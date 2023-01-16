Індія у грудні купила рекордну кількість російської нафти

Індія минулого місяця купила рекордну кількість російської нафти, причому країна імпортувала в 33 рази більше, ніж роком рніше.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Vortexa.

За даними Vortexa, Індія - треій найбільший в світі імпортер нафти - купувала в середньому 1,2 мільйона барелів на день у Росії в грудні - це на 29% більше, ніж у листопаді.

Зараз Росія є найбільшим джерелом нафти для Індії після того, як кілька місяців тому вона обігнала Ірак і Саудівську Аравію.

"Індійські нафтопереробні заводи переробляють дешеву російську нафту відтоді, як вторгнення в Україну змусило багатьох покупців відмовитись від поставок. Різке зростання цін у грудні, ймовірно, є результатом поглиблення знижок через додаткові санкції з боку G-7 та ЄС, включаючи обмеження ціни на рівні 60 доларів за барель", - пише агентство.

"Росія, ймовірно, запропонувала свою нафту з привабливою знижкою індійським нафтопереробникам, які перевершили Китай як найбільшого імпортера російської нафти", - сказала провідний аналітик по Азії в Vortexa Серена Хуанг.

Крім Urals, Індія в останні місяці збільшила імпорт інших російських сортів нафти, таких як Arco, Sakhalin and Varandey, додала вона.

"Індія задовольняє понад 85% свого попиту на нафту за рахунок імпорту, що робить її дуже вразливою до волатильності цін. Державні нафтопереробні заводи, яким уряд заборонив підвищувати відпускні ціни на дизельне паливо і бензин з травня, все частіше віддають перевагу дешевшому російському імпорту.

Імпорт від двох інших основних постачальників Індії також збільшився минулого місяця. Закупівлі з Іраку зросли на 7% до приблизно 886 тис барелів на день, в той час як закупівлі з Саудівської Аравії зросли на 12% до приблизно 748 тис барелів на день", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Флагманська російська нафта марки Urals продавалася з більшими знижками в цьому місяці після заборони ЄС на імпорт російської нафти, а домінуючий покупець Індія купувала барелі за ціною значно нижче верхньої межі в 60 доларів, узгодженої Заходом.

Економічна правда