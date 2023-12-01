Гранти на відновлення будинків — дієвий механізм допомоги

До початку повномасштабної війни діяльність Фонду енергоефективності була зосереджена виключно на термомодернізації багатоквартирних будинків — ОСББ отримували гранти на впровадження енергоефективних заходів.

Та після російського вторгнення на територію України у лютому 2022 року команда Фонду почала працювати і над розробкою нової ініціативи. Руйнування житлових будинків потребувало негайних дій.

За 224 дні Фонд запустив Програму "ВідновиДІМ". Це був час кропіткої роботи: розробка концепції Програми, пошук фінансування, переговори з донорами, внесення змін до багатьох документів — від закону "Про Фонд енергоефективності" до нормативних документів і підзаконних актів.

100% компенсація, авансування і спрощений механізм участі

Пілотний етап Програми "ВідновиДІМ", учасники якої отримують гранти на ремонтні роботи у багатоквартирних будинках, пошкоджених внаслідок війни, запрацював 21 листопада 2022 року.

Реклама:

Цей етап фінансував виключно Європейський Союз, який виділив на його реалізацію 5 млн євро. Основний етап наразі фінансується коштом ЄС та Уряду України.

У межах Програми "ВідновиДІМ" Фонд енергоефективності надає ОСББ гранти, що компенсують 100% вартості витрат на виконання необхідних робіт і закупівлю матеріалів.

Ця ініціатива пропонує безпрецедентні умови — 70% суми гранту авансується, що допомагає оперативно розпочинати відновлення.

Програма спрямована на проведення швидких ремонтів — у ній можуть брати участь будинки, у яких не пошкоджена механічна стійкість несучих конструкцій.

Якщо такі пошкодження є, їх необхідно усунути до участі у цій ініціативі. Максимальний розмір гранту на один об’єкт відновлення наразі становить 7,2 млн грн.

За отримані кошти ОСББ ремонтують пошкоджені фасади і покриття будинків, обладнання дахових котелень та інженерних мереж, замінюють віконні блоки та блоки балконних дверей, а також зовнішні двері.

До початку повномасштабної війни діяльність Фонду енергоефективності була зосереджена виключно на термомодернізації багатоквартирних будинків — ОСББ отримували гранти на впровадження енергоефективних заходів.

Та після російського вторгнення на територію України у лютому 2022 року команда Фонду почала працювати і над розробкою нової ініціативи. Руйнування житлових будинків потребувало негайних дій.

За 224 дні Фонд запустив Програму "ВідновиДІМ". Це був час кропіткої роботи: розробка концепції Програми, пошук фінансування, переговори з донорами, внесення змін до багатьох документів — від закону "Про Фонд енергоефективності" до нормативних документів і підзаконних актів.

100% компенсація, авансування і спрощений механізм участі

Пілотний етап Програми "ВідновиДІМ", учасники якої отримують гранти на ремонтні роботи у багатоквартирних будинках, пошкоджених внаслідок війни, запрацював 21 листопада 2022 року.

Цей етап фінансував виключно Європейський Союз, який виділив на його реалізацію 5 млн євро. Основний етап наразі фінансується коштом ЄС та Уряду України.

У межах Програми "ВідновиДІМ" Фонд енергоефективності надає ОСББ гранти, що компенсують 100% вартості витрат на виконання необхідних робіт і закупівлю матеріалів.

Ця ініціатива пропонує безпрецедентні умови — 70% суми гранту авансується, що допомагає оперативно розпочинати відновлення.

Програма спрямована на проведення швидких ремонтів — у ній можуть брати участь будинки, у яких не пошкоджена механічна стійкість несучих конструкцій.

Якщо такі пошкодження є, їх необхідно усунути до участі у цій ініціативі. Максимальний розмір гранту на один об’єкт відновлення наразі становить 7,2 млн грн.

За отримані кошти ОСББ ремонтують пошкоджені фасади і покриття будинків, обладнання дахових котелень та інженерних мереж, замінюють віконні блоки та блоки балконних дверей, а також зовнішні двері.

Механізм Програми "ВідновиДІМ" максимально спрощений: готуючись до участі, ОСББ слід провести загальні збори, замовити обстеження будинку, розроблення дефектного акта і кошторису, пройти експертизу (якщо вартість проєкту — понад 1 млн грн), вибрати підрядників і укласти з ними договори.

