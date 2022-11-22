Как завезти генераторы и обогреватели на 25% дешевле без пошлины и НДС. Инструкция

Кто угодно может теперь приобрести устройства за границей и ввезти их в Украину по новым таможенным правилам. Хотя поначалу они и не работали, и на границе образовалась пробка с нерастаможенными генераторами.(укр)

Щоб не сидіти без світла і тепла пересічні українці та бізнес почали масово скуповувати генератори, зарядні станції, акумулятори, обігрівачі та інші товари. Хто що міг.

Проблема в тому, що більша частина з таких товарів імпортна і завозиться за кордону. Тож, коли на українському ринку виник дефіцит, а ціни зросли у кілька разів, Кабмін вирішив спростити умови ввезення усіх необхідних для проходження зими товарів.

Аби не створювати перешкод, принаймні суто економічних, 9 листопада уряд ухвалив постанову, якою звільнив всіх, хто ввозить в Україну генератори, акумулятори та інше обладнання, від сплати ПДВ та мита.

В Мінекономрозвитку навіть порахували, що це дозволить знизити його вартість для українців на 25%.

Документ не обмежував ні вартість ввезеного обладнання, ні його кількість. Та щось пішло не так, і громадян з генераторами на кордоні змушували сплачувати всі передбачені загальними правилами збори.

Зайва бюрократія

Проблема полягала у "зірочці", яку урядовці додали після словосполучення "електрогенераторні установки". З незрозумілих причин в Міністерстві економічного розвитку вирішили передбачити, що при їх ввезенні необхідно надати більше документів ніж просто фіскальний чек.

"Повинно бути подано документи про відповідність, передбачені технічними регламентами, дія яких поширюється на такі товари, та нанесено на товар знак відповідності технічним регламентам згідно з правилами та умовами його нанесення, визначеними у таких технічних регламентах, або подано повідомлення Міненерго про введення в обіг таких товарів, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів", – йдеться в поясненні тієї самої "зірочки".

Людською мовою це означає, що при ввезені в Україну генератора, до нього повинні бути документи відповідності технічному регламенту, а якщо він не сертифікований, то особа мала б звернутися до Міністерства енергетики для того аби відомство дозволило його обіг.

В умовах, коли мільйони людей сидять без світла – це максимально цинічний підхід бюрократій з точки зору дотримання митних правил.

Річ у тім, що на практиці далеко не всі товари мали відповідні сертифікати, а процедура подання заявки до Міністерства енергетики та отримання дозволів займає тривалий час. Особливо в умовах, коли таких заявок було б тисячі.

Тож громадянам, які ввозили таке обладнання після 9 листопада, митні органи пропонували сплатити всі платежі. Які саме? Державна митна служба пояснила за кілька днів до того.

Довідка. Митний кодекс передбачає, що товари, в тому числі генератори, вартість яких становить до 500 євро, вагою до 50 кг, які переміщуються автомобілем, залізницею або морським транспортом, звільняються від декларування та оподаткування. Якщо їх пересилають поштою, експрес-відправленням або несупроводжуваним багажем, не оподатковуються товари до 150 євро. Якщо товар перевищує вказані неоподатковувані норми, але загальна вартість яких не більше, ніж 10 тис євро, то генератори письмово декларуються та оподатковуються наступним чином: ввізним митом за ставкою 10% від фактурної вартості;

ПДВ за ставкою 20% від фактурної вартості з урахуванням суми ввізного мита. Наприклад, за генератор фактурною вартістю 700 євро, що ввозиться громадянином через автомобільний пункт пропуску, необхідно сплатити митні платежі з суми, що перевищує 500 євро, тобто: 10% мита від 200 євро – 20 євро та 20% ПДВ від 220 євро (фактурна вартість+мито) – 44 євро.

Не дивно, що громадяни почали обурюватися таким підходом. Зокрема, до редакції ЕП надійшло кілька звернень від людей, що ввозили генератори та були "здивовані" тим, що їм потрібно сплатити податки за ввезення товарів, які офіційно звільнені від оподаткування.

Схоже, в уряді теж зрозуміли свою помилку, і за тиждень – 16 листопада Кабмін ухвалив нову постанову, яка спрощує імпорт генераторів та іншого енергетичного обладнання.

Документ скасовує вимоги про наявність декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам. При цьому норма діятиме до завершення воєнного стану та протягом наступних 90 календарних днів. Їх можна застосовувати як для фізичних осіб, так і для бізнесу.

"Прийняття цієї постанови має усунути проблеми імпортерів на митниці з оформленням таких товарів. І кінцевою метою, звісно, сприятиме забезпеченню потреби внутрішнього ринку обладнанням для відновлення та стабілізації електро- та газопостачання споживачам", – пояснили ЕП в Мінекономрозвитку.

Після ухвалення постанови будь-хто може придбати обладнання за кордоном та ввезти його в Україну, оформивши товар відповідним чином на митниці. Однак багато українців зіткнулися з проблемами на митниці під час ввезення, через що утворилися черги на кордоні.

"Я знайшов генератори у Болгарії, але вже кілька днів не можу їх завезти. На митниці не мають інформації про новий порядок ввезення. Вартість генераторів – близько 20 тисяч євро.

Розмитнення за старою процедурою обійдеться приблизно у 5 тисяч євро. Якщо сплачу ці кошти, а потім розмитнення відмінять, то наша продукція буде неконкурентною, бо за нами завезуть техніку на 25% дешевше", – каже підприємець Володимир Зубков. Він придбав кілька генераторів потужністю від 3 кВт до 8 кВт.

Митний брокер Ірина Калюжна пояснює, що система автоматично визначає обсяг платежів при ввезенні будь-якого товару. Але для кожної групи потрібен відповідний код.

"У митниці поки немає коду, який дає можливість отримати преференцію для групи товарів, визначених у постанові. Це технічне питання, яке митниця має вирішити самостійно", – каже Калюжна. В Державній митній службі пообіцяли відповісти на запит ЕП впродовж 30 днів.

На проблему уже відреагували в уряді. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав громадян, яких при ввезені генераторів митні органи намагаються оподаткувати, звертатися до Служби безпеки України.

"Лише за вчорашній день (17 листопада), за даними митниці, в Україну завезено 8577 генераторних установок. Але ми мали скарги на труднощі щодо їх ввезення фізособами. Нібито дія рішення уряду не розповсюджується на фізичних осіб. Це не так. Кожен українець може без сплати мита та ПДВ завезти в Україну необхідні йому генератори та зарядні станції", – підкреслив Шмигаль.

Він додав, що уряд ухвалить протокольне рішення про забезпечення безперешкодного митного оформлення цих товарів для фізичних осіб.

Генератори та обігрівачі поштою з-за кордону

Для багатьох українців виїзд за кордон є проблемою через запровадження воєнного стану. Тому альтернативою може бути замовлення техніки на закордонних маркетплейсах із доставкою поштовими операторами.

У багатьох випадках купівля товарів, на які в Україні через підвищення попиту різко зросли ціни, може бути вигіднішою, навіть враховуючи вартість доставки. Насамперед йдеться про генератори, зарядні станції, акумулятори, Starlink і т. д.

Наприклад, на одному з найбільших польських інтернет-магазинів – Allegro можна придбати генератор потужністю 1500 Вт приблизно за 300 євро разом з доставкою. В Україні подібні генератори коштують майже вдвічі дорожче.

Процес замовлення товарів за в інтернет-магазинах кордоном виглядає приблизно так само, як і в Україні.

Українські поштові оператори Nova Poshta та Meest зазначають, що доставка товару з Польщі до найближчого відділення в Україні займе від 5 днів.