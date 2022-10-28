УЗ анонсувала 4 нові міжнародні поїзди: графіки
Укрзалізниця відкрила продаж квитків глибиною 20 днів на нові поїзди міжнародного сполучення.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зокрема, йдеться про поїзд №90/89 Київ – Перемишль (Польща) через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль.
"Цей поїзд надасть зокрема вінничанам комфортний нічний поїзд до Польщі на додачу до Інтерсіті+ з місцями для сидіння", - кажуть в УЗ.
Виїзд з Києва о 22:52, прибуття до Вінниці о 02:03, до Тернополя о 06:28, до Львова о 08:55, до Перемишля об 11:13. Зворотний виїзд о 13:45, Львів – 18:25, Тернопіль – 21:03, Вінниця – 01:58, Київ – 05:42.
Поїзд № 351/352 Київ – Кишинів (Молдова) матиме зручну стиковку по станції Унгени з можливістю пересісти на поїзд до станції Ясси (Румунія), пояснююь в компанії.
Поїзд курсуватиме через день відправкою зі станції Київ-Пасажирський о 17:02, прибуватиме на станцію Унгени о 07:53 та прибуватиме до столиці Молдови о 10:38. Зворотно рейс відправлятиметься о 17:45, проходитиме Унгени о 20:51 та прибуватиме до Києва об 11:48.
У листопаді надійдуть у продаж квитки на новопризначений поїзд Харків – Хелм (Польща), з 11 грудня розпочне курсування новий щоденний рейс австрійської залізниці Відень (Австрія) – Чоп.
В УЗ також заявили про прискорення популярних нині міжнародних рейсів:
- № 23 Київ — Хелм пришвидшується на 2 години в обидві сторони;
- № 67 Київ — Варшава пришвидшується на 2 години до Польщі і на 1 годину до України.
Нові графіки курсування, а також квитки вже доступні на сайті booking.uz.gov.ua та в касах Укрзалізниці.
Нагадаємо:
Укрзалізниця презентувала оновлений графік руху поїздів: ним передбачено 14 нових рейсів, серед яких 4 поїзди міжнародного сполучення до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня, 4 запроваджені протягом 2022 року нові рейси Інтерсіті+, а також 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.
Економічна правда