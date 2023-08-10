Хотите испортить будущее ребенка? Публикуйте его фото в соцсетях. Как преступники с помощью ИИ рушат жизни

Спробуйте уявити ситуацію. Ви як завжди відкриваєте Instagram, щоб переглянути, що нового ви могли пропустити, і бачите фото сімʼї із трьома дітьми.

На перший погляд звичайне сімейне фото, яке опублікував батько. Проте, якщо придивитись, можна поміти, що обличчя двох старших дівчат приховано емодзі, а обличчя немовля – ні.

Для українських звичаїв все б мало виглядати навпаки. Часто молоді мами приховують обличчя немовлят, щоб так би мовити ніхто не "зурочив". Однак на фото з поміж усіх трьох дітей, тільки обличчя немовля неприховане.

Описане фото опублікував генеральний директор Meta Марк Цукерберг. Під публікацією 39 річного мільярдера навіть розпочалась дискусія щодо того, чому Марк приховав обличчя своїх семи та девʼяти річних доньок.

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Насправді Цукерберг як ніхто розуміє наслідки того, як одна необдумана публікація в соціальних мережах може вплинути на майбутнє дитини. Більшість батьків навіть не задумуються, що коли публікують фото своїх дітей у соціальних мережах, дають початок їхньому цифровому сліду.

У середньому п’ятирічна дитина вже має близько 1500 фотографій, які були завантажені батьками в Інтернет без її згоди. Це означає, що маленькі діти ризикують бути об’єктом онлайн-моніторингу, навіть якщо їхні батьки не знають про це.

В епоху активного розвитку технологій штучного інтелекту, наслідки необдуманих публікацій можуть бути набагато трагічнішими ніж звичайне порушення вашої приватності. Діти, чиї зображення опубліковані в Інтернеті, можуть стати жертвами зловживання особистими даними, шахрайства та навіть підробками їхніх облич для порнографічного контенту.

Кожне ваше фото стає спільним

Соціальні мережі стали невідʼємною частиною нашого життя. Кожного дня ми заходимо на власні профілі, слідкуємо за друзями чи читаємо новини по дорозі на роботу. Facebook, Instagram, Twitter (X) та інші платформи вже давно перестали бути місцем тільки для молоді.

Для покоління, які вже мають власних дітей чи навіть внуків соціальні мережі також стали місцем щоденної взаємодії. Часто саме у своїх профілях батьки хочуть поділитись зі своїм оточенням фото власної дитини.

У звіті уповноваженої у справах дітей Англії йдеться, що батьки, діти яких народились в епоху Facebook та Instagram, завантажують у соціальні мережі в середньому 1300 фотографій і відео своїх дітей до їхнього 13 річчя. А разом із публікаціями самих дітей ми отримаємо 70 тис постів у соціальних мережах до їхнього повноліття.

Фактично, сучасна дитина може отримати свій цифровий слід, перебуваючи в утробі матері. Масова публікація фото власних дітей не є новим явищем. Так, ще 13 років тому в обігу зʼявилось слово "шеренінг", яке складається з двох англійських слів "sharing" та "parenting".

Окрім очевидних проблем "шеренінгу" таких як публікація фото дітей без їхньої згоди, не менш важливим є те, що досить часто батьки не сильно задумуються над конфіденційністю власних акаунтів. Близько 25% опитаних батьків у Сполучених Штатах мають загальнодоступні профілі в соціальних мережах, тобто будь-хто може бачити їхні публікації.

Ба більше, лише 22% батьків зустрічали всіх своїх друзів або підписників у соціальних мережах у реальному житті. Також батьки не завжди запитують у дітей згоди перед тим, як публікувати будь-що про них у соціальних мережах. Тільки 24% питають дозволу своїх дітей щоразу перед публікацією.

Загалом до 2030 року майже дві третини випадків шахрайства з особистими даними, які стосуються молодого покоління, будуть виникати через дані, які публікують батьки про своїх дітей.

Кожна така публікація потенційно несе низку загроз для дитини, починаючи від використання цих фото її однолітками для булінгу, і закінчуючи шахрайством, дитячою порнографією або навіть жорстокого поводження з дітьми.

