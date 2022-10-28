УЗ анонсувала 4 нові міжнародні поїзди: графіки

Укрзалізниця відкрила продаж квитків глибиною 20 днів на нові поїзди міжнародного сполучення.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, йдеться про поїзд №90/89 Київ – Перемишль (Польща) через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль.

"Цей поїзд надасть зокрема вінничанам комфортний нічний поїзд до Польщі на додачу до Інтерсіті+ з місцями для сидіння", - кажуть в УЗ.

Виїзд з Києва о 22:52, прибуття до Вінниці о 02:03, до Тернополя о 06:28, до Львова о 08:55, до Перемишля об 11:13. Зворотний виїзд о 13:45, Львів – 18:25, Тернопіль – 21:03, Вінниця – 01:58, Київ – 05:42.