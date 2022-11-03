Неприкосновенный "дед". Как Богуслаев врос в "Мотор сечь" и стал предателем

Приватизація великого стратегічного підприємства зі знижкою 97%. Постачання унікальних двигунів для ворожої авіації навіть після ракетних ударів по власних же заводах. Таємний продаж стратегічної компанії китайцям. Як довго людина з таким послужним списком могла залишатися на свободі?

Рекорд належить "Герою України" В'ячеславу Богуслаєву, який за 29 років володіння "Мотор Січчю" і з відповідним послужним списком залишався недоторканим навіть під час повномасштабного російського вторгнення.

В Запоріжжі Богуслаєва називають "дід". За поважний вік та тривалість перебування при владі. Він не гаяв часу і десятиліттями запускав коріння все глибше в українську політику, примножуючи капітал. Навіть після арешту не можна бути впевненим, що Україна остаточно позбудеться його впливу.

Життя та діяльність Богуслаєва є симптоматичними для всіх років української незалежності. Врешті-решт епоха "червоних директорів" чи "проросійських феодалів" підходить до завершення і Україні безперечно вдасться перегорнути цю сторінку історії.

Утім "виривання коріння" – це болісний процес для всіх його учасників. Історія "Мотор Січі" та її 84-річного власника демонструє, наскільки все далеко зайшло.

Зі слюсаря в "червоні директори"

Кар’єра Вячеслава Богуслаєва почалась наприкінці 1950-х років з роботи помічником машиніста на казахстанському суднобудівному заводі (нині – АТ "Зеніт"), у рідному Уральську (Орал, Казахстан).

Місто Орал знаходиться в європейській частині Казахстану, на річці Урал. Є центром Західноказахстанської області. Наразі населення міста сягає 230 тисяч. джерело: вікіпедія

В Україну майбутній "червоний директор" потрапив у 23 роки. Після служби в армії та навчання у Запорізькому машинобудівному інституті (нині – "Запорізька політехніка") Богуслаєв опинився у виробничому об’єднанні "Моторобудівник", яке потім перетвориться на "Мотор Січ".

За кілька років він пройшов шлях від інженера-конструктора до керівника Волочиського машинобудівного заводу на Хмельниччині – це відокремлений підрозділ того самого "Моторобудівника".

Пропрацював він тут на керівній посаді більше десяти років. Подальшу долю сьогоднішнього фігуранта кримінальних справ вирішив трагічний випадок. За три роки до розпаду СРСР помер директор об’єднання, і на його посаду працівники обрали саме Богуслаєва. Так після 20 років роботи на "Моторобудівнику" В'ячеслав Богуслаєв сам його очолив.

Так наразі виглядає головний вхід заводу "Мотор Січ" у Запоріжжі, Україна. Фото квітня 2019 року. джерело: Getty Images

Володимир Горбулін, який у ті роки керував сектором ракетно-космічної та авіатехніки в ЦК Компартії України, так описував Богуслаєва: "Він уже тоді був одним із найсильніших директорів у галузі і до того ж по-веселому зухвалим".

"У галузі була сильна конкуренція за замовлення і бюджети, потрібно було вміти домовлятися з міністерством, з партійними органами. Богуслаєв умів", – розповідав Горбулін. Вміння "домовлятися" згодом допомогло йому приватизувати одне з найбільших авіаційних підприємств у Європі.

Після розпаду СРСР "Моторобудівник" знаходився в непоганому стані. Вертольоти радянських моделей були популярні у світі, і лише завод в Запоріжжі виробляв під них унікальні двигуни та здійснював їх технічне обслуговування. Одних лише Мі-8 з 1965 року випустили понад 10 тис одиниць.

Старі двигуни в музеї заводу "Мотор Січ" в Запоріжжі. Після розпаду СРСР лише тут виробляли унікальні двигуни для Мі-8. джерело: Getty Images

Отримати запорізького гіганта у приватну власність було не просто. У 90-ті роки влада забороняла продавати стратегічні підприємства. Наприклад, ті ж ДП "Антонов" та конструкторське бюро "Івченко прогрес" і досі в державній власності.

За логікою, "Моторобудівник" теж не можна було продавати, бо його цехи, спеціалісти та технології мали стратегічне значення для оборони країни. Проте Богуслаєву вдалося переконати владу вивести цей актив з-під заборони.

