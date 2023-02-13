Французи оплатять будівництво мосту на безлюдний острів у Києві. Що там буде?

Наприкінці січня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Метрополія Великого Парижа стала меценатом добудови пішохідного мосту з Оболонської набережної на Оболонський острів. На будівельні роботи французи виділили 19,5 млн грн.

Міст почали зводити у 2020 році, також за приватні меценатські кошти, але з початком великої війни Росії проти України будівництво стало на паузу. Прогонові конструкції для мосту виготовили ще до 2022 року, тому вони чекають на встановлення після монтажу останньої опори.

Кличко наголосив, що бюджетні кошти для будівництва мосту не використовуються. Водночас мер не став згадувати, що за податки киян збудували ще один технічний міст на іншій стороні острова за 25 млн грн, а на облаштування парку на дикому острові витратять ще понад 170 млн грн.

Чи доцільно витрачати 200 млн грн на створення парку під час війни? Чому міська влада вирішила сфокусуватись на новому будівництві, коли має в портфелі недобудовані Подільський мостовий перехід і метрополітен на Виноградар?

Що за міст і що за острів?

Оболонський острів має площу 14,3 гектара і розташований між річкою Дніпро та затокою Оболонь. Паралельно острову тягнеться пішохідна Оболонська набережна, а біля його південного краю починається урочище Наталка, більш відоме як "Парк Наталка".

Територія острова не була обжита, там росли кущі та дерева. Потрапити на острів можна було човном або перейшовши протоку вбрід на півночі з боку вулиці Прирічної.

Той самий острів з висоти пташиного польоту. \/kyivcity.gov.ua

В лютому 2020 року перший заступник міського голови Микола Поворозник повідомив, що Комісія із залучення інвесторів КМДА отримала і схвалила пропозицію ТОВ "СІА" профінансувати проєктування та будівництво пішохідного мосту між Оболонською набережною та островом Оболонський за рахунок позабюджетних коштів.

"Реалізація цього проєкту не містить інвестиційної складової, тож після завершення будівництва та прийняття в експлуатацію він буде повністю зарахований до комунальної власності територіальної громади міста Києва", – пообіцяв Поворозник.

За задумом, пішохідний міст являтиме собою лінійну споруду, яка зв’яже парк "Наталка" із територією Оболонського острова, тим самим "дасть змогу розширити зону відпочинку та рекреації Києва".

Передбачається, що міст буде виглядати так. \/kyivcity.gov.ua

Оболонська районна державна адміністрація та Управління екології та природних ресурсів КМДА тоді підтримали проєкт та заявили про свою готовність сприяти в його реалізації.

Ініціатор пропозиції, ТОВ "СІА", входить до складу однієї з найбільших будівельних корпорацій Києва – Stolitsa Group. Зокрема, компанія виступала замовником будівництва житлового комплексу "Галактика", зведеного під брендом Stolitsa Group.

Фактичною власницею цієї будівельної корпорації є бізнесвумен Владислава Молчанова. В коментарі ЕП Молчанова повідомила, що насправді ініціатором будівництва пішохідного мосту на Оболоні була не вона, а Кличко.

"Ідея будівництва мосту – це ідея міського голови столиці. Віталій Кличко, наскільки мені відомо, звернувся з нею до багатьох меценатів. Мені, як корінній киянці, цей проєкт сподобався і я долучилася до допомоги у його реалізації як один з багатьох меценатів проєкту", – розповіла Молчанова.

Як писала ЕП раніше, Молчанова мала найстійкіші позиції серед всіх забудовників міста завдяки впливу на депутатів Київської міської ради. Зокрема, вона виступала офіційним спонсором партії "Батьківщина", а її бізнес-партнер Денис Москаль очолює Постійну комісію Київради з питань екологічної політики.

Чи була кількість меценатів фінансування будівництва мосту більша за одного і хто саме входив до цього переліку ЕП дізнатися не вдалося.

