Автобусы, метро, такси: как будет работать транспорт Киева при длительном блэкауте

У разі тривалого блекауту українці матимуть обмежений доступ до певних сервісів та послуг. Це стосується і роботи громадського транспорту.

Проблеми з пересуванням по місту можуть виникнути не лише через зміни у графіках транспорту, а й через те, що він тісно пов’язаний з мобільним інтернетом та зв’язком. Це і оплата проїзду, і бронювання квитків, і виклик таксі.

Місцева влада та компанії розробляють алгоритми дій на випадок повторного тривалого блекауту. Як працюватиме транспорт у критичній ситуації?

Метрополітен

Під час блекауту столичне метро не працюватиме. Причина не лише у відсутності електроенергії, необхідної для руху поїздів. Річ у тім, що підземні станції стануть пунктами тимчасового перебування людей під час тривоги.

Це не стосується підземних станцій Майдан Незалежності та Хрещатик, які будуть зачинені для відвідувачів, а також п'ятьох наземних: Дніпро, Гідропарк, Лівобережна, Дарниця, Чернігівська та Лісова.

Вхід на підземні станції буде безплатним. Щоб туди потрапити, необхідно мати документ. Станції будуть забезпечені мобільним зв’язком, електроенергією (можливість зарядити гаджети), питною водою та санітарними вузлами.

Оскільки середня температура на станціях не перевищує 14 градусів, міський голова Києва Віталій Кличко радить брати з собою теплі речі. Тим, хто планує перебувати в метро тривалий час, варто також узяти їжу, засоби гігієни, аптечку, павербанк, ліхтарик, сміттєві пакети, каримат і спальник.

Підземні станції облаштовують USB-зарядками. Поки що таких станцій 19.

Потрапити на станції, які виконуватимуть функції пунктів тимчасового перебування, можна буде і вночі, але лише під час повітряної тривоги. Прохід на станцію забезпечать правоохоронці. Їх контакти є біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей.

Наземний транспорт

За словами Кличка, у разі блекауту на всіх маршрутах наземного комунального транспорту курсуватимуть автобуси, проїзд у яких буде безоплатним.

"Усі автобусні парки столиці забезпечені пальним і мають автономні джерела енергії, зокрема бензинові та дизельні генератори. Тому місто має змогу забезпечити мінімальний обсяг технологічного процесу для підготовки та випуску автобусів на маршрути", – пояснив міський голова.

У комунальному підприємстві "Київпастранс" уточнили, що зможуть забезпечити постійний гарантований резерв дизельного пального.

"Наразі автобусне сполучення вже організоване на тролейбусних маршрутах, а за потреби і трамвайні маршрути можуть бути замінені автобусами з максимально можливим охопленням маршруту", – зазначили в "Київпастрансі".

Під час тривог комунальний транспорт, на відміну від приватного, зупиняється.

Чи працюватиме маршрутний транспорт, не відомо. У КМДА наголосили, що приватним перевізникам доручили забезпечити посилений випуск автобусів. Особлива увага буде приділена маршрутам, що дублюють електротранспорт. Також в адміністрації склали перелік маршруток, які дублюють трамваї.

Залізниця

"Укрзалізниця" під час зникнення електроенергії працюватиме. Після першого в історії України блекауту голова правління компанії Олександр Камишін заявляв, що у випадку повторення ситуації УЗ не скасовуватиме пасажирські поїзди.

За його словами, компанія готова забезпечити людей теплом і всім необхідним на випадок блекауту та надзвичайних ситуацій. Для цього на вокзалах у будь-який момент протягом години готові розгорнути стаціонарні пункти обігріву.

"Підготовку до зими почали ще влітку. Насамперед забезпечили безперебійне електропостачання та повну автономність вокзалів. Для повної незалежності від централізованого теплопостачання на власних потужностях виготовили 10 тисяч пічок та заготовили дрова. Усе це дозволило підготувати до розгортання на всіх 92 залізничних вокзалах "Пунктів незламності", – каже Камишін.

На найбільших залізничних вокзалах країни за необхідності можна розгорнути аналог "Пунктів незламності" – "Фортеці незламності". У них люди зможуть зігрітися, зарядити гаджети, підключитися до інтернету через Starlink. Там же обіцяють нагодувати і забезпечити гарячими напоями.

У більшості таких пунктів зможуть розгорнути дитячі зони та медпункти.

Якщо потяг прибуде під час комендантської години

Через проблеми з електроенергією потяги можуть затримуватися. Після масованого обстрілу 23 листопада деякі з них запізнювалися на понад десять годин.

Відповідно, поїзди можуть прибувати на вокзали під час комендантської години. В "Укрзалізниці" кажуть, що на такі випадки мають алгоритм дій.

"У разі затримки рейсів і їхнього прибуття в межах комендантської години пасажири розміщуються на ніч на вокзалах. Залізниця забезпечує гарячий чай і за потреби та можливості – снеки. Найбільш уразливі групи пасажирів – жінки з дітьми, люди з інвалідністю, літні люди – за можливості розвозяться з Київського вокзалу автобусами залізниці", – розповіли ЕП в компанії.

Якщо пасажири запізнюються на пересадку

Через затримки рейсів можуть виникнути труднощі з пересадками на інші поїзди. В "Укрзалізниці" мають шляхи розв'язання цієї проблеми.

