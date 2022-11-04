Пережить зиму с электричеством. Украинцы массово скупают генераторы: как правильно выбрать?

Какие виды генераторов существуют, сколько они стоят, как выросли цены на них, и как подобрать нужный.(укр)

У зв’язку з частими відключеннями електроенергії в Україні суттєво зріс попит на генератори та системи резервного живлення.

Попит настільки великий, що багато великих мереж уже розпродали складські запаси та не встигли підвезти нові партії.

Через це на ринку спостерігається дефіцит та зростання цін на такі товари.

Що відбувається на ринку генераторів?

У одній з найбільших мереж гіпермаркетів "Епіцентр", зазначають, що цього року попит на генератори почав рости ще з початком великої війни.

Генератори тоді купували для потреб військових та населення, яке залишилося без електроенергії внаслідок обстрілів. Попит значно зріс восени, після того як росія систематично почала обстрілювати енергетичну інфраструктуру.

"У жовтні, коли розпочалися масовані ракетні обстріли енергетичної інфраструктури, ми фіксували черговий сплеск продажів генераторів. Зокрема, з 10 по 30 жовтня продажі бензинових генераторів зросли майже у 9 разів порівняео з аналогічним періодом минулого року (в штуках), а дизельних - більш ніж в 11 разів", – каже у коментарі ЕП керівник департаменту "Машини, станки, обладнання" компанії "Епіцентр К" Сергій Орлов.

Суттєве зростання попиту фіксують і на інших ресурсах. Наприклад, у АЛЛО зазначають, що обсяг продажів генераторів у вересні цього року збільшилися у 10 разів порівняно з вереснем минулого року.

У жовтні стрибок трохи зменшився, але обсяг продажів у цьому місяці зріс у п’ять разів. Середній чек, кажуть в АЛЛО, зріс на 82% та становив понад 30 тисяч гривень. Там додають, що наразі на ринку спостерігається дефіцит.

Підвищення цін на генератори в "Епіцентрі" пояснюють зростанням курсу долара більш ніж на 50%, що автоматично призвело до збільшення закупівельних цін на імпортні товари.

В Україні не виготовляють генераторів. В основному, їх імпортують з Китаю, країн ЄС, Туреччини. Після початку війни логістика суттєво ускладнилась. Крім того, за такі товари українські постачальники конкурують із європейськими, де ближче до зими також зріс попит на генератори.

"На собівартість також вплинули збільшення витрат на логістику з європейських портів через блокування українських, подорожчання палива тощо", — пояснює Сергій Орлов.

Він додає, що через динамічні сплески попиту та обмежені логістичні можливості в умовах війни в країні, "в окремих регіонах може спостерігатися ситуативна нестача достатньої кількості товару та асортименту". Проте суттєвого дефіциту вдається уникати.

На сайті найбільшого в Україні онлайн-ритейлера Rozetka генераторів практично немає в наявності.

"Клієнти Rozetka постійно моніторять наявні моделі товарів на випадок відключення електропостачання і швидко розкуповують те, що є в асортименті. Це стосується електрогенераторів та інших товарів. Проте вже у листопаді очікуємо нові поставки генераторів", – пояснили ЕП у пресслужбі маркетплейсу.

У одній з найбільших мереж роздрібних офлайн-магазинів побутового електроінструменту Dnipro-M генераторів немає у жодному магазині та на сайті. Найближчі поставки, за словами консультантів, очікуються з 7 листопада.

Як дефіцит впливає на ціни?

Ціни на більшість моделей за період війни зросли практично удвічі. Наприклад, за даними сервісу hotline.ua одна з найпопулярніших серед покупців модель генератора – Werk WPG3600 – наприкінці лютого коштувала близько 9 тис грн.

Одразу після початку війни вартість генератора зросла практично удвічі. А в останній тиждень жовтня середня ціна зросла ще приблизно на 5 тис.

При цьому, зростання ціни продиктоване виключно попитом – середня ціна у доларах також різко зросла на понад $100.

Зростання середньої ціни на бензиновий генератор Werk WPG3600. Джерело: hotline.ua

Як вибрати потужність генератора

При виборі генератора, насамперед, варто визначитися з його потужністю. Для цього потрібно підсумувати потужність усіх електроприладів, які будуть працювати одночасно у разі вимкнення електроенергії. Ці дані є у характеристиках кожного приладу.

Голова правління Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин радить визначитися із переліком критичних електроприладів замість того, щоб живити від генератора увесь будинок.