Підготувавши необхідні документи, ОСББ подає заявку на участь у Програмі, після схвалення якої Фонд авансом перераховує 70% гранту. Далі виконуються відновлювальні роботи, після завершення яких ОСББ подає до Фонду відповідну заявку. Схваливши її, Фонд компенсує решту гранту — 30%.

Всіх підрядників у межах Програми "ВідновиДІМ" вибирають виключно ОСББ — Фонд жодним чином не впливає на це рішення, дотримуючись принципів невтручання та відкритості.

Щоби допомогти учасникам уникнути недобросовісних компаній, Фонд розробив вимоги до виконавців робіт. Так, будівельні компанії мають відповідати трьом основним критеріям: мінімум трирічний досвід діяльності, досвід виконання не менше трьох аналогічних договорів протягом останніх чотирьох років, відсутність негативної репутаційної інформації.

Крім того, Фонд встановив мінімальні технічні вимоги до конструктивних рішень, які допомагають забезпечувати належний рівень виконаних робіт. А незалежна експертна оцінка Київського науково-дослідного інституту судових експертиз визначила граничну вартість основних робіт з відновлення конструктивних елементів будинків.

Розширення території дії, зміни і 173 відремонтовані будинки

Від моменту запуску Програми Фонд енергоефективності постійно аналізує потреби її учасників і вносить до неї відповідні зміни. Ініціатива, яка спочатку діяла на території Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей, згодом розширилася на Дніпропетровську та Миколаївські області, а також на місто Київ.

А наприкінці вересня Фонд перейшов до реалізації основного етапу Програми — її дія поширилася на територію всієї України. Винятки — тимчасово окуповані території та території активних бойових дій, а також населені пункти, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії розмежування.

Це напрочуд важливо, адже ворог завдає ударів не тільки по прифронтових містах — всі області України піддаються ракетним обстрілам.

Серед найближчих планів Фонду — розширити перелік заходів, які компенсує грант у межах Програми. Зокрема, надати ОСББ можливість виконувати ремонтні роботи у місцях загального користування, а також встановлювати у будинках пандуси і підйомники.

Вже є відповідне рішення Координаційної ради донорів Фонду енергоефективності — відбувається внесення змін до Програми. Також з донорами обговорюється можливість надання грантів на виконання протиаварійних робіт, що дозволить приєднатися до Програми будинкам із пошкодженням елементів несучих конструкцій.

Допомогти ОСББ, які ремонтують будинки за Програмою "ВідновиДІМ", може і місцева влада, запроваджуючи відповідні програми. У межах таких ініціатив ОСББ компенсують вартість витрат, які не покриваються грантом.

Це виготовлення проєктно-кошторисної документації, дефектних актів, авторський і технічний нагляди. Ми вдячні відповідальним громадам, які вже забезпечують таку підтримку наших співгромадян у складний воєнний час, та запрошуємо інших приєднуватися.

Програма "ВідновиДІМ" вже стала по-справжньому рятівною для тисяч українців — вона дала їм змогу повернутися до власних домівок у комфортні умови. Протягом року Фонд отримав від ОСББ 315 заявок на участь у ній, а це понад 25 000 домогосподарств.

Повністю завершені будівельні роботи на 66 проєктах. Ще на 107 об’єктах роботи завершені частково. У межах Програми Фонд енергоефективності компенсував ОСББ понад 245 млн грн.

Після закінчення війни на Україну чекає нове випробування — масштабна відбудова, яка має відповідати принципу "build back better". Команда Фонду енергоефективності вже сьогодні бере участь у профільних дискусіях щодо візії майбутнього країни, зокрема зосереджуючись на питаннях житлового фонду. Водночас продовжує впроваджувати проєкти, які закладають міцний фундамент такої відбудови.

Внаслідок бойових дій в Україні пошкоджені тисячі багатоповерхівок, ремонтувати які сьогодні допомагає Програма "ВідновиДІМ". Якщо ваш будинок також потрапив під обстріли, звертайтеся до Фонду енергоефективності.

Ми чекаємо на заявки від ОСББ — проактивна позиція співвласників, які, попри всі страшні виклики війни, не опускають руки, знаходять сили для відновлення своїх будинків, надихає тисячі родин повертатися додому.

Механізм Програми "ВідновиДІМ" максимально спрощений: готуючись до участі, ОСББ слід провести загальні збори, замовити обстеження будинку, розроблення дефектного акта і кошторису, пройти експертизу (якщо вартість проєкту — понад 1 млн грн), вибрати підрядників і укласти з ними договори.