Рецепт успіху – дружба майбутнього власника з Леонідом Кучмою. Богуслаєв разом з іншими директорами великих держпідприємств у 1992 році просував Кучму на посаду прем’єр-міністра, і незабаром вони отримали лояльну людину в найвищих ешелонах влади.

У 1993 році Богуслаєв офіційно звернувся до Кучми з проханням розробити механізм для приватизації "Моторобудівника" "в порядку експерименту", і останній погодився.

Леонід Кучма допоміг становленню не одного олігарха. Джерело: Укрінформ

Сама приватизація відбулась за всіма "канонами" 90-х років, з грубими порушеннями у формуванні комісій з приватизації, сумнівною інвентаризацією та оцінкою майна підприємства. У підсумку виробництво оцінили у 218 млрд карбованців, або 12,5 млн дол за курсом 1994 року. Саме на таку суму перейменоване у ВАТ "Мотор Січ" підприємство випустило акцій.

Як пізніше встановить аудит, ця ціна була заниженою в 30 разів, через що держава отримала збитків на 18,3 млрд грн в теперішніх цінах.

Перший етап приватизації відбувся вже через п’ять днів після інавгурації Кучми. 27% акцій "Мотор Січі" через механізм приватизаційних майнових сертифікатів (обмінювалися на акції) перейшли до 25 тисяч співробітників підприємства.

Приватизація відбулась за всіма "канонами" 1990-х років Джерело: cfts.org.ua

З часом невелика група людей скупила їх за безцінь, а за кілька років контрольний пакет підприємства опинився в руках Богуслаєва та його найближчого оточення.

Звичайне життя промислового феодала

Богуслаєв отримав непоганий стартовий капітал – одне з ключових підприємств промисловості з лояльними працівниками. Це у підсумку дозволило йому отримати й бажаний політичний вплив, без якого тоді і в наступні роки було важко виживати в харчовому ланцюжку української еліти.

Ще на початку 90-х він був радником першого президента України Леоніда Кравчука, а у 1999-му – вже довіреною особою Леоніда Кучми на президентських виборах.

Після невдалої спроби обрання до Верховної Ради у 1998 році, він все ж таки потрапив у парламент у 2006 році. Як довірена особа Віктора Януковича тоді він балотувався за списками "Партії регіонів". У складі "регіоналів"

Богуслаєв залишатиметься нардепом ще протягом трьох скликань, поки після Революції Гідності не отримає мандат самовисуванця.

"Йому було мало того, що він очолював одне з найбільших підприємств. Йому потрібен був ще й депутатський мандат, аби просувати свої інтереси, мати вплив і певний захист", – підкреслює парламентський аналітик Руху "Чесно" Олександр Саліженко.

Разом із політичним впливом Богуслаєва зростала і "Мотор Січ". За даними аналітичної системи Youcontrol, валовий прибуток компанії з 2000 року по 2011 рік зріс на 660%.

Головним джерелом такого зростання доходів запорізького підприємства була Російська Федерація, яка в цей період намагалася відродити свою авіацію. Аналогів українським двигунам на пострадянському просторі не було, тому всі замовлення діставались Богуслаєву.

"Трагедія "Мотор Січі" полягає у тому, що компанія не виготовляла кінцеву продукцію, тож була залежна від авіабудування в Росії і Україні. Наша країна так і не змогла вивести своє авіабудування із кризи 90-х років, у той час, як РФ із середини нульових відроджувала свій авіапром.

Орієнтація "Мотор Січі" на Росію була питанням їхнього майбутнього. На межі "нульових" понад 70% продукції компанії продавалося в Росію", – розповідає директор з аналітики інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій.

Західний ринок був формально закритим для "Мотор Січі". Це зовсім інші стандарти, технологічні ланцюги, і висока конкуренція, де за місце під сонцем змагаються потужні транснаціональні гравці. А от на пострадянському просторі компанія була зіркою, на якій тримається ціла галузь.

Тож не дивно, що за своїми політичними поглядами Богуслаєв тягнувся на схід та жорстко критикував усіх, хто обирає проєвропейський курс.

