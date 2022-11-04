Как изменился бюджет страны за пять лет и сколько теперь в нем обороны

3 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт про держбюджет-2023.

Хоча країна перебуває в найбільш складному за останні десятиліття становищі, процес ухвалення фінплану виявився найменш проблемним за всі роки: обговорення на комітеті тривало десять хвилин, а наступного дня депутати проголосували за проєкт у залі парламенту без скандалів і нічних засідань.

Особливих дискусій про параметри документа не було, адже країна перебуває в стані війни.

"43% всіх коштів направляємо на армію та безпеку України. Це понад 1 трлн грн. Величезна сума, яка дозволить забезпечити необхідним наших героїв на фронті", – зазначив глава уряду Денис Шмигаль.

Поквартальний бюджет України у 2019-2023 роках (ліворуч – у млрд грн, праворуч – у пропорціях)

Дані з 2018 року по третій квартал 2022 року – openbudget.gov.ua, за 2023 рік – проєкт бюджету і презентація уряду. На графіку за 2023 рік бюджет рівномірно розподілений поквартально. В інфографіці витрати на оборону та безпеку об'єднані. Низка функціональних витрат (трансфери, обслуговування боргу або "Інше") віднесена до категорії "Загальнодержавні функції".

Оборона та безпека

На оборону та безпеку у бюджеті на 2023 рік передбачено 1,1 трлн грн. З них 857 млрд грн – на армію, решта – на суди та поліцію. У 2022 році за три квартали ці цифри становлять 700 млрд грн та 276 млрд грн відповідно.

Якщо витрати в четвертому кварталі не зменшаться, то за 2022 рік вийде понад 1,2 трлн грн. Тобто у 2023 році витрати на безпеку будуть навіть меншими.

"Велике будівництво"

У презентації бюджету уряд оминув увагою цей момент, згадавши лише про створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії з ресурсом 35 млрд грн та Фонд розвитку підприємництва з бюджетом 16 млрд грн.

Хоча відомо, що на ремонт доріг влада планує виділити понад 60 млрд грн. Ці рядки витрат уряд вставив у презентації в розділ "Інше", а загалом цей тип витрат належить до економічної діяльності.

Хай там як, а у 2023 році, як і у 2022 році, ця стаття витрат суттєво урізана порівняно з 2020-2021 роками – часом дії програми "Велике будівництво".

Загальні функції

У 2023 році загальнодержавні витрати суттєво знизилися. Цій тенденції не перший рік. Причина – зменшення міжбюджетних трансфертів. Це результат реформи децентралізації, яку пощастило закінчити до великої війни. Тепер держава менше "забирає" податків у регіонів і потім "віддає" назад.

Усе інше в загальнодержавних функціях залишається майже без змін. В основному, це витрати на органи влади та обслуговування державного боргу в традиційній пропорції один до чотирьох.

Фінансування бюджету

Як фінансується війна – не секрет: друкування гривні і допомога Заходу. За три квартали 2022 року підтримка партнерів України становила 342 млрд грн або 27,35% всіх доходів. У 2023 році тут принципових змін не буде.

"Власні доходи країни у 2023 році становитимуть 1,3 трлн грн, видатки – 2,6 трлн грн. Дефіцит, 38 млрд дол, розраховуємо переважно закривати завдяки підтримці міжнародних партнерів: Євросоюзу, США та МВФ", – заявили в уряді.