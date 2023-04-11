Трудно нести, жалко бросить. Что происходит с Дарницким мостом в Киеве

У червні 2022 року Південний міст у Києві закрили для проїзду приватних транспортних засобів. Тож увесь потік автомобілів з Позняків, Осокорків, Харківського масиву та Борисполя потягнувся до найближчих сусідніх переправ – Дарницького мосту та мосту імені Євгена Патона.

Під час сигналу повітряної тривоги для автівок в напрямку правого берега Дарницький міст закривають. Крім того, припиняється рух поїздів метрополітену Сирецької-Печерської гілки на Південному мосту. Дорога з лівого берега столиці до її центральних районів перетворюється у справжній квест.

Рівень заторів на прилеглих до Дарницького мосту та мосту Патона дорогах значно зріс. Ситуація з корками погіршилась, коли минулого березня на Дніпровській набережній перекрили кілька смуг руху для будівельних робіт.

Поновлення робіт на автомобільній частині Дарницького мосту – це подія, на яку чекали багато років. Об'єкт почали будувати ще 2004 року, але так і не закінчили – не вистачало з'їздів на Дніпровську набережну.

Завершенню робіт заважали одразу декілька проблем. До їх вирішення підходили різні міністри інфраструктури, керівники "Укрзалізниці" та міські голови Києва. Схоже, тільки зараз історія близька до фіналу.

Чому Дарницький міст вирішили добудувати саме зараз? Як цей об'єкт функціонував без запроєктованих розв'язок? Чому експерти вважають добудову мосту прикладом неефективності влади?

Взяв на слабо

У 2021 році в активній фазі був конфлікт київського міського голови Віталія Кличка з Офісом президента Володимира Зеленського, окремими представниками уряду та державних компаній.

Так, на хвилі медійного успіху програми "Велике будівництво" тодішній голова "Укравтодору" Олександр Кубраков заявив, що відомство може завершити будівництво в столиці Подільського мостового переходу "за один будівельний сезон", тоді як міська влада не може впоратися з цим тривалий час.

Кличко відповів: спочатку добудуйте Дарницький міст, який знаходиться на балансі "Південно-Західної залізниці". Кубраков виклик прийняв і того ж року підписав меморандум з "Укрзалізницею" (УЗ) про добудову об'єкта.

Введення в експлуатацію та повноцінна робота нової споруди мала б стати доречною під час майбутньої реконструкції моста Патона, який з 2017 року перебуває в аварійному стані. Крім того, київські водії чи не найбільше потерпають від заторів на Південному мосту, де ледь не кожен рік ремонтують покриття та деформаційні шви.

У грудні 2021 року "Укрзалізниця" провела тендер на завершення будівництва Дарницького мосту. Торги виграла компанія "Автострада", запропонувавши 1,152 млрд грн.

Група компаній "Автострада" є одним із найбільших підрядників робіт в рамках "Великого будівництва", яке тривало до повномасштабного вторгнення. Компанія належить власнику холдингу MS Capital Максиму Шкілю.

Макет моста зі з'їздами на Дніпровську набережну

В Міністерстві інфраструктури та в компанії-підряднику повідомили, що сума договору є остаточною і не підлягає підвищенню попри зміну економічної ситуації в країні та девальвації гривні.

У "Автостраді" заявили, що замовник будівництва (УЗ – ЕП) востаннє проводив платежі за договором у грудні 2021 року. Після цього жодних розрахунків за виконані роботи генпідрядник не отримував. Компанія продовжує будувати міст за власні кошти.

"Розуміючи значимість об'єкта будівництва для покращення транспортного сполучення в умовах закриття руху мостом "Південний", група компаній "Автострада", незважаючи на війну, відновила роботи у 2022 році та продовжує їх виконання у 2023 році за власний рахунок", – йдеться у відповіді компанії.

Не максимальна користь

Автомобільні розв'язки на перетині з Дніпровською набережною будуватимуть за старим проєктом, затвердженим ще у 2007 році. З Дарницького мосту "Автострада" зведе два з’їзди в бік мосту Патона та Південного мосту.

"З'їзди на Дніпровську набережну з мосту виконуються на підставі раніше розробленої та затвердженої проєктної документації ДП "ПВІТБ "Київдіпротранс". При цьому будь-яких змін конструктивних рішень в проєкті немає", – повідомили в "Автостраді".

Генпідрядник влаштує опори, змонтує прогонові будови, зробить водовідведення, освітлення та асфальтування полотна. Нарешті, на мосту з'явиться дорожня розмітка.

ФОТО ОЛЕГА ТОЦЬКОГО

У 2020 році ЕП писала, що Дарницький міст є найбільш незавантаженим київським мостом через Дніпро. Його завантаженість в середньому становила 80% від пропускної здатності, в той час, як на інших столичних мостах – 130%.

Тоді директор компанії "Про мобільність" Дмитро Беспалов прогнозував, що після добудови з'їздів і заїздів на Дніпровську набережну міст прийде в рівновагу і завантажиться приблизно на 120%. Інші київські мости, за прогнозом, мали б втратити кілька відсоткових пунктів з тогочасних 130%.