Президент Віктор Ющенко оглядає турбореактивний двигун під час свого візиту в Запоріжжя, лютий 2006 року. Джерело: Getty Images

В парламенті він не лише з року в рік відповідав за міждержавні стосунки України з РФ, але й голосував за вигідні Росії ініціативи. Так, наприклад, у 2010 році Богуслаєв підтримав продовження перебування Чорноморського флоту Росії в українському Криму (так звані "Харківські угоди").

"Мотор Січ" весь цей час залишалася "радянським" підприємством з патерналістичним, авторитарним ладом всередині, який допомагав Богуслаєву в політичній кар’єрі.

До парламенту VII та VIII скликань він потрапляв як мажоритарник від 77 округу у Запоріжжі. Цей округ розташований в Шевченківському районі міста, де голосували передусім "моторівці".

"В таких обставинах ніякий примус був не потрібен: працівники за нього голосували, аби висловити свою лояльність як до людини, що забезпечує їх роботою та дає зарплату", – пояснює Саліженко.

Регіонал з тісними зв’язками з РФ, у власності якого є провідне оборонне підприємство України і "свій" район у великому місті – саме таке амплуа мав Богуслаєв більшість своєї політичної кар’єри.

Завжди при владі

Січень 2014 року. На Майдані Незалежності тривають протести проти відмови від європейського курсу України. В цей час представники режиму Януковича, всупереч регламенту, влаштовують "голосування" за так звані "диктаторські закони". Серед голосів – "за" Богуслаєва.

27 листопада 2014 року. Обрані на позачергових виборах депутати складають присягу. Серед них – той самий Богуслаєв, якому вже вчетверте вдалося обратися до Верховної Ради. Це буде один з небагатьох його візитів на вулицю Грушевського 5, адже за час роботи VIII скликання парламенту він брав участь десь у 8% голосувань.

"На своєму рівні він самостійний гравець з обстоювання своєї вигоди. Для цього він пристосовується до поточного політичного тла вже багато років", – констатує запорізький журналіст-розслідувач Сергій Сидоров.

"Йому вдавалося вихопити для себе чималі видатки з "депутатського фонду", подекуди навіть більші, ніж отримували депутати "Блоку Петра Порошенка". Мандат дозволяв Богуслаєву просувати замовлення для "Мотор Січі" та формувати сприятливі законодавчі умови", – пояснює Саліженко.

Після "Революції Гідності" Богуслаєву вдалося зберегти свій вплив. Ігнорувати "Мотор Січ" було неможливо. Радикальні зміни на підприємстві в той час були небажані, адже воно почало відігравати важливу роль в обороні країни. Крім того, що компанія виробляла справді потрібні для армії комплектуючі, це ще й один з найбільших роботодавців міста.

Щоправда, сам Богуслаєв цю оборону і послабив перед російською навалою. наказуючи знімати із справих гвинтокрилів лопаті на початку російської навали у лютому-березні.

Ще донедавна "дід" залишався в "сірій зоні" влади. Навіть тогочасний президент Порошенко відвідував підприємство з обіцянками нових оборонних замовлень. У ході передвиборчої парламентської кампанії 2019 року на "Мотор Січ" приїздив на той момент перший номер у партії "Слуга Народу" Дмитро Разумков.

Під час візиту Разумкова ходили чутки, що "слуги" готуються "злити" округ Богуслаєву, але виграв у підсумку все одно Сергій Штепа. З відкритих джерел

У 2019 році Богуслаєв програв на парламентських виборах за своїм округом весільному фотографу Сергію Штепі. Сталося це лише тому, що Штепа представляв партію "Слуга народу", за представників якої тоді голосували майже наосліп.

Проте певний вплив на парламент він зберіг через інших обранців від Запоріжжя. Зокрема, до Ради тоді обрався Геннадій Касай – брат одного з директорів "Мотор Січі".

Богуслаєв постійно працював і над своєю присутністю у місцевих органах влади. Ще до 2014 року у міській раді Запоріжжя була неформальна квота "моторівців" у "Партії Регіонів", що становила близько третини фракції.

Депутати Богуслаєва завжди мали порозуміння з "ахметівською" групою впливу у міській владі, сформованою з огляду на наявність у Запоріжжі іншого промислового гіганта – "Запоріжсталі". Це дозволяло "Мотор Січі" і пов’язаним з нею компаніям на рівні із "Запоріжсталлю" вичавлювати максимум із місцевого ресурсу.

