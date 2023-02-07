Google запускає власного конкурента ChatGPT для перших тестувальників

Техгігант Google оголосив, що її новий сервіс штучного інтелекту під назвою Bard запускається для довірених тестувальників, а для решти користувачів стане доступним "в найближчі тижні".

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на блог головного виконавчого директора Alphabet Сундар Пічаї.

Технологія покликана генерувати детальні відповіді на прості запитання, наприклад, що приготувати на обід або як спланувати вечірку.

"Ми поєднаємо відгуки ззовні з нашим внутрішнім тестуванням, щоб переконатися, що відповіді Bard відповідають високим стандартам якості, безпеки та ґрунтуються на реальній інформації", – зазначив Пічаї.

Google випускає Bard на тлі проблем у своєму флагманському пошуковому бізнесі, який є головним джерелом доходів. Раніше компанія Alphabet повідомила, що продажі не виправдали очікувань на тлі спаду цифрової реклами та занепокоєння інвесторів конкуренцією у сфері штучного інтелекту з боку, зокрема, ChatGPT від Open AI.

Bard працюватиме на основі LaMDA – великої мовної моделі, розробленої Google.. За словами представника Google, тестувальники, відібрані для раннього доступу, є географічно різноманітною групою людей поза межами компанії, які допоможуть вдосконалити сервіс і зрозуміти, як звичайні користувачі зіткнуться з послугою ШІ в реальному житті.

На додаток до запуску Bard, Google дозволить розробникам використовувати його мовні моделі для створення власних додатків та почне відкривати свій API для компаній, розробників і творців наступного місяця, додав Пічаї.

Минулого тижня Google оголосив про партнерство зі стартапом зі штучного інтелекту Anthropic, який тестує власного чат-бота, щоб конкурувати з ChatGPT. За словами співрозмовника Bloomberg, Google також інвестувала в стартап близько 400 млн дол.