В Україні зростає попит на авто з Китаю – асоціація

У травні в Україні свою першу реєстрацію пройшли 864 легкових авто, виготовлених в КНР: це на 11% більше, ніж у квітні.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

Із цієї кількості нових - 603 од. (+18% до квітня), вживаних - 261 од. (-3%).

"Як серед нових так і вживаних авто ввезених з Китаю домінували електромобілі, частки яких в реєстраціях становили 43% та 97% відповідно", - йдеться у повідомленні.

За даними асоціації, до п'ятірки найпопулярніших нових авто, виготовлених у Китаї, у травні увійшли: Volkswagen ID.4, DongFeng / Honda M-NV та Cherry Tiggo 4.

У лідерах серед імпортованих вживаних авто - Volkswagen ID.4, DongFeng / Honda M-NV та Volkswagen ID.6.

Всього з початку року в Україні було реалізовано більше 4 тис легкових авто (нових та б/в), виготовлених в КНР, додали в асоціації.

Економічна правда