Сьогодні у міській раді Запоріжжя Богуслаєв має свою партію під назвою "Нова політика", яка так само мирно співіснує з промерською більшістю. Серед найближчих союзників Богуслаєва у місті – його помічник протягом трьох скликань Руслан Пидорич, один з директорів "Мотор Січі" та донедавна секретар міськради.

Крім того, очільник "Мотор Січі" подбав, хоч і про незначний, але медіавплив – на підконтрольному телеканалі "Алекс" регулярно виходять компліментарні інтерв’ю та репортажі про "здобутки" Богуслаєва та його оточення.

Любов до Росії на відстані

Хоча політика Богуслаєва від самого початку була відверто проросійською, у бізнесі з росіянами він тримав дистанцію.

Ще до 2014 року Росія намагалась заволодіти всіма стратегічними авіаційними підприємствами на теренах колишнього СРСР. Під приціл потрапила і "Мотор Січ" зі своїми унікальними технологіями.

Тоді росіяни хотіли придбати компанію за 100-200 млн дол, але Богуслаєв відмовився продавати бізнес вважаючи ціну занадто малою. І щоб отримати аргумент на перемовинах, у 2007 році він розмістив частину акцій "Мотор Січі" на українській фондовій біржі.

Зазвичай українські олігархи неохоче взаємодіють з міноритарними акціонерами, адже бояться зайвої публічності та зовнішнього впливу. У випадку з "Мотор Січчю" цей крок себе повністю виправдав.

"Богуслаєв провів оцінку свого активу за допомогою фондового ринку. І результат був переконливий – ринкова капіталізація "Мотор Січі" перевищила 700 мільйонів доларів на кінець 2007-го. Порівняйте це зі 170 мільйонами доларів, які були на початку того ж року.

Росіяни відмовилися купувати компанію за такою ціною. Можна сказати, що ця ініціатива врятувала "Мотор Січ" від поглинання у 2007 році. В іншому випадку Росія мала б шанс отримати повний контроль над підприємством, і за першої зручної нагоди перевезла б його десь у Росію", – зазначає Паращій.

Росіяни образились через зірвану угоду та почали тиснути. Перш за все, вони оголосили про плани відкрити "підприємство-вбивцю" "Мотор Січі", яке мало б виготовляти вертолітні мотори та замістити українські.

Довідково. Новий завод ОДК "Климов" у Санкт-Петербурзі мав би витіснити українську компанію з російського ринку виробляючи щороку 600 двигунів. Але за 10 років роботи так і не наблизився до заявлених обсягів. У 2021 році російський завод випустив 298 вертолітних моторів. І як стало відомо з опублікованих СБУ записів, "Климов" до останнього потребував комплектуючих з "Мотор Січі", а на російські гелікоптери досі ставили українські двигуни сучасних модернізацій.

У 2010-х роках українського гіганта почали викидати з різних програм співробітництва. Богуслаєв скаржився, що росіяни почали імпортувати для своїх гелікоптерів "Ансат" готові французькі двигуни компанії Turbomeca замість того, щоб збирати їх разом із "Мотор Січчю".

Потім з’явились проблеми з літаками Ан-148, на яких стоять українські двигуни. За словами Богуслаєва, влада РФ змушувала авіакомпанії купувати російсько-французькі літаки Sukhoi Superjet 100 замість російсько-українських Ан-148. Від цього українські підприємства втрачали замовлення.

З часом деякі країни у тендерах на ремонт радянської авіаційної техніки почали ставити умову, що претендент має бути виробником оригінальних запчастин. Під такий критерій потрапляють здебільшого тільки російські компанії. Це значно ускладнило роботу українських авіаційників на ринку. Аналітики вбачали в цьому роботу російських лобістів.

Богуслаєв прийняв виклик та вирішив конкурувати із росіянами на світовому ринку вертольотів. У 2010 році "Мотор Січ" представила власну модернізацію радянських гелікоптерів Мі-8 та Мі-2, які називались Мі-8МСБ та Мі-2МСБ. Їх готували на експорт та для держзамовлення.

Проєкт був настільки важливим, що Богуслаєв вирішив назвати вертольоти своїм іменем. Абревіатура МСБ означала "Мотор Січ Богуслаєва".

У 2013 році Мі-8МСБ встановив світовий рекорд з граничної висоти, піднявшись на 9155 метрів. "Ці рекорди похитнули монополію тих, хто займається вертольотами", – хизувався Богуслаєв. Ймовірно, під "монополією" він мав на увазі російських виробників, які до цього були єдиними, хто модернізував та експортував радянські гелікоптери.

