Укрзалізниця не скасовуватиме поїзди у випадку нових блекаутів – голова УЗ

УЗ

У разі настання нових блекаутів "Укрзалізниця" не скасовуватиме пасажирські поїзди, як і після блекауту 23 листопада.

Про це розповів голова правління компанії Олександр Камишін в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Ми не скасовуємо жодного поїзда і ми їдемо. Всі наші вокзали освітлені, на всіх вокзалах є тепло, зв'язок та електроенергія. Так працюватимемо і далі", - сказав він.

Водночас Камишін додав, що затримки поїздів є неминучим наслідком будь-якого блекауту

"Але ми їдемо, не скасовуємо жодного поїзда, продовжуємо їхати", – наголосив голова УЗ.

Нагадуємо:

На ранок 24 листопада, після масованої російської атаки напередодні, 95 потягів Укрзалізниці продовжували рух, однак затримки на понад годину стосувалися 81 рейсів. Деякі поїзди були в дорозі на 10 годин довше.