Підготувавши необхідні документи, ОСББ подає заявку на участь у Програмі, після схвалення якої Фонд авансом перераховує 70% гранту. Далі виконуються відновлювальні роботи, після завершення яких ОСББ подає до Фонду відповідну заявку. Схваливши її, Фонд компенсує решту гранту — 30%.

Всіх підрядників у межах Програми "ВідновиДІМ" вибирають виключно ОСББ — Фонд жодним чином не впливає на це рішення, дотримуючись принципів невтручання та відкритості.

Щоби допомогти учасникам уникнути недобросовісних компаній, Фонд розробив вимоги до виконавців робіт. Так, будівельні компанії мають відповідати трьом основним критеріям: мінімум трирічний досвід діяльності, досвід виконання не менше трьох аналогічних договорів протягом останніх чотирьох років, відсутність негативної репутаційної інформації.

Крім того, Фонд встановив мінімальні технічні вимоги до конструктивних рішень, які допомагають забезпечувати належний рівень виконаних робіт. А незалежна експертна оцінка Київського науково-дослідного інституту судових експертиз визначила граничну вартість основних робіт з відновлення конструктивних елементів будинків.

Розширення території дії, зміни і 173 відремонтовані будинки

Від моменту запуску Програми Фонд енергоефективності постійно аналізує потреби її учасників і вносить до неї відповідні зміни. Ініціатива, яка спочатку діяла на території Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей, згодом розширилася на Дніпропетровську та Миколаївські області, а також на місто Київ.

А наприкінці вересня Фонд перейшов до реалізації основного етапу Програми — її дія поширилася на територію всієї України. Винятки — тимчасово окуповані території та території активних бойових дій, а також населені пункти, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії розмежування.

Це напрочуд важливо, адже ворог завдає ударів не тільки по прифронтових містах — всі області України піддаються ракетним обстрілам.

Серед найближчих планів Фонду — розширити перелік заходів, які компенсує грант у межах Програми. Зокрема, надати ОСББ можливість виконувати ремонтні роботи у місцях загального користування, а також встановлювати у будинках пандуси і підйомники.

Вже є відповідне рішення Координаційної ради донорів Фонду енергоефективності — відбувається внесення змін до Програми. Також з донорами обговорюється можливість надання грантів на виконання протиаварійних робіт, що дозволить приєднатися до Програми будинкам із пошкодженням елементів несучих конструкцій.

Допомогти ОСББ, які ремонтують будинки за Програмою "ВідновиДІМ", може і місцева влада, запроваджуючи відповідні програми. У межах таких ініціатив ОСББ компенсують вартість витрат, які не покриваються грантом.

Це виготовлення проєктно-кошторисної документації, дефектних актів, авторський і технічний нагляди. Ми вдячні відповідальним громадам, які вже забезпечують таку підтримку наших співгромадян у складний воєнний час, та запрошуємо інших приєднуватися.

Програма "ВідновиДІМ" вже стала по-справжньому рятівною для тисяч українців — вона дала їм змогу повернутися до власних домівок у комфортні умови. Протягом року Фонд отримав від ОСББ 315 заявок на участь у ній, а це понад 25 000 домогосподарств.

Повністю завершені будівельні роботи на 66 проєктах. Ще на 107 об’єктах роботи завершені частково. У межах Програми Фонд енергоефективності компенсував ОСББ понад 245 млн грн.

Після закінчення війни на Україну чекає нове випробування — масштабна відбудова, яка має відповідати принципу "build back better". Команда Фонду енергоефективності вже сьогодні бере участь у профільних дискусіях щодо візії майбутнього країни, зокрема зосереджуючись на питаннях житлового фонду. Водночас продовжує впроваджувати проєкти, які закладають міцний фундамент такої відбудови.

Внаслідок бойових дій в Україні пошкоджені тисячі багатоповерхівок, ремонтувати які сьогодні допомагає Програма "ВідновиДІМ". Якщо ваш будинок також потрапив під обстріли, звертайтеся до Фонду енергоефективності.

Ми чекаємо на заявки від ОСББ — проактивна позиція співвласників, які, попри всі страшні виклики війни, не опускають руки, знаходять сили для відновлення своїх будинків, надихає тисячі родин повертатися додому.