Мі-8МСБ-В на виставці озброєнь "Зброя та безпека - 2015" у Києві Джерело: Вікіпедія

Через ці проєкти Богуслаєву навіть довелося судитись із росіянами. "Вертолёты России" подавав до російського суду на "Мотор Січ" за те, що в імені свого дітища компанія використала назву радянського гелікоптера Мі-8, яка належить їхньому підприємству.

Російські компанії все ще відчували проблеми з імпортозаміщенням, і їм дуже не подобалась поява конкурента у своїй галузі. Тому ідея заволодіти українською компанією нікуди не зникла. Після каденції президента Ющенка росіяни намагались проштовхнути купівлю "Мотор Січі" вже через своїх ставлеників в українській владі.

У 2010 році видання "РБК-Україна" писало, що тодішній прем’єр-міністр Микола Азаров пропонував Росії в обмін на газову знижку інтегрувати українські авіаційні підприємства до складу російської "Об’єднаної авіабудівної корпорації" (ОАК).

"Богуслаєв хотів бути феодалом на своєму заводі й не хотів об’єднання з росіянами, бо це суттєво б знизило ступінь його незалежності. Янукович був лояльним до РФ та хотів злити "Мотор Січ" з ОАК, але "дід" опирався", – розповідає журналіст Сергій Сидоров.

За своїми політичними поглядами Богуслаєв тягнувся на схід та жорстко критикував проєвропейський курс Джерело: УНІАН

Певні технології росіяни змогли отримати лише після окупації деяких підприємств "Мотор Січі".

"Виробництво деяких критичних компонентів у РФ почалося з 2015 року, після окупації частини Донецької області, де розташовувався Сніжнянський авіаційний завод "Мотор Січі". Цей завод випускає лопатки для двигунів, які є складними у виробництві. Через півроку після окупації, росіяни заявили, що їм нібито вдалося налагодити виробництво цих компонентів", – каже авіаексперт Богдан Долінце.

Як "Мотор Січ" споряджала російську авіацію

Незважаючи на втрату влади "регіоналами", після 2014 року вага Богуслаєва зросла. Його компанія стала критично важливою для обороноздатності країни.

"Мотор Січ" – це єдина компанія, яка може виготовляти запчастини та двигуни для радянських гелікоптерів, з яких складається наша авіація. Їх треба постійно відновлювати та модернізувати. Без цього підприємства ми фактично не мали б вертольотів.

Також компанія має велике значення для наших ракетних програм. Зокрема двигуни "Мотор Січі" стоять на українських протикорабельних ракетах "Нептун", – пояснив ЕП голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк.

Водночас "Мотор Січ" будувала гелікоптери й росіянам. Окупанти так і не змогли повністю замістити українські мотори, тому аж до 2022 року керівники їхніх компаній особисто звертались до Богуслаєва за запчастинами та двигунами.

У 2019 році журналісти виявили, що Богуслаєв у Росії має частки в підприємствах "Лосиный остров", "Борисфен", "ВКМС", "ВК-МС", "ЦИАМ", "Авиаремонт-МС". Саме через ці компанії українські мотори та авіаційні деталі потрапляли до рук Міноборони РФ, Росгвардії та ФСБ.

"Я відправляю до вас [двигуни] десятками, і все у нас йде нормально", – говорив Богуслаєв у розмові з представником "Росвертола" Петром Мотренко на записі, опублікованому СБУ.

З більшості цих компаній-прокладок Богуслаєв досі не вийшов. Наприклад, "ВКМС" належить директору представництва "Мотор Січі" в РФ Петру Кононенку та самому Богуслаєву через "Лосиный остров".

До певного моменту експорт військової продукції агресору в "Мотор Січі" навіть не намагалися приховати. Джерело: Getty Images

За даними Запорізького центру розслідувань, "ВКМС" обслуговує "218 авіаційний ремонтний завод", який ремонтує двигуни в російських військових літаків СУ, МіГ та вертольотах КА.

А замовлення "224 Льотного отряда" Міноборони РФ виконує компанія "Борисфен", яка майже повністю належить структурам Богуслаєва-Кононенко.

