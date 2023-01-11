Аэропорты у границ Украины: как добраться до городов Европы за небольшие деньги

Після початку великої війни внутрішні і закордонні пасажирські перевезення опустилися на землю. Українське небо тепер належить лише військовій авіації.

При цьому транспортні потреби українців зросли: країну тимчасово залишили понад 14 млн осіб. Ця цифра коливається залежно від активізації чи стихання боїв.

Які маршрути доступні для українців та чи вийде зекономити на квитках, якщо летіти до пункту призначення з аеропортів сусідніх країн?

Найближчі до України аеропорти

Для цивільної авіації українське небо закрите з 24 лютого 2022 року, тому особам, яким під час дії воєнного стану дозволений виїзд за кордон, доводиться ретельно продумувати маршрути своїх подорожей.

Виїхати за межі України можна залізницею (до Польщі, Молдови й Австрії) або автобусом (до будь-якої держави ЄС). Якщо кінцева точка мандрівника не в сусідній країні, а випробування кількаденною поїздкою в автобусі не до вподоби, то можна скористатися послугами найближчих до України аеропортів.

Їх є шість: у Румунії, Словаччині, Молдові, Угорщині і два в Польщі.

За 80 км від Чернівців розташований румунський аеропорт ім. Штефана Великого в Сучаві. Звідси літаками Ryanair та Wizz Air можна дістатися до Британії, Ірландії, Франції, ФРН, Італії, Бельгії, Нідерландів, Ізраїлю та Кіпру.

Найближчий аеропорт від Закарпаття розташований у словацькому Кошице – за 98 км від Ужгорода. Звідси компанії Austrian Airlines, Turkish Airlines, Wizz Air та LOT доправляють пасажирів в Ірландію, Британію, Чехію та Австрію.

Аеропорт в Кошіце, Словаччина, 98 км від Ужгорода джерело: flughafendetails.de

На відстані 183 км від Одеси або 210 км від Ізмаїла розташований Кишинівський аеропорт. Він є хабом для Air Moldova, FlyOne та лоукостера Wizz Air. З цього аеропорту можна дістатися до Вірменії, Угорщини, Німеччини, Франції, Туреччини, Польщі, Італії, Австрії, Ірландії, Ізраїлю, Іспанії, Чехії.

Найближчі до України польські аеропорти розташовані в Ряшеві та Любліні – 172 км зі Львова та 195 км з Ковеля відповідно. Це невеликі летовища, з яких щодня здійснюється лише кілька рейсів у Британію, Нідерланди та Норвегію.

На відстані 125 км від Чопа розташований угорський аеропорт у Дебрецені. Звідси можна долетіти до Франції, Нідерландів, Британії, ФРН, Кіпру та Ізраїлю.

Як потрапити в міста ЄС за невеликі гроші

Найпопулярніший транспорт, на якому українці можуть доїхати до міст ЄС, – автобуси. З Києва є безліч прямих рейсів до європейських столиць, однак ціни на такі квитки доволі високі, а подорож вимагатиме багато часу та сил.

У сусідні країни також можна дістатися потягом. Наприклад, у Польщу курсують швидкісні "Інтерсіті" або легендарний поїзд Київ-Варшава.

Зробити пересадку в аеропорті, на перший погляд, складніше і дорожче, та це не завжди так. Особливо якщо кінцева точка – Західна Європа. Про це свідчить порівняння вартості двох видів маршрутів до держав, де найбільше українських біженців: прямого автобусного рейсу і рейсу з пересадкою в аеропорті.

Вартість маршрутів розрахована з Києва на січень-лютий. Ціни на авіаквитки взяті із сервісу Skyscanner, на автобусні – із сайтів популярних перевізників. Визначається маршрут, яким дешевше дістатися з точки А в точку Б. Не враховані час у дорозі і можлива потреба в ночівлі в іншому місті.

Польща

Квиток на автобусний рейс Київ-Варшава коштує 1,5 тис грн, тривалість поїздки – майже 22 год. Найближчий до України аеропорт – у Ряшеві. Робити пересадку на літак невигідно, адже переліт з Ряшева у Варшаву коштує 1-1,2 тис грн.

Ще понад 1 тис грн треба заплатити за залізничний квиток з Києва до Перемишля, далі до Ряшева можна доїхати автобусом за 175 грн.

Німеччина

Квиток на автобус до Берліна, Мюнхена, Франкфурта та Дюссельдорфа коштує 4,3 тис грн, час у дорозі – 24-33 год. Найдешевші авіаквитки до Берліна можна знайти з аеропортів у Ряшеві та Сучаві: 1,2 та 1,4 тис грн відповідно.

До Сучави найзручніше добратися з Чернівців: автобусом за 340 грн. До Чернівців з Києва можна доїхати потягом за 310 грн. Сумарно – майже вдвічі дешевше, ніж їхати прямим автобусом. Таким чином, маршрут з пересадкою обійдеться у 1 850 грн, головне – завчасно знайти дешеві авіаквитки.

Долетіти у Франкфурт можна ще дешевше: квиток із Сучави коштує 940 грн.