Договір між Оболонською РДА, проєктантом, меценатами та генпідрядником будівництва мосту в публічному доступі не опублікований, як і техніко-економічне обгрунтування проєкту. Сторони вирішили залишити цю інформацію конфіденційною.

"Стосовно питання про кошторис проєкту я точною інформацією не володію, раджу звернутися до замовника проєкту", – відповіла забудовниця.

В Управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації КМДА не змогли назвати загальну кошторисну вартість проєкту будівництва мосту.

Зміна пріоритетів, зміна мецената

На початку 2022 року роботи з будівництва мосту призупинилися. Молчанова відмовилась фінансувати проєкт далі. В коментарі ЕП вона пояснила це "зміною пріоритетів".

"Війна скорегувала плани. Зараз з’явилися інші пріоритети. У 2018 році я заснувала власний благодійний фонд, діяльність якого з початком повномасштабного російського вторгнення цілком спрямована на підтримку ЗСУ, а також на допомогу та забезпечення потреб різних структур сектору безпеки та оборони Києва і України", – повідомила Молчанова.

У січні 2023 року несподівано новим меценатом стали французькі платники податків. КМДА не оголошувало конкурс проєктів на грант від французів. Чому іноземці обрали для фінансування саме цей проєкт?

ЕП надіслала запит Метрополії Великого Парижа, але на момент виходу публікації відповіді не отримала. Імовірно, залучення цільових коштів від Метрополії Великого Парижа саме на Оболонський міст відбулось завдяки особистим домовленостям Кличка.

Міська влада Києва не проводила відкритий архітектурний конкурс на кращу пропозицію проєкту мосту. Проєктантом і автором кошторисної документації призначили компанію "Проектні системи ЛТД" архітектора Андрія Миргородського.

Миргородський – колишній депутат "Блоку Віталія Кличка", пов'язаний зі знаковими інфраструктурними проєктами столиці. Наприклад, архітектор спроєктував "скляний" міст між Володимирською гіркою та парком "Хрещатий" і Меморіальний комплекс пам'яті жертв Голодомору.

Мер Києва Віталій Кличко відкриває будівництво об'єкту у жовтні 2020 \/kyivcity.gov.ua

Майбутній Оболонський міст вже отримав "народні" назви: одні називають його "хвилею", інші - "глистом". Довжина споруди становитиме 164 м, ширина – 4 метри. Об'єкт спиратиметься на чотири опори, дві з яких розташовані в протоці.

Метал для конструкцій мосту виробили на заводі "Азовсталь" в Маріуполі. Це було одне з останніх замовлень легендарного металургійного заводу.

Кияни все ж заплатять

Новий міст буде повністю пішохідним. Ймовірно спішуватися доведеться навіть велосипедистам.

Заїзд обслуговуючого та технічного транспорту відбуватиметься на протилежній стороні Оболонського острова через другий міст. Його вже збудували.

Тендер на спорудження технічного мосту у 2021 році виграла компанія "Мостобуд", запропонувавши ціну у 24,2 млн грн. У програмі економічного і соціального розвитку Києва на 2021-2023 роки йдеться, що загальна кошторисна вартість будівництва мостового переходу з Оболонського острова на вулицю Прирічну становить 26,4 млн грн.

Станом на 1 січня 2023 року підрядники виконали робіт на 15,7 млн грн. У бюджеті міста на цей рік на закінчення будівництва технічного мосту передбачено 10,7 млн грн.

Генпідрядник також займається будівництвом і "основного" мосту. Це право він отримав поза тендером.

"Мостобуд" належить колишньому народному депутату від "Партії регіонів" та президенту Федерації боксу України Володимиру Продивусу.

Його компанія впродовж тринадцяти років виступала генпідрядником будівництва Подільського мостового переходу в Києві. У 2017 році місто розірвало контракт з "Мостобудом" в односторонньому порядку і віддало підряд компанії "Еко-буд-трейд", яка, як виявилося згодом, належала новому "смотрящему" за столицею Денису Комарницькому.

