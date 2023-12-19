Без коррупции и воровства. Как работает программа восстановления домов за средства ЕС

За даними KSE, в Україні налічується понад 18,6 тис багатоквартирних будинків, які пошкоджені або знищені внаслідок бойових дій. І на 23-ій місяць великої війни в країні так і не утворився єдиний алгоритм відновлення таких домівок. Житло відновлюють за державними, муніципальними, приватними та грантовими програмами.

Через відсутність фінансового ресурсу у держави на централізацію процесу відбудови багато власників квартир на Київщині, Миколаївщині, Житомирщині, Дніпропетровщині та в інших регіонах досі залишаються без даху над головою.

Програми відновлення житла, що фінансуються за кошти країн-партнерів, стають рятівним колом для українців, які не можуть дочекатися своєї черги на допомогу в міськраді чи через фонд United24.

В державному Фонді енергоефективності, який за кошти ЄС реалізує програму "ВідновиДім", кажуть, що в такій відбудові неможливі зловживання та переплата. Організація продовжує покращувати умови програми і хоче зробити її флагманською в житловому секторі.

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Про програму "ВідновиДім"

Голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) "Фаворит на Мінеральній" Ольга Верега пережила окупацію Ірпеня в підвалі свого будинку. Будівля зазнала суттєвих пошкоджень: побиті 4 тис квадратних метрів вікон, 27 влучань уламків у дах.

Як тільки росіян вигнали з міста, ірпінчанка взялась за відновлення будинку. Роботи фінансували власним коштом – на рахунку ОСББ на той момент було 500 тис грн. Річ у тім, що до великої війни мешканці планували поставити на даху сонячні панелі для обігріву місць загального користування.

"Почали з розчищення сміття та огляду несучих конструкцій. Потім лагодили дах. На це витратили всі заощадження. Після цього почала шукати фонди, які займаються відбудовою. Одні відмовляли, інші працювали тільки через міську раду", – розповідає Верега.

Відновлення будинків через міськраду має свої недоліки, каже голова ОСББ. Замовник не вникає в особливості будинків, уніфікує більшість проєктів, і надає перевагу "картинці", а не функції (питання правильної теплоізоляції, дотримання проєкту тощо). Крім того, відкритим залишається питання часу очікування на реставрацію житла.

Будинок на Мінеральній, Ірпінь фото олександра колесніченка

У Facebook Верега побачила інформацію про те, що Фонд енергоефективності готується запустити програму для ОСББ "ВідновиДім", покликану фінансувати відновлення постраждалих від російської агресії будинків. До цього Фонд вже реалізовував програму термомодернізації "Енергодім".

У травні 2022 року вона написала листи іншим головам ОСББ, які вже працювали з Фондом енергоефективності, з питаннями про деталі співпраці, умови та підрядників. На той час програма тільки готувалась до запуску.

"Я дізналась, що буде програма донорства від Фонду енергоефективності, яка дозволить ремонтувати пошкоджені будинки. З травня ми готувались, проводили збори ОСББ, в листопаді програму запустили і ми стали одними з перших її учасників", – каже голова об'єднання.

Для подачі заявки ОСББ повинно мати на руках звіт з обстеження будинку, проєкт будинку та кошторис відновлення. Далі необхідно самостійно обрати підрядника та укласти з ним договір.

Максимальна сума коштів на відновлення, на яку могла розраховувати ОСББ, становила 7,2 млн грн. Наразі її збільшили до 8 млн грн. Схвалення заявок відбувається в хронологічному порядку. Загальний обсяг пілотного етапу програми становить 5 млн євро, виділених ЄС і Німеччиною. Після вичерпання цієї суми фонд поповнять ще на 20 млн євро.

Ключова вимога до участі у програмі – конструктив будівлі має бути цілим. Учасники ОСББ "Дубок" в Ірпені змушені були скинутись по 100 тис грн, щоб полагодити критичні пошкодження будинку і відкрити собі шлях до участі у "ВідновиДім".

Після схвалення заявки на рахунок ОСББ одразу перераховують 70% від вартості робіт і послуг. В подібних програмах від інших донорів перший транш зазвичай не перевищує 50%, каже регіональний консультант програми Міжнародної фінансової корпорації з підтримки Фонду енергоефективності Сергій Казаку. Коли кошти вичерпуються, експерти верифікують відповідність кошторису виконаним роботам, після чого Фонд виплачує другу частину.

Завдяки "ВідновиДім" мешканці ЖК "Фаворит на Мінеральній" відновили вікна і фасади. Подати повторну заявку за цією програмою на, наприклад, внутрішні роботи ОСББ не може.

Фасад з відновленими вікнами будинку на Мінеральній, Ірпінь фото олександра колесніченка

"Є перелік пріоритетних заходів, за яким ОСББ може подаватися. Це стосується переважно теплового контуру. Всі роботи мають бути зазначені у звіті з поясненням причин пошкодження і необхідності ремонту або відновлення", – пояснює Казаку.

При цьому участь у "ВідновиДім" не забороняє жителям брати участь в інших програмах, в тому числі "єВідновлення". Тож мешканці постраждалих квартир подають заявки на ремонт квартир за державною програмою.