Сьогодні ці цифри варто сприймати умовно, каже Беспалов. Транспортна ситуація змінилася, діють обмеження на пересування.

"Важко сказати, хто і куди їздить у 2022-2023 роках. Але пропорція зміни відсотків завантаженості Дарницького та іншого мостів після добудови Дарницького приблизно вірна", – заявляє експерт.

Втім, для того, щоб міст приносив максимальну користь транспортній системі, в ідеалі необхідно побудувати нову магістраль від Нивок до Дарницького моста в санітарній зоні залізничного полотна.

"Колись обговорювалось питання трасування додаткової магістралі від Нивок в сторону Броварів в коридорі залізниці. Там є санітарна зона вздовж колій шириною кілька десятків метрів, є місце під будівництво дороги. Фактично, це об'їзд центра міста. Наразі про будівництво такої магістралі мова не йде і навряд чи піде найближчими роками", – каже Беспалов.

Приклад неефективності

Яким є рівень завантаженості Дарницького моста сьогодні? Розробники офіційної документації користуються державними будівельними нормами, які важко перекласти на людську мову.



У Міністерстві інфраструктури у відповіді на запит ЕП повідомили, що згідно з попереднім розрахунком відповідно до "Методики визначення рівня завантаженості та пропускної здатності автомобільних доріг", показник завантаженості мосту за результатами транспортного моделювання станом на березень 2023 року становить 0,364.

Очікуваний показник завантаженості мосту після введення в експлуатацію становитиме 0,406.

"Це співвідношення пропускної здатності та інтенсивності. Англійською мовою цей термін називається Annual average daily traffic. Він рахується як середньорічний. 2023 рік ще триває, тому як вони порахували цей показник у березні – мені не зрозуміло", – каже Беспалов.

На його думку, навіть озвучені цифри є "дуже поганими" для техніко-економічного обґрунтування об'єкта, оскільки міст матиме надмірну пропускну здатність.

"Міст недовантажений зараз і залишиться недовантаженим після добудови, він має надмірну пропускну здатність. Це означає, що кошти на нього були витрачені даремно. Можна було б досягти того ж результату, але з використанням меншої кількості конструкцій", – пояснює транспортний експерт.

Інвестиції в будівництво великих інфраструктурних об'єктів повинні мати під собою економічне обґрунтування. Для цього рахують потенційний економічний ефект від введення в експлуатацію. У Мінінфраструктури цього не робили.

"На момент видачі вихідних даних для розробки проєкту будівництва об’єкта розрахунок економічного ефекту від його завершення не передбачався", – повідомили у відомстві.

Таку відповідь варто роздрукувати на папері і показувати в музеях як приклад неефективності влади, вважає Беспалов.

"Не робити розрахунок ефективності витрат коштів, вкладених в інфраструктуру, – це все одно, що лікувати без протоколів і діагнозів. Якщо співставити два факти – незрозуміла методологія завантаження і не розрахунок економічної ефективності – це сходиться в поганий висновок для нас", – розмірковує директор "Про мобільності".

"Якщо приймати рішення за натхненням, то можна екстраполювати до нескінченності. Навіщо тоді добудовувати Дарницький міст? Може побудувати щось інше? Наприклад, багаторівневу розв'язку на Галицькій площі. Невідомо, чи покращить вона транспортну ситуацію в місті, але чому б не побудувати?", – іронізує Беспалов.

Подолані і неподолані перепони

Однією з головних перепон до завершення будівництва мосту була заборгованість "Укрзалізниці" перед колишнім генпідрядником робіт – турецькою компанією Dogus Insaat ve Ticaret A.S.

У 2010 році турки звернулися до Міжнародного арбітражного суду з вимогою стягнути збитки, включаючи упущену вигоду. У 2013 році суд вирішив стягнути з державної компанії 28,5 млн доларів.

В уряді кажуть, що проблема врегульована: у грудні 2021 року підписали мирову угоду, яку затвердив суд.

"Dogus Insaat ve Ticaret не має жодних майнових/грошових претензій або вимог компенсаційного характеру до "Південно-Західної залізниці" з приводу виконання арбітражного рішення Міжнародного арбітражного суду Міжнародної торгової палати від 06.09.2013", – відповіли у Мінінфраструктури.

Іншою неврегульованою проблемою залишалась ситуація із земельною ділянкою площею 12,3 га на залізничній ділянці Київ-Деміївський – Дарниця, яку в грудні 2019 року Київська міська державна адміністрація (КМДА) вилучила з постійного користування "Південно-західної залізниці".

В УЗ кажуть, що право користування цією ділянкою було внесено державою до статутного капіталу акціонерного товариства "Українська залізниця".

"Укрзалізниця" не погодилася з розпорядженням КМДА та оскаржує його в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства", – повідомили в Мінінфраструктури.

Після завершення будівництва та введення Дарницького мосту в експлуатацію автомобільна складова споруди буде передана до сфери управління КМДА, залізнична складова – на баланс експлуатуючих організацій "Південно-Західної залізниці".

Потужність залізничної складової об'єкта залишиться незмінною. Пропускна здатність залізничної дільниці Київ-Деміївський – Дарниця становить 182 пари поїздів на добу.