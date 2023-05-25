Песчаная лихорадка. Почему на планете растет спрос на песок

За последний год спрос и цены на песок в мире выросли на десятки процентов. В чем причина? (укр)

Кому потрібен пісок

В останні роки у світі нетипово зростає попит на найбільш затребуваний природний матеріал – пісок.

У 2022 році продажі піску і гравію, видобутого в США для промислових цілей, зросли на 78% у вартісному вираженні, тоді як обсяги видобутку цих матеріалів – лише на 30%.

Подорожчання піску роздуває ціни на скло і бетон, що позначається на вартості скляних пляшок, мостів та доріг.

Найбільше піску споживають будівельники та видобувники нафти і газу. Останнім цей матеріал потрібен для проведення гідророзривів пластів. Завдяки високому вмісту кварцу пісок використовується у виробництві мікросхем.

Пісок є основною сировиною для виробництва скла: його частка серед усіх інгредієнтів становить 75%.

У Німеччині ціни на скляні пляшки, банки та вікна за 2023 рік зросли на 27%, повідомило статистичне бюро країни.

Як зросли ціни

Щоб компенсувати зростання витрат на робочу силу, транспорт, матеріали і виробництво, американська компанія US Silica Holdings, яка видобуває пісок, планує з червня підвищити ціни на піщану продукцію на 20%.

За даними Геологічної служби США, у 2023 році очікується "вищий за середній рівень зростання цін" на пісок.

Хоча піску і гравію у світі багато, екологічні норми, географічний розподіл і проблеми з якістю можуть зробити їх видобуток "економічно невигідним", попереджає служба.

Французький виробник скла та будівельних матеріалів Saint Gobain повідомив інвесторам про намір підвищити ціни настільки, щоб перекрити інфляцію на сировину та робочу силу після минулорічного зростання цін на 10%.

Яка ситуація з піском у світі

Згідно з результатами дослідження Ініціативи програми ООН з навколишнього середовища, найбільше зростання попиту на пісок у світі спостерігається в Китаї, а найшвидше – на африканському континенті.

Це пов'язано із зростанням населення в цих регіонах і будівництвом доріг, лікарень та шкіл.

Екологи попереджають, що видобуток піску з річкових заплав, пляжів і морського дна підвищує ймовірність ерозії узбережжя та повеней.

Індонезія, Малайзія, В'єтнам, Таїланд і Камбоджа заборонили або обмежили експорт природного піску на тлі побоювань щодо екологічних та соціальних наслідків його видобутку з водних шляхів.

ООН допомагає розробити супутникову систему виявлення для моніторингу руху суден, що видобувають пісок у Північному морі, Південно-Східній Азії та вздовж узбережжя США, забезпечує прозорість ланцюгів постачання.

Попри це значна частина попиту на пісок задовольняється шляхом нелегального видобутку. "Піщані мафії" існують у Камбоджі, В'єтнамі, Кенії та Сьєрра-Леоні.

Хоча запаси піску прийнято вважати нескінченними, геологічні процеси його утворення тривають сотні тисяч років. За оцінками ООН, глобальні темпи використання цього матеріалу втричі перевищують природні темпи його відновлення.

Яка ситуація з піском в Україні

Поклади річкового, кварцового та кар'єрного піску є майже по всій Україні. На її території зареєстровано понад 650 родовищ будівельного піску. Більшість річкового матеріалу зосереджена на берегах Дніпра та його приток.

Лідером з видобування піску є Львівщина. За даними компанії Pro-Consulting, за 2018 рік та першу половину 2021 року там видобули майже 8 млн тонн цього матеріалу. Другою за обсягами була Київщина – 5,7 млн тонн.

Основною сферою використання піску в Україні є будівництво. На виробництво бетону для зведення будинків та прокладання доріг припадає більша частина видобутого матеріалу.

Ринок піску в Україні реагує на світові тенденції – ціна на нього зростає, каже президент Української асоціації видобувачів піску Вадим Пєлих.

Провести коректне порівняння важко через початок великої війни, девальвацію гривні та суттєве зниження обсягів будівництва.

За словами Пєлиха, основний попит на пісок в Україні формують будівельні компанії. "За моєю інформацією, в Україні оживає ринок дорожнього будівництва, там використовується багато піску", – каже він.

За оцінкою Pro-Consulting, до 2022 року обсяги нелегального видобутку піску в Україні перевищували 100% від легального. На думку Пєлиха, за останній рік тіньовий ринок зменшився.

"Раніше компанії могли роками нелегально видобувати пісок без наслідків. Зараз правоохоронні органи періодично повідомляють про блокування незаконного видобутку", – каже президент асоціації.

Пісок видобувають там, де він використовується. Через низьку собівартість видобутку його логістика на великі відстані економічно недоцільна.

"Логістика – чи не найважливіший аспект у цьому бізнесі. Київ і Львів найбільше будують, тому і найбільше видобувають.

В Україні були спроби експортувати пісок, але вони закінчилися невдачею. Утім, експорт можливий – Емірати ж завозять пісок", – пояснює Пєлих.

Запаси піску в Україні вимірюють різними способами. За словами президента асоціації, цього матеріалу українській промисловості вистачить на сотні років.