Пропаганда відповідальної власності

Мешканцям будинку на вулиці Університетській, 16 після деокупації Ірпеня необхідно було зібрати 4 млн грн лише на ремонт даху, розповідає голова ОСББ "Доброрад" Юрій Москаленко. Сума виявилася непідйомною.

Частину грошей Москаленко залучив у Фонду "Відродження", а трохи зібрав з жителів. На ці кошти вдалося замінити плиту перекриття, завести армопояс, відремонтувати несучу конструкцію. Після цього члени ОСББ долучилися до програми "ВідновиДім". Гранична сума на той момент становила 6 млн грн, чого не вистачало на повний комплекс робіт.

Паралельно Москаленко попросив допомоги "Фонд Леруа Мерлен", який виділив будівельні матеріали. Ірпінська рада надала деревину і металочерепицю. Випадок ОСББ "Доброрад" – приклад того, як можна скомбінувати п'ять-шість джерел співфінансування відновлення, каже Казаку.

Ключова умова програми "ВідновиДім" – ОСББ повинні самостійно знайти підрядника робіт. Роботою своїх підрядників Верега і Москаленко задоволені. Обидва знайшли їх методом "сарафанного радіо". Будівельні компанії ще повинні пройти комплаєнс-процедуру, яку проводить Фонд.

Відновлення будинків відбувається за первинним проєктом будівництва, хоча можливі і зміни. У будинок на вулиці Мінеральній додали силікатну штукатурку для цокольної частини, чим покращили енергоефективність.

В будинку на Університетській суттєво постраждав фасад. В ході відновлення 50-міліметрове утеплення довелось замінити 150-міліметровим, як того вимагають чинні державні будівельні норми, каже Москаленко.

Будинок на Університетській фото олександра колесніченка

Пілотний проєкт "ВідновиДім" запрацював у листопаді 2022 року у Київській, Сумській, Чернігівській та Житомирській областях. Пізніше додали Миколаївську та Дніпропетровську. В оновленій версії дію програми розширять на всю країну.

Понад сотню об'єктів за кошти Фонду відновили на Київщині. Абсолютним рекордсменом за кількістю проєктів став Ірпінь. Куратори програми сподіваються, що ОСББ з таких міст, як Охтирка, Павлоград, Коростень та інших активніше залучатимуться до відновлення свого житла.

За оновленими умовами, перелік заходів розширять: додадуть можливість проводити протиаварійні роботи, ремонтувати місця загального користування, встановлювати пандуси та підйомники. Крім того, Фонд запустить пілотний етап програми "ГрінДім", яка допоможе забезпечити домогосподарства електроенергією під час відключень світла.

Серед головних планів Фонду на 2024 рік – 400 повністю або частково завершених проєктів за програмою "ВідновиДім". В її рамках вже компенсовано учасникам 278 млн грн, а загалом подано заявок на 700 млн грн. На нинішньому етапі до фінансування програми має доєднатись держава з часткою 20%.

Без корупції

Будівельні роботи в рамках програми "ВідновиДім" проходять подвійний контроль – з боку ОСББ та експертів від Фонду енергоефективності. Перші контролюють витрати по ремонтних роботах, а другий підтверджує правильність калькуляцій у кошторисі.

Сам кошторис виписується до найдрібніших деталей: наприклад, для металопластикового вікна вказується світлопрозорість конструкції, тип профілю, виробник, товщина, характеристики склопакета, для якого типу приміщення.

Це суттєво відрізняє програму від муніципальних і державних, де в кошторисі можуть написати просто "металопластикове вікно" без жодних його характеристик. Врешті, це впливає на вартість та якість реконструкції.

У ЗМІ все частіше з'являються повідомлення про зловживання на відбудові за бюджетні кошти. Наприклад, у тендері на відновлення ЖК "Ірпінські Липки" за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ взяли участь дві компанії з пропозиціями 430 млн грн та 605 млн грн. Переможцем стала та, що запропонувала вищу ціну, через недоліки у кошторисах першої.

Водночас журналісти знайшли в кошторисі компанії-переможниці завищені ціни на окремих позиціях, а також відсутність детальної інформації по більшості інших позицій.

Бюро економічної безпеки та Бучанська окружна прокуратура розслідують п’ять проваджень щодо розтрати бюджетних коштів на відбудові об’єктів інфраструктури на Київщині. Влітку журналісти Bihus.Info показали, що підряди на сотні мільйонів гривень отримали компанії зі сумнівними зв‘язками та репутацією, переважно їх обирали без конкурсів, за невідомими критеріями і "усними домовленостями".

У Харкові великі замовлення на відновлення будинків часто отримують компанії, що фігурують у кримінальних провадженнях або розслідуваннях журналістів, мають зв’язки з представниками влади. Реальної конкуренції на закупівлях немає, на більшість тендерів приходить один учасник.

У вересні 2023 року Подільський районний суд Києва відсторонив від посади й відправив під нічний домашній арешт директора "Житлоінвестбуд-УКБ" Олександра Акімова. Йому інкримінують службову недбалість під час ремонту пошкоджених росіянами хрущовок на вулиці Межовій. Слідство вважає, що бюджету міста завдали збитків на 800 тис грн.