеної м’яти. Часто хатину відновлюють під побажання конкретних власників, які обирають кольори та рівень комфорту.

"Запити нових господарів різні: когось влаштовували комунікації на рівні "для дачі", а комусь необхідні умови для повноцінного проживання. Все – індивідуально", – каже Ганна Гаврилів.

Ініціатива з відновлення старовинних хаток у Поморянах вже вийшла за межі селища. Зараз засновниця проєкту працює над реставрацією хатинок біля Свірзького та Олеського замків, а також у відомому центрі килимарства – місті Глиняни на Львівщині.

А нещодавно вона придбала садиби в селі Крачанівці на Хмельниччині та в селі Полиці на Волині. Для них також шукають інвестора.

"Потенціал цього ринку доволі великий. Ми маємо справу із запізнілим попитом: значний прошарок суспільства вже давно дозрів до проживання за межами міста, в основному, через мотив мати власний будинок із земельною ділянкою та жити ближче до природи.

А події останніх трьох років – епідемія та війна – дали усвідомлення можливості проживати та працювати дистанційно без втрат для якості життя, праці та комунікації з суспільством", – пояснює Ганна Гаврилів.

А ціни на такі хатини у селах Поділля та Галичини впродовж 2022-2023 років суттєво зросли.

"Попит сформували внутрішньо переміщені родини зі Сходу та Півдня, які втратили домівки, проте мають обмежений фінансовий ресурс та не можуть собі дозволити придбання нерухомості в містах, або ж шукають тимчасового житла в безпеці, а в провінції й ризики ракетних ударів менші, і сирени звучать тихіше", – пояснює Ганна.

Якщо раніше в село переїжджали переважно дауншифтери, то пандемія коронавірусу та війна показали, що хата в сільській місцевості може бути кращою альтернативою квартири у місті. Це дає великий поштовх до розвитку сільських територій, з яких роками виїжджала молодь.

"Сьогодні сім’я часто має транспортний засіб та готова купувати хатину в селі – як основне місце для проживання. Принаймні, такі наші власні спостереження впродовж реалізації проєкту з ревіталізації хатинок.

На це, очевидно, також вплинули масовий капітальний ремонт доріг та реформа децентралізації, у зв’язку із чим значно покращилася якість та доступність соціальних послуг – освіти, медицини, розважальної інфраструктури тощо", – вважає Гаврилів.