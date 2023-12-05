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Гетманцев анонсував підвищення акцизу на автогаз втричі і заявив, що це перспектива кількох місяців.

Про це він заявив під час свого виступу на конференції з питань розвитку українського ринку нафтопродуктів Petroleum & LPG Ukraine 2023, яка проходить у Києві, передає enkorr.

З його слів, нова ставка має бути на рівні 160-170 євро за 1000 літрів.

"Єдиний аргумент, чому раніше акциз на газ був низьким, полягає в тому, що колись на ринку LPG були сильніші лобісти, ніж на ринку бензинів. Співвідношення повинно бути в енергомісткості. Якщо застосовуємо цю логіку при ставці на бензин 213 євро за 1000 л, ставка на газ повинна бути 160-170 євро. Це європейська практика", - сказав Гетманцев.

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Він також повідомив, що надходження коштів у бюджет від акцизів і ПДВ цього року склали близько 60 млрд грн.

Нагадуємо:

З 1 липня податки на пальне в Україні повернулися на рівень, який був чинним до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тобто, ПДВ склав до 20%, акциз на бензин - до 213 євро, на дизпаливо - до 139 євро за 1000 л. Акциз на автогаз становить 52 євро за 1000 л.

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Упродовж листопада середня вартість автогазу в роздробі зросла на 30%.

Раніше Гетманцев вже висловлювався за те, що акциз на автогаз має бути збільшено. З його слів, ідея збільшення акцизу на автогаз обговорюється на рівні Кабінету міністрів.