"ВК-МС", через яку на Росію працювала "Мотор Січ", теж розділена між Кононенком та Богуслаєвим.

Директором як "ВКМС", так і "ВК-МС" є Віктор Денісов, який до 2007 року командував Об’єднанням Військово-повітряних сил РФ.

Денісов не єдиний "колишній" російський військовий в компаніях Богуслаєва. Ексзаступник начальника штабу військової авіації РФ Валерій Автушенко володіє ще 25% "ЦИАМу" і є його гендиректором.

Перехоплені СБУ розмови свідчать, що "Мотор Січ" серед іншого постачала ворогу двигуни Д-136, без яких не літають гвинтокрили Мі-26, які РФ використовує у війні проти України. Крім того, агресору постачалися двигуни ТВ3, які "стоять" на гвинтокрилах Мі, зокрема – на Мі-24 та Мі-28.

До певного моменту експорт військової продукції агресору навіть не намагалися приховати. Російське підприємство Богуслаєва "ВКМС" у 2015-2016 роках офіційно завезло в РФ деталей для двигуна ТВ3-117 на 1,5 млрд рублів, свідчить розслідування Bihus.info. Ці деталі постачались з України на російську компанію Богуслаєва напряму.

Після 2018 року ті ж поставки в РФ відбувалися "в обхід" – через компанії-прокладки в інших країнах.

"Запчастини ми готові вам відправити. Тільки подумай, через Хорватію, чи де там у вас була… Чорногорію? У вас десь були хороші кінці", – говорив у березні Богуслаєв у розмові з представником "ВК-МС". На що той відповідає: "У нас є Хорватія, Казахстан, чи навіть Киргизія".

Так Богуслаєву роками вдавалося грати на дві сторони. І в галузі, і в широкому загалі всі знали про схеми "Мотор Січі". Також всі знали, що Богуслаєв у 2016 році літав у монастир на російський острів Валаам, куди з різницею у два дні з "паломництвом" прибув Володимир Путін.

Однак що робити з цим ніхто не знав. Важелів впливу на "червоного директора" тодішня влада знайти не змогла, якщо взагалі їх шукала.

Китайська спецоперація

Зайнятися впритул кейсом Богуслаєва владі довелося у 2017 році, не в останню чергу завдяки американським партнерам.

"Мотор Січ" цікавила не тільки росіян, але і їхнього ключового партнера – Китай, який має амбіційну ракетну програму. Для її реалізації Пекін прагнув отримати технології серійного виробництва двигунів. Західні та російські дістати важко, а Україна в цьому сенсі виявилась "країною можливостей".

Плани почати виробництво моторів за українськими технологіями в Китаї не були секретом. У 2017 році з'явилась інформація, що "Мотор Січ" будує в китайському Чуньцині завод, який працюватиме за їхніми технологіями.

Цікаво, що тоді український уряд подавав це як перемогу, а технологічне співробітництво з Китаєм навіть називали "стратегічним". Скандал виник вже після того, як СБУ почало розслідувати продаж акцій Богуслаєва китайським гігантам Skyrizon Aircraft та Xinwei Technology Group.

На відміну від росіян, китайці на гроші не скупились. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, контрольний пакет купили через офшорні компанії за 700 млн дол. Коли влада взялась вирішувати це питання, 56% "Мотор Січі" вже належали китайцям.

Щоб провернути таку угоду, потрібно було отримати дозвіл Антимонопольного комітету. Аби цього не робити, покупцями виступили кілька, формально не пов'язаних одна з одною іноземних компаній, кожна з яких отримала у власність менше ніж 10% акцій "Мотор Січі".

Узгоджувати цю угоду із владою Богуслаєв почав уже після її закриття.

"Всі ці китайські компанії були пов’язані якщо не акціонерним капіталом, то принаймні єдиним задумом – купити "Мотор Січ", отримати технології, а потім поставити Україну перед фактом.

Це шантаж. Китайські інвестори поставили українську владу перед вибором: або Антимонопольний комітет погоджує угоду та визнає, що компанії не пов’язані між собою, або інвестори подадуть позов на мільярди доларів", – сказав ЕП один з урядовців тих років.

Вся ця історія дуже напружила Сполучені Штати. Американці не хотіли, щоб Китай розвивав свою ракетну програму та загрожував їхнім союзникам. Чиновники США піднімали питання продажу "Мотор Січі" на всіх можливих урядових зустрічах, і з цим питанням в Україну навіть приїжджав голова Держдепу США Майк Помпео.

