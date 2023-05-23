Бумаги на груз – в прошлом. Что изменит внедрение электронных накладных в Украине

Как будет работать новая система и какие выгоды украинский бизнес получит от ее внедрения? (укр)

З 1 серпня вантажні автомобільні перевезення по Україні відбуватимуться з обов’язковим оформленням е-ТТН – електронних товарно-транспортних накладних. Вони повністю замінять паперові супровідні документи.

Крім економії паперу на мільйони гривень щорічно, запровадження е-ТТН дозволить бізнесу зробити перевезення прозорими, пришвидшить оформлення документів та їх обіг, дозволить інтегруватися із системою перевезень ЄС.

Приєднатися до системи можна раніше – з 1 лютого е-ТТН працює в тестовому режимі.

Паперова логістика

Свого часу запровадження електронного документообігу зробило революцію, відправивши в минуле епоху товстих папок з договорами та іншими паперами, які підприємці направляли партнерам на підпис та зберігали кілька років.

Однак паперовий документообіг досі залишається в сфері логістики. Компанії не можуть перевозити товари без оформлення товарно-транспортних накладних (ТТН). Це порушення, за яке передбачений штраф від 17 тис грн до 51 тис грн.

Традиційний електронний документообіг тут не працює, бо водії пред’являють папери на вантажі інспекторам Державної служби безпеки на транспорті. Паперову ТТН оформляють щонайменше в трьох примірниках, на кожному мають бути підписи вантажовідправника, перевізника та вантажоотримувача.

Часто оригінали накладних пересилають поштою після їх підписання, а це додаткові витрати. Як правило, розрахунки за товари здійснюють після отримання оригіналу накладної. Згодом стоси паперових документів потрібно десь зберігати. Усі ці процеси затратні не лише з точки зору фінансів, а й часу.

Крім того, паперова форма ТНН залишає простір для маніпуляцій. Документ можна підробити, змінити в ньому дані, загубити.

З паперу в цифру

Замінити паперову накладну на електронну Мінінфраструктури запропонувало у 2019 році. Тоді ж почали змінювати нормативну базу. Впровадження системи безпаперового документообігу у вантажних перевезеннях планували завершити до кінця 2022 року. Через велику війну її запуск довелося відкласти.

У тестовому режимі е-ТТН запровадили 1 лютого 2023 року. Бізнесу дали пів року на реєстрацію і тестування системи. При цьому компаніям все ще потрібно використовувати паперові супровідні накладні на вантаж.

З 1 серпня 2023 року електронні ТТН стануть обов’язковими для всіх вантажних перевезень, що здійснюються автомобільним транспортом.

Щоб перейти на е-ТТН, бізнесу потрібно обрати провайдера електронного документообігу (ЕДО). Наразі до системи приєдналися 20 провайдерів. Два з них (EDIN та ПТАХ) пройшли тестування щодо взаємодії з е-ТТН, частина допрацьовує програмне забезпечення для сумісності із системою.

Бізнес-партнери можуть обмінюватися інформацією через центральну базу даних незалежно від того, хто якого провайдера обрав.

Після повноцінного запуску системи інспектори Державної служби з безпеки на транспорті матимуть спеціальне обладнання і зможуть перевіряти е-ТТН у водіїв. Згодом систему планують інтегрувати із сервісами податкової служби.

"Використання е-ТТН не потребує витрат на друк, транспортування та архівування паперових документів, що робить його більш економічно вигідним. Крім того, сторони отримують більше контролю за перевезенням, оскільки можуть відстежувати кожен етап руху товару (завантаження, перевезення, розвантаження), який фіксується в електронному документі та підтверджується КЕП (ЕЦП)", – підтверджує міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Завдяки е-ТТН пришвидшаться розрахунки між сторонами, адже підписаний електронним ключем документ одразу стає доступний партнерам. Раніше вони чекали на паперову накладну з підписом і тільки тоді проводили розрахунки.

Кожен етап логістики підтверджується електронним підписом. Це робить систему прозорою, унеможливлює зміни даних, дозволяє бачити відповідальних осіб.

Суттєвою є економія на папері і доставці копій сторонам. За розрахунками Інституту аналітики та адвокації, на це бізнес щороку витрачає 740 млн грн.

Електронні ТТН не займають місця. Вони зберігаються в центральній базі даних системи і за потреби можуть бути доступні їх власникам у будь-який час.

Завдяки системі держава зможе звести до мінімуму тіньовий ринок перевезень. Це важливо для всіх учасників ринку, адже тіньові гравці часто демпінгують через несплату податків і шкодять тим, хто працює офіційно.

"Перехід на е-ТТН допоможе мінімізувати перевезення нелегального вантажу, використання фіктивних документів та маніпулювання показниками. Система мінімізує діяльність перевізників, які ухиляються від сплати податків та порушують конкурентні умови ринку перевезень, не декларуючи комерційну діяльність", – підкреслює керівник проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" Данило Молчанов.

Логістичний бізнес підтримує впровадження системи. Про це свідчить опитування, проведене Мінінфраструктури в червні 2022 року. Майже 90% компаній висловили готовність долучитися до тестування е-ТТН.

Інтеграція з країнами ЄС

У ЄС тестують схожу систему – e-CMR. Це цифровий аналог міжнародної товарно-транспортної накладної. Зараз електронна система в ЄС працює лише між деякими країнами. Запустити її для всіх держав блоку планують у 2025 році.

Аналітики підрахували потенційну економічну вигоду. За оцінками Єврокомісії, впровадження e-CMR до 2040 року дозволить зекономити 27 млрд євро.

Е-ТТН в Україні створена за стандартами ЄС, тож вона стане основою для розширення з внутрішнього ринку на міжнародні перевезення.

"Україна як держава-кандидат на вступ до ЄС зацікавлена в поступовій інтеграції з е-CMR. Кроком до цього є впровадження е-ТТН.

Наступним кроком стане реалізація е-CMR, що дозволить поєднати українських перевізників з їх колегами з країн Євросоюзу, суттєво спростити процедуру експорту товарів і збільшити надходження валюти в країну.

Україна може перейти на e-CMR значно раніше завдяки впровадженню е-ТТН, яка буде базисом для впровадження міжнародної товарно-транспортної накладної", – пояснює міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.