Департамент внутрішнього контролю та аудиту КМДА тоді з'ясував, що "Мостобуд" припустився фінансових порушень під час будівництва мосту на 129,5 млн грн.

У 2016 році Продивус прославився своєю участю у збройному конфлікті на Поліссі в рамках переділу ринку видобутку бурштину. У 2020 році журналісти видання "Схеми" зафіксували Продивуса і Владиславу Молчанову в якості гостей на весіллі пасинка зрадника України і кума Путіна Віктора Медведчука.

Будівництво пішохідного мосту на Оболонський острів – лише мала частина витрат податків киян на цей проєкт. В грудні 2021 року комунальне підприємство "Плесо" оголосило тендер на капітальний ремонт благоустрою Оболонського острову за 174,9 млн грн. Його виграла компанія "Гідробуд Лімітед", запропонувавши 173,6 млн грн.

За ці кошти підрядник повинен очистити острів від кущів та сміття, побудувати понтонну переправу, звести тимчасові дороги, намити пляж, озеленити територію, сконструювати дитячі та спортивні майданчики, прокласти алеї, велодоріжки та інженерні комунікації, створити причал та набережну, встановити трансформаторну підстанцію, змонтувати систему освітлення та відеоспостереження.

Будівництво парку "Наталка" стало одним з головних іміджевих надбань мера Кличка як політика. Місто постійно розширює межі парку, оголошуючи тендери на нові черги облаштування урочища.

За задумом, пішохідний міст зв’яже парк "Наталка" із територією Оболонського острова. \/kyivcity.gov.ua

У програмі економічного і соціального розвитку Києва на реконструкцію парку "Наталка" у 2016-2026 роках передбачено загалом 359 млн грн. На січень 2021 року профінансовано робіт на 269,1 млн грн (75%).

Скільки місто виділяє щороку на утримання парку – невідомо. Але загальні видатки на "забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста" у 2022 році по Оболонському району становить 70,1 млн грн.

Приватизований острів

У вересні 2021 року програма "Схеми" опублікувала розслідування, з якого випливало, що майнові права на Оболонський острів та причал вздовж всієї Оболонської набережної безкоштовно привласнив бізнесмен та юрист Костянтин Бойко, пов'язаний з екскерівником поліції Києва Андрієм Крищенком.

За даними журналістів, отримати право власності юристові вдалося за участі приватних і державних реєстраторів та за сприяння столичної поліції, якою в той час керував Крищенко.

Бойко заявив у поліцію Києва, що знайшов нібито "загублені майнові права" на 16 гідротехнічних споруд, надавши їхні координати, і запропонував свою кандидатуру на роль "зберігача знахідки".

За пів року він отримав лист за підписом слідчої поліції Києва Ольги Момот, у якому вона передала йому на зберігання майнові права на ці 16 об’єктів. На підставі цього листа юрист зареєстрував за собою 11 об’єктів "на праві зберігання" у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно через приватних реєстраторів.

Три з них, в тому числі Оболонський острів, він переоформив на себе на праві власності – і перепродав своїй фірмі ТОВ "Українське бюро річкових портів".

У вересні 2021 року Київрада призначила Крищенка заступником Кличка з питань здійснення самоврядних повноважень. В пресслужбі КМДА не відповіли на запитання ЕП щодо причетності Крищенка до незаконних дій з майном.

Після розголосу в медіа справу порушило Національне антикорупційне бюро. В серпні 2022 року бюро повідомило, що правоохоронні органи домоглися скасування перереєстрації Оболонського острова та решти об'єктів на Бойка.

"Центральна колегія Мін'юсту задовольнила скаргу, яку подало КП "Плесо", щодо скасування реєстрації острова за приватною компанією", – йшлося у повідомленні.

У КМДА повідомили, що після скандалу навколо "відчуження" Оболонського острова його територію сформували й зареєстрували у Державному земельному кадастрі з цільовим призначенням "для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей".

Тільки в серпні 2022 року Київрада затвердила право комунальної власності територіальної громади Києва на Оболонський острів.