Майкл Помпео і Володимир Зеленський під час того самого візиту джерело: офіс президента

Зрештою, у 2018 році СБУ через суд арештувала "продані" Богуслаєвим 56% акцій "Мотор Січі", а у 2021-му за рішенням Ради національної безпеки і оборони арештували і майно компанії. Як наслідок, китайці тепер вимагають в Гаазькому суді компенсацію в 4,5 млрд дол від України.

Знищити гідру

"Червоний директор" опинився за ґратами 24 жовтня 2022 року. Через чотири дні йому виповнилось 84 роки.

Його звинуватили у державній зраді та співпраці із ворогом. Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що "Мотор Січ" не тільки постачала компоненти в Росію, а ще й розібрала частину гелікоптерів, щоб ними не могли користуватися ЗСУ.

Але історія не може закінчитись так просто. Богуслаєва можна арештувати, але викорінити його методи управління та "бачення" майбутнього компанії разом з Росією не так просто. Бізнесмен має великий вплив як на підприємстві, так і у галузі.

"Якщо ви хочете прибрати Богуслаєва, то доведеться прибрати ще чоловік 40 із менеджменту його бізнес-структур і замінити їх іншими", – вважає журналіст Сергій Сидоров.

У галузі Богуслаєв має репутацію авторитарного керівника, який замикає багато процесів на собі. Яскраво це ілюструє той факт, що росіяни особисто дзвонили Богуслаєву для придбання невеликих партій двигунів та запчастин.

Менеджмент "Мотор Січі" навіть після арешту залишається лояльним до свого власника, про що говорить "звернення трудового колективу" до Зеленського, в якому співробітники компанії від імені голови ради директорів та профспілки називають справу проти Богуслаєва "обурливою", а його самого "талановитим керівником, відданим Україні".

У ЗМІ була інформація про бажання влади знайти нового, лояльного до себе керівника "Мотор Січі". За словами людини, дотичної до машинобудівної галузі, в Україні небагато справді компетентних людей на керівні посади в цій компанії, тому ще велике питання, чи не будуть нові керівники наступниками методів Богуслаєва із його орбіти.

Оновлення керівництва – це також питання майбутнього компанії після закінчення війни. Остаточний розрив "Мотор Січі" з Росією вимагатиме нового вектору та свіжих кадрів.

"Західний ринок – дуже конкурентний. За 8 років спроб працювати на західний ринок про серйозні успіхи "Мотор Січ" не заявляла. Аби отримати місце на заході, компанія має не лише виробляти та покращувати радянські зразки техніки. Вона повинна розробити сучасні двигуни. На нові літаки та гелікоптери не будуть ставити старі мотори радянського зразка.

Більшість затребуваної на ринку продукції є військовою або подвійного призначення. Це означає, що підприємство має відповідати стандартам НАТО, а не радянським ГОСТам та українському ДСТУ. Це вимагає не тільки дорогої західної стандартизації, а й розробку нових двигунів, залучення спеціалістів, знання ринку та великої кількості часу на випробування нових технологій",– впевнений авіаексперт Долінце.

Враховуючи великий вплив Богуслаєва, дискусійним також є питання про доцільність його обміну як полоненого, про що раніше заявляв радник Офісу президента Михайло Подоляк.

По-перше, ця людина володіє великими знаннями про українські стратегічні потужності, технології, а також має великий вплив на спеціалістів та менеджерів "Мотор Січі". Досвід та вплив Богуслаєва можуть допомогти росіянам у війні з Україною та в подальшому імпортозаміщенні українських двигунів.

У свої депутатські роки Богуслаєв входив до оборонного комітету Верховної Ради, а отже мав доступ і до державної таємниці.

Шевченківський районний суд Києва обрав президенту корпорації "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. джерело: Getty Images

По-друге, його свідчення можуть стати ключем до вирішення "китайської історії", яка вже балансує на межі того, щоб не перетворитись на міжнародний скандал.

З арештом Богуслаєва та закінченням війни українське машинобудування має всі шанси вийти з "пострадянської" епохи та почати прокладати свій шлях на нових ринках та з новими інвесторами. Але роботи буде багато, і шлях цей точно не буде простим.