"Це може бути освітлення, холодильник, циркуляційний насос для опалення будинку, насос для подачі води зі свердловини. Запас потужності генератора має бути трохи вищий від номінальної потреби, щоб не експлуатувати генератор на повну потужність і швидко не виснажити його ресурс. Оптимальний режим роботи генератора – на потужності від половини до 75% від максимального значення", – пояснює Вадим Литвин.

Чим більша потужність генератора, тим вища його ціна та споживання пального. Тому не варто брати пристрій зі значним запасом.

"Найбільш популярні моделі, які обирають українці, – це компактні генератори 2,5-2,8 кВт. Власники приватних будинків надають перевагу двопаливним генераторам (газо-бензиновим), дизельним та бензиновим, 5,5 кВт та більше", – зазначають у пресслужбі маркетплейсу АЛЛО.

Краще брати бензиновий чи дизельний генератор?

Генератори бувають бензинові, дизельні, газові, газо-бензинові. Також є генератори, які працюють від валу відбору потужності трактора, що актуально для мешканців сільської місцевості. З точки зору вартості кіловата потужності вони є досить дешевими.

"Бензинові генератори, як правило, найбільш прості і дешеві, з ними менше мороки в процесі експлуатації. Дизельні зазвичай більшої потужності, важчі, дорожчі. Газо-бензинові дозволяють обирати між паливом, в залежності від доступності і ціни, але до генератора потрібно придбати газовий балон", — пояснює Вадим Литвин.

Власне, найпопулярнішими генераторами для побутового користування є бензинові. Основна їх перевага — ціна, яка починається від кількох тисяч гривень. Якщо порівнювати з дизельними аналогами такої ж потужності, то вони коштуватимуть на 30-50% дорожче.

Бензиновий генератор без проблем заводиться при мінусових температурах, тоді як для дизельного потрібне спеціальне зимове пальне або система підігріву, яку встановлюють у більш дорогих моделях.

Також, як правило, бензинові мають нижчу вагу та невеликий рівень шуму, у порівнянні з дизельними. Дизельні генератори споживають до 30% менше пального.

Серед недоліків бензинових двигунів — досить невеликий моторесурс, зазвичай дешеві моделі потребують ремонту вже після 500 годин роботи. Крім того, бензинові генератори не можуть працювати цілодобово. Виробники радять робити перерву через кожні 8-10 годин роботи таких генераторів.

Професійні бензинові генератори можуть відпрацювати без капремонту 3-4 тис мотогодин. Тоді як дизельні генератори можуть працювати від 10 до 25 тис мотогодин, в залежності від виробника і конкретної моделі. Вони не потребують зупинки для охолодження.

Тому, якщо потрібне дешеве і тимчасове рішення, підійде бензиновий генератор. Для тих, хто збирається часто і довго використовувати генератор, краще обирати дизельний.

"За умови тривалого користування, дизельний генератор буде вигідніший. Він коштує дорожче, але споживає менше пального. Генератори великої потужності, які працюють без перерви добу і більше, як правило, дизельні. Але їх вартість значно вища. Тож якщо цей генератор за рік буде вмикатися на 20-30 годин, то ця переплата може бути не вигідною", – зазначає Вадим Литвин.

Газові генератори бувають двох типів – побутові та стаціонарні. Перші за конструкцією і технічними характеристиками схожі до бензинових і паливо зазвичай можна комбінувати, в залежності від того, що вигідніше. Вони працюють на зрідженому газі з балонів, який можна придбати на АЗС.

Стаціонарні газові генератори – рішення з минулого століття. Це потужні машини, які встановлюють там, де є централізоване дешеве газопостачання, але складнощі з електроенергією.

Однофазний генератор або трифазний генератор?

Для побутових потреб зазвичай достатньо однофазного генератора (220-230В). Більш потужні прилади часто мають трифазний вхід. Він потрібен для потужних двигунів або великих споживачів, наприклад, котеджів, бізнесу, багатоквартирних будинків.

Від трифазного генератора можна отримати електроенергію напругою як 220 Вольт, так і 380.

При цьому важливо максимально рівномірно розподілити споживачів між фазами, інакше є ризик виходу генератора з ладу.

Запуск генератора: ручний, електричний, дистанційний чи автоматика?

Генератори можуть мати ручний, електричний, дистанційний або автоматичний спосіб запуску.

Найпростіші і найдешевші моделі мають ручний старт. Для запуску необхідно просто смикнути за ручку з мотузкою один або кілька разів.

