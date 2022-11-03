Рада ухвалила держбюджет на 2023 рік

фото: Telegram Железняка

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про держбюджет на 2023 рік.

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

"За" проголосували 295 нардепів, утримались - 35, проти - 0.

"Це рекорд по найбільш завчасному прийняттю бюджету за історію України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі 38 млрд $", - написав Железняк.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що дефіцит держбюджету наступного року складе понад 20% ВВП.

"Будемо покривати його за рахунок допомоги партнерів. Нам потрібно залучити 38 млрд доларів. Отримаємо їх від ЄС, США, МВФ та інших донорів. Рухаємося в цьому напрямку і маємо всі підстави розраховувати на прогрес", - запевнив він.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував депутатам схвалити проєкт державного бюджету на 2023 рік у другому читанні.

Серед змін, що з’явилися у бюджеті – збільшення видатків на Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини (+116 млн грн), фінансування політичних партій (+519,4 млн грн), телеканал Рада та газета "Голос України" (+120 млн грн), а також додаткові 63 млн грн на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, майже 40 млн грн – на заходи з приватизації.

Кабінет міністрів ухвалив проєкт бюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів. Зокрема, уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції зменшили з 30% до 28%.

Верховна Рада 7 жовтня затвердила проєкт держбюджету на 2023 рік у першому читанні.

Згідно Бюджетного кодексу уряд повинен схвалити проєкт закону про держбюджет на наступний рік та подати його у парламент до 15 вересня року, що передує плановому.

Верховна Рада, як визначено Регламентом, розглядає проєкт держбюджету у першому читанні не пізніше 20 жовтня. До 3 листопада уряд повинен повернути ВР документ з урахуванням наданих нардепами Бюджетних висновків.

Економічна правда