Нові можливості та нові загрози

Все що потрапляє та інтернету назавжди там залишається. Для батьків опубліковане фото чи відео своїх дітей в соціальних мережах – це завжди сентиментальний момент памʼяті, проте для технологій це лише дані. У руках зловмисників такі дані можуть спричинити негативні наслідки як для самої дитини так і для її батьків.

За словами співробітник кафедри комп’ютерної та навчальної технологічної освіти Університету Сакар’я Мехмета Баріса Хорзума, коли люди діляться фотографіями дітей на онлайн-платформах, це дає можливість злочинцям використовувати ці фотографії для шахрайства, дитячої порнографії або навіть жорстокого поводження з дітьми.

В умовах, коли технологій ШІ переживать активний розвиток, використання контенту з дітьми для створення так званого "Deepfake".

Deepfake – це тип штучного інтелекту, який використовується для створення відео або аудіозаписів, на яких люди говорять або роблять речі, яких вони ніколи не говорили чи робили. Це робиться за допомогою алгоритмів машинного навчання, які навчаються на величезній кількості даних, включаючи відео та аудіо.

Використання Deepfake з дитячим контентом найчастіше має аморальних характер. Недавнє розслідування BBC показало, що за допомогою ШІ автори можуть створювати тисячі зображень на місяць порнографічного характеру із дітьми різного віку.

Розміщення такого контенту відбувається на іноземних сайтах, серед яких популярна японська соціальна мережа Pixiv для любителів манги й аніме. Використання японської платформи дозволяє авторами залишатись поза юрисдикцією більшості країн Заходу, яка забороняє розміщення подібного контенту.

Більше того, частина з них використовує порнографічний контент з дітьми виключно в комерційних цілях, продаючи доступ до таких зображень від 3,85 до 8,5 доларів на місяць.

Видання зазначає, що зловмисники найчастіше для генерування таких картинок виористовують Stable Diffusion від Stability AI, які за допомогою підказок користувача можуть згенерувати будь-яке зображення. Так, не завжди такі зображення мають обличчя реальних дітей, але як мінімум ШІ, який їх створив міг навчатись навчатись саме на фото вашої дити.

Також довкола відомої соціальної мережі Reddit розгорівся черговий скандал. Саме на цій платформі, де раніше були злиті секретні дані про український контрнаступ, Forbes знайшов як мінімум 14 сабреддітів (форумів), де поширівались порнографічні діпфейки.

Крім генерацій візуального контенту ШІ активно продвинувся в імітації людського голосу. Нещодавно телекомунікаційною компанією Deutsche Telekom запустила соціальну рекламу щодо розміщення контенту зі своїми в інтернеті. У рекламному ролику увагу також приділяють саме імітації голосу дитини.

Злочинці почали все частіше використовувати ШІ для телефонного шахрайства, оскільки нова технологія дозволяє робити це більш витонченно. ШІ достатньо всього кілька хвилин, щоб вивчити ваш голос і максимально правдоподібно його імітувати.

Сьогодні ШІ здатен з легкістю імітувати голоси відомих виконавців, створюючи нові музичні композиції. Для музичної індустрії нові технології вже стають реальною загрозою в питаннях права власності. Так, Google та найбільший у світі холдинг звукозапису Universal Music ведуть переговори про ліцензування мелодій і голосів виконавців для пісень, згенерованих штучним інтелектом.

Відповідно, якщо ШІ може створювати нові композиції голосами зірок музикальної індустрії, він запросто згенерує панічний голос вашої дитини. Така ситуація трапилася із жителькою Арізони Дженніфер ДеСтефано.

Одного дня їй зателефонували з невідомого номеру. Піднявши слухавку, ДеСтефано почула голос своєї 15-річної доньки Бріанни, яка просили про допомогу. ДеСтефано пригадує, що голос, який вона чула, був повністю подібний до її старшої доньки. Тембр, інтонація, перегини – усе було ідентичним. Після слів Бріанни ДеСтефано почула слова зловмисника, який запевняв її про викрадення і вимагав 1 млн доларів.