Генератори з електричним стартом запускаються за допомогою ключа або кнопкою. Також бувають моделі, які поєднують ці два способи запуску. У дистанційному варіанті запустити генератор можна за допомогою пульта. Основна перевага таких пристроїв — нижча ціна і можливість контролювати запуск.

Недолік – кожного разу, коли зникає електроенергія, потрібно йти і запускати генератор. Вони не підійдуть споживачам, де не можна допускати відсутності електроенергії навіть на короткий термін.

Також є моделі, які запускаються автоматично завдяки контролеру АВР (автоматичне введення резервного живлення).

Генератор із функцією автозапуску увімкнеться сам, навіть якщо електрика зникла, коли вдома нікого немає. Такі моделі зазвичай коштують дорожче.

На що варто звернути увагу при виборі генератора?

В залежності від того, які прилади буде живити генератор, варто звернути увагу на кілька важливих речей.

"Якщо до генератора підключаються двигуни (циркуляційні насоси, холодильники), то важливо, щоб форма напруги мала чисту синусоїду. Таку напругу видають інверторні генератори. Двигуни будуть працювати і від звичайного генератора, але через нестабільність напруги вони будуть перегріватися і можуть вийти з ладу", — пояснює Вадим Литвин.

За його словами, є ще одна важлива характеристика генератора, яка позначається як AVR (автоматичний регулятор напруги). Ця функція дозволяє стабілізувати напругу, що особливо важливо для чутливих приладів, наприклад, електроніки, яка через високу напругу може вийти з ладу. На дешевих генераторах такої функції зазвичай немає.

Для зварювальних робіт є спеціальні зварювальні генератори. Їх специфіка в тому, що вони здатні витримувати великі стрибки напруги в момент контрольованого короткого замикання. Звичайний побутовий генератор невеликої потужності може вийти з ладу при підключенні зварювального апарату.

Яка є льтернатива генераторам і рішення для мешканців квартир?

Більшість порад щодо резервного електроживлення за допомогою генератора стосується мешканців приватних будинків.

Встановлювати генератор у закритому приміщенні, наприклад, у квартирі, категорично заборонено через ризик отруїтися вихлопними газами. Крім того, генератори видають досить високий рівень шуму під час роботи.

"Варіант встановлення генератора у багатоквартирному будинку – купити один на під’їзд, встановити у дворі і використовувати для роботи критичних приладів. Наприклад, циркуляційних насосів системи опалення, для підзарядки телефонів, ноутбуків", — зазначає Вадим Литвин.

Він рекомендує звернути увагу на зарядні станції або потужні павербанки. Це дозволить забезпечити енергією на основні прилади на випадок віялових відключень. Попит на такі товари останнім часом суттєво зріс.

Продажі зарядних станцій в мережі "Епіцентр" почали зростати ще влітку, коли українці почали готуватися до складної зими. У жовтні, коли розпочалися масовані обстріли енергетичної інфраструктури та віялові відключення світла, реалізація зарядних станцій та павербанків збільшились в рази.

"В період з 10 по 30 жовтня об’єми реалізації цих категорій зросли майже вчетверо у порівнянні з аналогічним періодом вересня", – зазначає заступник керівника департаменту "Споживча електроніка" компанії "Епіцентр К" Антон Заніздра.

Вартість таких пристроїв – від 16 000 грн до декількох сотень тисяч гривень в залежності від ємності та потужності. Всі вони – закордонного виробництва. Але на ринку також спостерігається дефіцит.

"Поставки відбуваються щотижня, проте у зв’язку з високим попитом товар швидко розкуповується. У жовтні українці почали надавати перевагу найбільш потужним та дорогим зарядним станціям, а також комплектам енергонезалежності Ecoflow Power ємністю більше 4 кВт годин", — каже Антон Заніздра.

Ціни на зарядні станції також суттєво зросли впродовж останнього місяця. Наприклад, за даними hotline.ua, одна з найпопулярніших станцій — EcoFlow RIVER — ще місяць тому коштувала близько 18 тис грн. Зараз вартість зросла більш ніж удвічі і вже перетнула позначку в 40 тис. грн.

Динаміка зростання цін на зарядну станцію EcoFlow RIVER. Джерело: hotline.ua

"Збільшити об’єми постачань в короткостроковій перспективі вкрай важко. Зараз ми викуповуємо майже весь доступний товар в Європі. На жаль, логістика з Китаю все ще суттєво ускладнена через блокування українських морських портів.

Терміни доставки з Китаю зараз перевищують 90 днів, що унеможливлює швидке завезення достатньої кількості товару для задоволення попиту в Україні", — каже Антон Заніздра.