Чехія

Автобусний квиток з Києва до Праги коштує від 2 275 грн, у дорозі треба провести 26 год. Найдешевші авіаквитки до чеської столиці – з Кошице: від 900 грн на кінець січня. Доїхати туди автобусом можна з Ужгорода за 320 грн, ще 402 грн коштує квиток на потяг з Києва на Закарпаття.

Загальна вартість маршруту з пересадкою становить близько 1 620 грн. Це дешевше, ніж їхати автобусом, але за часом може вийти більш затратно.

Італія

Дорога з Києва до Рима, понад 2,3 тис км, довга і дорога. Квиток на прямий автобус можна знайти за 4,9 тис грн, їхати доведеться 38 год.

Маршрут з пересадкою в аеропорті дешевший: із Сучави до Рима є квитки за 550 грн. Ще 650 грн треба витратити на дорогу з Києва до Сучави. Загальна вартість поїздки – 1 200 грн, що в чотири рази менше, ніж їхати автобусом.

Ще один бюджетний варіант – летіти з Кишинева. Квитки зі столиці Молдови до Рима коштують від 780 грн. До Кишинева зручно їхати автобусом з Одеси за 800 грн, ще 380 грн треба на залізничний квиток з Києва до Одеси. Загальна вартість такого маршруту – 1 960 грн, що у 2,5 разу менше, ніж прямий автобус.

Іспанія

Дорога з Києва до Іспанії теж дорога: квиток на автобус до Мадрида коштує 7,6 тис грн, до Барселони – 7,4 тис грн. У дорозі треба провести мінімум 57 год.

Найдешевший квиток на літак до Мадрида можна знайти з аеропорту Сучави – 1 220 грн. Ще близько 650 грн доведеться витратити на дорогу з Києва до румунського міста. Загальна вартість такого маршруту виходить близько 1 870 грн, що значно економніше, ніж їхати автобусом.

Також можна розглянути варіант перельоту з Кошице, ціни на квитки починаються з 1 340 грн. Ще близько 720 грн – це витрати на дорогу до словацького летовища. Таким чином, загальна вартість дороги становить близько 2 060 грн, що у понад 3,5 разу дешевше, ніж автобусний рейс.

У Барселону теж вигідно летіти із Сучави (1 150 грн). Загальна вартість поїздки становить близько 1 800 грн, що в чотири рази дешевше за автобусний варіант.

Болгарія

Автобусний рейс з Києва до Софії коштує 2 750 грн, у дорозі треба провести майже 35 год і зробити пересадку. Найдешевший авіаквиток до столиці Болгарії з Кошице коштує 1 150 грн, ще 720 грн треба закласти на дорогу з Києва до Кошице. Таким чином, загальна вартість маршруту виходить близько 1 870 грн.

Британія

Якщо їхати автобусом, то дорога до Лондона триватиме 50 год. Квиток з пересадкою з Києва коштує 5,4 тис грн. Літаком же до британської столиці з багатьох сусідніх країн можна дістатися менш ніж за 1 тис грн.

Найдешевше летіти зі Словаччини: вартість квитків починається від 435 грн. Ще 720 грн треба викласти, щоб дістатися з Києва до Кошице. Загальна вартість дороги за таким маршрутом – близько 1 155 грн.

Інший бюджетний варіант – брати квиток з Дебрецена. Переліт до Лондона коштує 750 грн, ще 1 030 грн треба витратити на дорогу з Києва до Угорщини. Загальна вартість поїздки в такому випадку становить 1 780 грн.

Франція

Автобусний рейс до з Києва до Парижа коштує 3 650 грн з пересадкою в Кракові. Загалом у дорозі доведеться провести 46 год. Значно дешевше до французької столиці можна дістатися літаком, якщо летіти з Угорщини.

Авіаквиток з Дебрецена коштує 630 грн, ще 650 грн треба закласти на дорогу з Чопа до угорського міста. З Києва до Чопа можна доїхати залізницею за 380 грн. Тобто загальна вартість такого маршруту становить близько 1 660 грн.

Австрія

Відносно недорого дістатися до Відня можна автобусом – за 2 250 грн з пересадкою в Кракові, час у дорозі – 32 год. Авіаквиток з Кишинева коштує 790 грн. До Молдови можна доїхати автобусом з Одеси за 800 грн, ще 380 грн треба заплатити за дорогу з Києва. Загалом така поїздка коштує 1 970 грн.

Нідерланди

Найдешевший автобусний квиток до Амстердама, з пересадкою в Празі, можна купити за 3,3 тис грн, час у дорозі – 50 год. Бюджетний авіаційний варіант – летіти із Сучави за 1,5 тис грн. Ще 650 грн треба додати за дорогу Київ-Чернівці-Сучава. Загалом така поїздка коштує близько 2 150 грн.

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Якщо підсумувати всі підрахунки, виходить, що найбільш зручний аеропорт, яким можуть користуватися українці, розташований у Сучаві. Звідти є багато дешевих авіарейсів за різними європейськими напрямками. До того ж, дістатися румунського міста нескладно і теж доволі недорого.