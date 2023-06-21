Фонд держмайна хоче централізувати управління держмайном, три компанії готують до великої приватизації

ФДМУ планує централізувати управління держмайном

13 червня 2023 року голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Рустем Умєров в ефірі телеканалу "1+1" заявив, що Фонд розробляє плани щодо централізації управління державною власністю, які передбачають створення:

cуверенного фонду;

земельного банку;

інвестиційного фонду нерухомості.

Суверенний фонд. За словами Умєрова, після створення cуверенного фонду всі стратегічні держпідприємства, які не підлягають приватизації, буде передано від Кабінету Міністрів до цього фонду. Він слугуватиме єдиним інструментом для ефективного довгострокового управління державними компаніями, включатиме стратегічні активи, які розвиватимуться з метою отримання прибутку та збільшення добробуту для майбутніх поколінь.

[Інших подробиць оприлюднено не було.

Суверенні фонди (sovereign wealth funds – SWFs) зазвичай створюються для управління резервною ліквідністю країни, що є результатом або наявності запасів ресурсів (наприклад, великих запасів нафти), або доходу, що генерується валютними резервами країни (як у випадку з сінгапурською GIC).

SWF зазвичай інвестує в цінні папери, що торгуються на основних розвинених ринках, і займається оптимізацією портфелю через постійну торгівлю цінними паперами для досягнення балансу між ризиком і прибутковістю (тобто є насамперед управлінцем фонду).

Умеров, можливо, має на увазі ідею фонду національного добробуту (national wealth fund – NWF), такого як сінгапурський Temasek, а не SWF. NWF займається активним управлінням операційними активами як портфелем (тобто є насамперед управлінцем активами). Його метою є максимізація вартості портфеля шляхом активного управління, включаючи розвиток, реструктуризацію та монетизацію окремих активів.

Досвід роботи як суверенних фондів (SWFs), так і фондів національного добробуту (NWFs), суттєво різниться в різних країнах світу – від дуже негативного до дуже позитивного, і успіх фонду, як правило, пов'язаний з якістю його корпоративного управління. Наприклад, як Норвегія, так і Венесуела мають величезні запаси нафти.

Проте норвезький фонд GPFG продемонстрував надзвичайний успіх (уже в 2017 році його вартість досягла 1 трильйона доларів). Натомість, венесуельський фонд FIEM/FEM зазнав невдачі через політичне втручання та погане управління і скоротився з 7 млрд дол. у 2001 році майже до нуля. – SOE Weekly.]

11 червня 2023 року ФДМУ повідомив, що підписав меморандум про співпрацю з Contango, консалтинговою компанією суверенного фонду Об'єднаних Арабських Еміратів ADQ. Це стратегічне партнерство дозволить отримати професійну експертизу, підтримку та допомогу у створенні суверенного фонду та розробці його стратегії, додали у ФДМУ.

Як ми повідомляли раніше, "Економічна правда" (ЕП) писала, що ФДМУ має намір перетворитися на суверенний фонд для управління найбільшими держпідприємствами та конфіскованими російськими активами.

[Зазначимо, що Програма діяльності Кабінету Міністрів, схвалена парламентом у 2020 році, включала план створення Фонду національного добробуту (ФНД) для управління стратегічними держпідприємствами. Члени команди SOE Weekly Андрій Бойцун та Дмитро Яблоновський відіграли ключову роль у розробці концепції ФНД.

У держбюджеті на 2020 рік також було передбачено окрему статтю для створення ФНД. Проте план так і не було реалізовано, а бюджетну статтю було скасовано після зміни Кабміну у березні 2020 року.

Огляд ОЕСР щодо корпоративного управління держпідприємствами в Україні у 2021 році містив рекомендації щодо централізації функції власності для держпідприємств. ОЕСР та український уряд домовилися про реалізацію цих рекомендацій в рамках спільної чотирирічної програми, яка стартувала два тижні тому.

Зазначимо також, що українські держпідприємства зазнали значних фізичних та фінансових збитків через російське вторгнення, а також отримали нові завдання або покладені спецобов’язки (ПСО). Як наслідок, є малоймовірним те, що ці держпідприємства найближчим часом зможуть генерувати значні прибутки. Однак багато з них зберігають своє стратегічне значення для української економіки.

У звіті CASE "Економічні пріоритети в післявоєнній Україні" Андрій Бойцун та Дмитро Яблоновський рекомендували Україні прийняти на парламентському рівні політику державної власності. Ця політика повинна встановити чітке обґрунтування для володіння державою підприємствами, яке має бути використане для визначення стратегічно важливих держкомпаній.