На щастя, вже за декілька хвилин ДеСтефано почула реальний голос своєї доньки, який запевняв її, що все гаразд. Для Сполучений Штатів такий вид телефонного шахрайства стає дедалі частим явищем.

За словами спеціального агента ФБР Шівона Джонсона, американські сімʼї втрачають у середньому 11 тис дол у кожній фальшивій афері з викраденням. Загалом, згідно з даними Федеральної торгової комісії, минулого року громадяни США втратили 2,6 мільярда доларів через шахрайство.

У таких ситуаціях практично нереально перевірити чи голос, який ви чуєте під час розмови, дійсно належить членам вашої сімʼї.

"Головне, не довіряйте голосу, який чуєте під час дзвінка. Якщо ви не можете зв’язатися з коханою людиною, попросіть члена сім’ї, друга або когось іншого в кімнаті спробувати зв’язатися з ними замість вас. Використовуйте кодові слова. Якщо хтось подзвонить і скаже, що викрав вашу дитину, ви можете попросити запитати у дитини це слово", – радять у ФРБ.

Крім того шеренінг може стати причиною крадіжки особистих даних дитини. Зловмисники можуть використовувати особисту інформацію дитини для шахрайства та обману кредиторів. Вони можуть використовувати цю зібрану інформацію для подання заявки на державні пільги, купівлі автомобіля в кредит, відкриття рахунків у банках або кредитних карток чи отримання кредитів у різних фінансових установах.

Найгіршим в цій ситуації є те, що дитина та її батьки можуть про це дізнатись тільки після її повноліття, коли самі почнуть оформлювати відповідні процедури.

Як не допустити трагічних наслідків

На думку більшості експертів, одним з головних механізмів зміни ситуації на краще є просвітництво серед батьків. Роз’яснення та правова підтримка мають бути доступними для всіх, включаючи дитячі садки, школи, соціальні мережі, а також, що особливо важливо, батьків.

До прикладу правового регулювання ситуації, Франція хоче стати лідером у боротьбі з безконтрольним поширенням дитячих зображень, які становлять ризик і принижують гідність. Національні збори схвалили законопроєкт, який забороняє батькам публікувати фотографії своїх дітей у соціальних мережах без їхньої згоди. Новим правовим поняттям, яке буде закріплено в законі, є "приватне життя дитини".

У разі розбіжностей між батьками суд може заборонити одному з них публікувати фотографії спільної дитини без дозволу іншого. У виняткових випадках батьки можуть навіть втратити право на розпорядження зображеннями своїх дітей.

Цей законопроєкт є важливим кроком у захисті прав дітей в Інтернеті. Він допоможе запобігти поширенню дитячих зображень, які можуть бути використані для експлуатації дітей або для порушення їхньої конфіденційності.

За словами консультантки з питань освіти у сфері медіа в німецькій громадській організації допомоги дітям і підліткам Deutsches Kinderhilfswerk (DKHW) Софі Поле, ідея законопроєкту полягає не в забороні на розміщення дитячих фотографій як таких, а в запобіганні їхньому надмірному використанню в соцмережах. Право на власне зображення означає, що кожен має право вирішувати, які фото- чи відеоматеріали можуть або не можуть бути опубліковані.

Що стосується ШІ, то Фонд спостереження за Інтернетом (IWF) офіційно закликав прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака розглянути питання генерування зображень з жорстким поводженням щодо дітей як "головний пріоритет", коли Лондон прийматиме глобальний саміт зі ШІ восени 2023 року.

Як зазначає виконавча директорка фонду Сьюзі Харгрівз, наразі IWF не бачить цих зображень у величезній кількості, але нам ясно, що існує потенціал для злочинців створювати безпрецедентну кількість реалістичних зображень сексуального насильства над дітьми.

Важливо, щоб усі, включаючи батьків, соціальні мережі та уряди, працювали разом, щоб захистити дітей від поширення їхніх зображень в інтернеті без їхньої згоди.