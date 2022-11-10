Як довго ще триватимуть відключення світла і чи можливий блекаут: питання-відповіді

Найскладніше може бути ще попереду. Як зараз працює енергосистема та за яким принципом відбуваються відключення.

Свої поразки на полі бою Росія намагається компенсувати ударами по енергетичній інфраструктурі України, лишаючи без світла, води та тепла мільйони громадян.

Знаючи підступність ворога, який діє відверто терористичними методами, енергетики та військові припускають, що в найбільш холодні зимові місяці атаки на об’єкти енергетики поновляться з новою силою.

На жаль, це означає, що українцям вже зараз треба готуватися до найгіршого. ЕП дає відповіді на найпоширеніші питання щодо відключень електрики.

Були використані матеріали Міністерства енергетики, системного оператора "Укренерго", компанії ДТЕК та профільних експертів.

Як довго ще вимикатимуть світло? Відповідь на це питання залежить від того, чи продовжить терористична Росія обстріли критичної інфраструктури України та наскільки вони будуть "влучними". Якщо руйнація об’єктів енергетики триватиме, то відключення, на жаль, триватимуть протягом усього опалювального сезону. Якщо все залишиться як є станом на сьогодні та не буде нових руйнувань, то енергетики обіцяють відновити нормальне енергопостачання протягом 1-2 тижнів. Утім, у те, що на росіян зійде прозріння, і вони припинять обстрілювати цивільну інфраструктуру, мало хто вірить. Представники української влади та військові припускають, що ворог на цьому не зупиниться, а відносне затишшя останнього тижня пов’язують із тим, що Путін дав команду до саміту Великої двадцятки не обстрілювати енергетичну інфраструктуру, а збирати сили для нового удару після його завершення.

Чому зараз відключають електроенергію? Єдина причина примусових обмежень споживачів – російські удари по енергетичній інфраструктурі. Через них в окремих регіонах, а іноді майже по всій країні виникають дефіцити електроенергії. Детально, про те, куди саме та з якими цілями окупанти завдають удари в інтерв'ю ЕП розповідав голова ДТЕК Максим Тімченко. Обмеження споживачів дозволяють зменшити навантаження на мережі, провести ремонти обладнання, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій.

Може замість людей краще вимикати великі промислові підприємства, які споживають більше? Насправді так і є. Промисловість, яка не є критично важливою для держави – до прикладу не військові заводи – вимикається в першу чергу. Однак цього буває недостатньо, тому енергетики змушені обмежувати електропостачання й житлових кварталів.

Чому не можна залишити працювати хоча б вуличні ліхтарі та світлофори? Це ж небезпечно. Світлофори та ліхтарі підключені до підстанцій операторів систем розподілу, як і житлові будинки. Виключити їх зі списків стабілізаційних відключень неможливо через специфіку побудови електромережі. Якщо відключається лінія – то разом з нею і будинки, і світлофори. В іншому випадку неможливо виконати зобов’язання по об’єму зниження навантаження на енергосистему, що може призвести до нових аварій та ще більш тривалих відключень.

Які типи відключень існують і що відбувається зараз? Усього їх три. Екстрені. Ніхто не може прогнозувати їх тривалість, оскільки все залежить від рівня руйнувань інфраструктури. Аварійні. Кожен тип аварії має свій очікуваний час на відновлення світла. Інформацію щодо цього можна знайти на сайті місцевого оператора електромереж. Стабілізаційні. Декларується, що їх максимальна тривалість – 4 години. Однак на практиці можлива похибка в плюс-мінус 40 хвилин. Якщо світла немає більше, ніж 5 годин, ймовірно, трапилася локальна аварія. Про це споживачі можуть дізнатися у свого оператора системи розподілу – обленерго.

Чому відключення не завжди збігаються з графіком? Знову ж таки все залежить від типу відключень. Аварійні виникають у разі ракетних обстрілів або через раптові пошкодження мереж. Їх неможливо спрогнозувати. Стабілізаційні ж відключення повинні відбуватися за орієнтовним графіком. Крім того, як вже вказувалось графік може дещо зміщуватися, з урахуванням похибок.

Де дізнатись, чи вимкнуть від електрики мою вулицю? Інформацію про відключення можна знайти на сайті вашого оператора системи розподілу електроенергії або як їх раніше називали – обленерго. В кожному регіоні свій оператор, який і має надавати всю необхідну інформацію. За посиланням можна ознайомитись з обленерго в кожному регіоні України: Київ, Київська область, Харків, Одеса, Львів, Херсон, Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Чернігів, Ужгород, Полтава, Хмельницький, Луцьк, Тернопіль, Кропивницький, Житомир, Суми, Черкаси, Миколаїв, Чернівці, Рівне, Івано-Франківськ.

Чому мій будинок в графіку є, а в зазначений час світло не вимкнули? Ймовірно, не було потреби у відключенні світла. Також справа може бути в тому, що ваш будинок знаходиться на одній лінії зі стратегічно важливим об’єктом. В деяких містах, таким споживачам ще жодного разу не вимикали світло.

Чому я майже щодня сиджу без світла по 6-8 годин, а в сусідньому будинку жодного разу не вимикали? У вашому будинку чи навіть під'їзді може працювати декілька ліній електромереж, які належать до різних груп і відключаються за різними графіками. Водночас у межах однієї групи також є черговість на відключення. Цю черговість оператори систем розподілу пускають у дію залежно від обсягів, які потрібно стабілізувати.

Чому в будь-якому разі важливо споживати менше електрики? Чим менше українці споживають електроенергію, тим менше навантаження на мережі, що дозволяє швидше ремонтувати обладнання та уникати стабілізаційних відключень. Тому важливо обмежувати споживання електроенергії у пікові години з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. Користування енергоємними приладами, такими як бойлер, пральна машина, обігрівачі та кондиціонери краще змістити на нічний час – після 00:00. Детально про це ЕП вже писала.

Що таке блекаут? Блекаут – найбільш страшне для енергетиків слово. Він настає, коли графік обмеження потужності та графік аварійних відключень не допомогли. У цьому випадку споживачі від'єднуються від живлення на рівні підстанцій "Укренерго". Тоді без світла можуть залишитися міста і навіть цілі області.

Наскільки можливий такий сценарій з повним відключенням? Наразі ситуація максимально напружена і, на жаль, з кожним наступним ударом вона буде лише погіршуватись. Попри це певний запас міцності наша енергосистема досі має та енергетики, опитані ЕП, вважають апокаліптичний сценарій із повним затемненням усієї країни малоймовірним. Детально про це ЕП також писала.