Важливо зазначити, що чітка законодавча база, включаючи вимоги до політики державної власності, була передбачена законопроєктом № 5593-д. Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні ще 15 липня 2021 року. Він має бути ухвалений до кінця жовтня 2023 року в рамках зобов'язань України за поточною програмою МВФ на суму 15,6 млрд доларів. – SOE Weekly.]

Земельний банк. Щодо земельного банку Умєров повідомив, що ФДМУ та Кабмін планують централізувати всі державні землі сільськогосподарського призначення в єдиному суб'єкті для передачі в довгострокову оренду.

[Станом на 2020 рік в Україні налічувалося 750 тис. га сільськогосподарських земель держвласності. Для порівняння, за даними ЗМІ, у 2023 році найбільша аграрна компанія "Кернел" обробляла 363 тис. га землі, а 10 найбільших агрохолдингів сукупно управляли 2,3 млн га землі.

Одним із найбільших державних землевласників є Національна академія аграрних наук (НААН). Станом на 2020 рік вона управляла 465 тис. га землі, але лише 320 тис. га з них (69%) було зареєстровано в Державному земельному кадастрі. Дані про 145 тис. га землі були відсутні.

Академія часто фігурує в корупційних скандалах. Розслідувачі виявили, що керівники НААН та їхні родичі стали власниками земельних ділянок на територіях, які раніше використовувалися науково-дослідними установами, підпорядкованими Академії.

З 1 липня 2021 року громадяни України можуть легально купувати та продавати землю сільськогосподарського призначення. Проте, купівля-продаж земель сільгосппризначення державної та комунальної власності залишається під забороною. – SOE Weekly.]

Інвестиційний фонд нерухомості. За словами Умєрова, цей фонд створюється для того, щоб здавати в оренду нерухомість, наприклад, портові або інфраструктурні об'єкти.

[Незрозуміло, чи цільова модель передбачає, що фонд буде власником нерухомості, агентом з управління нерухомістю чи працюватиме за договорами оперативного управління. Також незрозуміло, чи фонд отримуватиме доходи від експлуатації державної нерухомості, чи лише плату за послуги, а сам дохід від нерухомості сплачуватиметься безпосередньо до держбюджету.

Наразі немає публічного обґрунтування того, навіщо та у яких ситуаціях держава повинна володіти нерухомістю, або публічно озвучених планів щодо розробки такого обґрунтування. Нам також не відомо про плани щодо сортування об'єктів нерухомості на ті, що підлягають приватизації, та ті, які мають залишитися у держвласності.

Згідно з оновленим Єдиним реєстром об'єктів державної власності, станом на 1 січня 2023 року у власності держави перебувало понад 1 мільйон об'єктів нерухомості, які знаходилися в управлінні 8 722 суб'єктів господарювання, включаючи держпідприємства, державні установи та приватні компанії. У відкритому доступі відсутня інформація про вартість цих активів, умови їх використання (оренда чи оперативне управління) та вартість оренди.

До п'ятірки найбільших балансоутримувачів державної нерухомості входять:

"Укрзалізниця" – державна залізнична компанія; управляє 124 752 об'єктами нерухомості.

"Донецькоблгаз" – за даними SMIDA , 38% його акцій належить "Нафтогазу", тоді як 50% було вилучено урядом у двох офшорних компаній Trading Field Limited (25%) та Endless Moonlight Limited (25%). "Донецькоблгаз" управляє 27 508 об'єктами, переважно (якщо не повністю) за контрактом на управління з Міністерством енергетики.

"Луганськгаз" – за даними SMIDA , 25% належить "Нафтогазу"; управляє 25 326 об'єктами. Згідно з реєстрами , 49,91% належить компанії "Газтек" , пов'язаній з Group DF Дмитра Фірташа.

"Львівгаз" – за даними SMIDA , 25% належить "Нафтогазу"; за інформацією ЗМІ , частки попередніх приватних власників було вилучено державою; управляє 24 498 об'єктами.

" Ліси України " – держпідприємство, що здійснює управління лісами; управляє 22 311 об'єктами.

Звертаємо увагу, що 12 січня 2023 року у першому читанні було прийнято законопроєкт № 6013. Цей законопроєкт має на меті замінити квазі-права "господарського відання" та "оперативного управління" на прозорі та послідовні приватноправові структури користування (оренди) та управління майном. – SOE Weekly.]