УЗ переводить продаж квитків на поїзд Київ – Варшава повністю в онлайн: причини

Укрзалізниця з 10 листопада переводить повністю в онлайн продаж квитків на найпопулярніший поїзд №67/68 Київ - Варшава, щоб завадити шахраям-спекулянтам і спростити доступ до квитків пасажирам.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрзалізниця наростила обсяги міжнародних перевезень у порівнянні з показниками до повномасштабного вторгнення в 9 разів, запустивши 5 нових сполучень до Європи. При цьому найпопулярнішим лишається прямий рейс Київ - Варшава. На нього хоч і збільшено пропозицію місць у 2,5 рази, спостерігається дефіцит: обмеженою є кількість вагонів габариту RIC, які можуть із перестановкою колісних пар прямувати до польської столиці.

Разом із тим почастішали випадки, коли наші пасажири стають жертвами шахраїв-спекулянтів, які перепродають квитки "з рук" чи в соціальних мережах на своїх сторінках. Крім того, виявлені випадки підроблених проїзних документів", - пояснюють в УЗ.

Щоб цього уникнути й забезпечити максимальну прозорість, УЗ з 10 листопада запроваджує низку заходів із впорядкування продажу квитків на "варшавський" потяг.

Так, з 10 листопада продаж квитків варшавського напрямку переводиться повністю в онлайн-режим.

"Касири в старому "ручному" форматі ці квитки не реалізовуватимуть: не потрібно буде стояти в чергах та "полювати" на квитки, а в прозорому онлайн-каналі залізниця матиме можливість відслідковувати та блокувати спекулянтів.

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Для групових замовлень створено спеціальний онлайн-канал замовлень, а офіційні делегації, запити від дипломатичних та державних установ обслуговуватимуться виключно у відповідній спеціалізованій касі (кількість таких бронювань додатково обмежується, щоб вивільнити максимум квитків пасажирам у доступному всім онлайн-каналі)", - йдеться у повідомленні.

Продаж квитків онлайн на напрямки Київ - Варшава та Варшава - Київ відкриватиметься о 08:00 за 20 діб до дати рейсу, щоб усі пасажири були в рівних умовах.

Повернення квитків варшавського напрямку, придбаних онлайн, можливе лише в претензійному порядку в касах вокзалу.

"Це дозволяє припинити масовий викуп квитків онлайн через запрограмовані "боти", а потім обмін їх на відповідні іменні квитки для знайдених шахраями пасажирів. Врахуйте це при плануванні своїх подорожей", - кажуть в УЗ.

Відтепер при поверненні через касу квитки повертатимуться в загальний квитковий пул, доступних для всіх в онлайн-каналі.

"Квитки на менш ажіотажні напрямки (наприклад, Київ - Хелм, звідки налагоджено зручну пересадку на Варшаву) можна повертати в звичайному форматі, у тому числі онлайн, тож якщо не впевнені у своїх планах - обирайте відповідну опцію для подорожі", - додають в компанії.

Кількість квитків, які можна придбати на поїзд Київ - Варшава - Київ онлайн в одні руки, буде обмежена 4 квитками на одне замовлення.

Бот-акаунти користувачів, які автоматично бронюють серії квитків одночасно, будуть блокуватись IT-системою автоматично та незворотно, резюмували в УЗ.

Економічна правда