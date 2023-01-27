В Україні з 1 лютого впроваджують е-ТТН: спершу працюватиме в тестовому режимі

З 1 лютого в Україні розпочнеться пів річне тестування електронних товарно-транспортних накладних, система повноцінно запрацює з 1 серпня.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Мустафа Найєм.

"За п’ять днів розпочнеться тестування електронних товарно-транспортних накладних. Ринок матиме пів року на те, щоб система запрацювала і бізнес міг відмовитись від паперових товарно-транспортних накладних на користь електронних документів", – написав він.

Заступник міністра додав, що влада розуміє, що 6 місяців в роботі минуть дуже швидко, а тому готова допомогти і закликає не зволікати з впровадженням необхідних процедур у транспортних компаніях.

У Мінрозвитку впевнені, що впровадження е-ТТН зробить ринок вантажних перевезень прозорішим та менш корумпованим.

"Для бізнесу використання електронних накладних буде дешевшим за паперові. І загалом – це перший крок до впровадження міжнародних документів – e-CMR", 0 додав Найєм.

Він додав, що вже є провайдери електронного-документообігу, які пройшли тестування і можуть взаємодіяти з системою.

ВІДЕО ДНЯ

Економічна правда