У разі запізнення рейсу "Укрзалізниця" може притримати поїзд, якщо затримка попереднього не сильно впливає на графік руху пересадочного рейсу і якщо на пересадку запізнюється велика група пасажирів. У такому випадку пасажирам треба звертатися до стюардів поїздів, що затримуються. Ті передадуть інформацію диспетчерам, які коригують загальний розклад.

"Якщо притримати поїзд неможливо, то пасажири, що не встигли на пересадку через запізнення рейсу або через повітряну тривогу, зможуть скористатися тим самим квитком, щоб сісти в наступний поїзд", – кажуть в "Укрзалізниці".

Для цього треба звернутися до начальника поїзда, на якому пасажир добиратиметься до кінцевої станції, і повідомити про ситуацію, що склалася.

У випадку повного блекауту та відсутності в пасажирів можливості купувати квитки онлайн це можна буде зробити безпосередньо в поїзді, звернувшись до провідника, або в касах залізничних вокзалів.

Кільцева електричка

Столична кільцева електричка працює за будь-яких умов, у тому числі під час повітряних тривог, курсує з мінімальними затримками і з'єднує обидва береги Києва. За час війни кільцева електричка зупинялася лише один раз: під час масованого обстрілу 23 листопада. Тоді її рух відновили менш ніж за годину.

В "Укрзалізниці" уточнюють, що курсування кільцевої електрички в разі повного і тривалого блекауту забезпечуватиметься дизель-поїздами.

У випадку тривалого блекауту електрички замінятимуть дизель-поїздами

"Укрзалізниця" забезпечить киянам можливість користуватись електричкою, проте частота руху може змінитися", – попереджають у компанії.

Таксі

Коли робота громадського транспорту обмежена, кияни більш активно користуються таксі, особливо, якщо треба переїхати через Дніпро.

Популярні сервіси столиці – Uber, Uklon та Bolt – мають зручні застосунки, які дозволяють легко викликати таксі. Однак в умовах блекауту і перебоїв з мобільним інтернетом та зв’язком завдання ускладнюється. Особливо для Bolt, який не має диспетчерів. Утім, він планує працювати і під час блекаутів.

"Є місця, де зв’язок ловить постійно: у "Пунктах незламності", торгових центрах, на АЗС. Під час минулого блекауту в центрі Києва ситуація була більш-менш нормальна, тоді як на Виноградарі та Харківському масиві замовлень було значно менше через проблеми з доступом до мобільного інтернету", – пояснює керівник напряму замовлення поїздок Bolt в Україні Сергій Павлик.

Якщо мобільний зв’язок та інтернет зникнуть усюди, то користуватися застосунком не зможуть ні водії, ні клієнти.

У сервісі Uklon для пасажирів розробили алгоритм дій при поганому інтернет-з'єднанні. Там радять викликати таксі через сайт.

Для цього треба скопіювати посилання https://m.uklon.com.ua і вставити його в браузер, авторизуватися, вибрати адреси "звідки" та "куди", визначитися з класом авто і натиснути "замовити". Потрібно саме скопіювати посилання, а не перейти за ним.

У компанії зазначили, що під час попередніх блекаутів кількість поїздок падала. Наприклад, у другій половині дня 23 листопада люди користувалися таксі на 40% менше порівняно з цим же проміжком часу 22 листопада.

"23 чи 24 листопада ми не побачили аномальної кількості звернень до служби підтримки. Навпаки – 24 листопада було зниження релевантних звернень до спеціалістів, якщо порівнювати з цим же днем попереднього тижня. Це може бути пов’язано загалом із ситуацією в країні, коли користувачам не були доступні ні інтернет, ні стільниковий зв’язок", – розповіли ЕП в Uklon.

Компанія проводить роботу серед водіїв, аби допомогти їм працювати під час відключень світла та проблем з мобільним зв'язком. Зокрема, компанія виконує технічні доопрацювання, які дозволяють водіям не втрачати зв’язок із сервісом попри погіршення мобільного інтернету та отримувати замовлення.

У сервісі Uber є резервування поїздок на 30 днів наперед. Опція дозволяє забронювати та оплатити поїздки, поки є зв’язок та інтернет. Також в Uber передбачена функція передоплати майбутніх поїздок – Uber Cash, за допомогою якої можна наперед поповнити акаунт і сплачувати з нього поїздки.

Для цього треба зайти в "Гаманець", поповнити баланс і вибрати його як спосіб оплати. Замовити поїздку можна через сайт і за номером телефону 9988.

В умовах блекауту найбільш надійним способом оплати буде готівка. У деяких сервісах таксі тип оплати можна змінити навіть під час поїздки.

Чи зміниться вартість поїздок у таксі

Коли попит на послугу зростає, її вартість підвищується. Кияни часто стикаються з високими цінами на поїздки, особливо з правого берега на лівий.

У Bolt пояснили, що на ціни впливають погода, сезон, попит і пропозиція. Кінцева вартість поїздки залежить від базового тарифу, кілометражу, тривалості поїздки, а іноді – і від ситуації на дорогах.

На тарифи можуть вплинути відсутність зв’язку або дефіцит пального, бо кількість активних водіїв зменшується, а попит залишається стабільним.