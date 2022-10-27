Купить бомбоубежище. Как война вывела на рынок новый продукт

Какие варианты хранилищ предлагают украинцам, чем они отличаются и сколько стоят? (укр)

Війна виокремила на будівельному ринку новий сегмент – бомбосховища.

На ринку є різні варіанти конструкцій та матеріалів, а ціна стартує від кількох десятків тисяч гривень. Проте є варіанти, які коштують дорожче, ніж житло.

Основними замовниками є місцеві громади та навчальні заклади, для яких наявність укриття – обов’язкова умова стаціонарного навчання.

Популярні й невеликі індивідуальні укриття в приватному секторі.

Які варіанти сховищ пропонують українцям, чим вони відрізняються та скільки коштують?

Хто виготовляє бомбосховища і які є варіанти

Будівництво бомбосховищ не потребує особливих матеріалів чи навичок, тому більшість компаній, які виготовляють укриття, раніше будували погреби та підвали, закладали фундаменти, споруджували інші бетонні конструкції.

"Люди замовляють бункери подвійного призначення, тобто з можливістю зберігати там узимку продукти та деякий час перебувати в сховищі, коли є загроза життю та здоров’ю", – каже Роман П’ятенко, менеджер компанії "Коваленкосітібуд" , яка спеціалізується на бетонних роботах.

Середній розмір бункера – 10 кв м корисної площі без урахування сходів. Зазвичай сховища будують з бетонних блоків на монолітній бетонній основі. Перекриття – теж з бетонної плити. Вартість такої споруди – 192 тис грн.

Фото olx.ua

Фото olx.ua

"Такі невеличкі бункери найчастіше замовляють фізособи. Бізнес теж замовляє укриття для працівників, але вони трохи іншого типу", – пояснює П’ятенко.

Підприємцям зазвичай потрібні укриття більших розмірів і "під ключ". Їх середня площа – 30 кв м. Вартість такого бомбосховища становить близько 700 тис грн. Тобто середня ціна одного квадратного метра – 23-25 тис грн.

"Після початку війни попит на укриття зріс на 40%. Раніше люди замовляли в основному погреби. Це простіші конструкції, запас міцності в них не розрахований на перебування під обстрілами. Зараз люди хочуть бункер з більш комфортними сходами, щоб можна було швидко спуститися і перебувати там у повний зріст", – зазначає менеджер "Коваленкосітібуду".

Менеджер з продажу компанії "Пульсар-констракшн", яка теж будує залізобетонні укриття, каже, що бомбосховище "під ключ" площею 14,5 кв м коштуватиме близько мільйона гривень.

"Ми вивчали світовий досвід, запозичували деякі ідеї, але розробляли конструкцію самостійно. Ми враховували доступність матеріалів в Україні і наш досвід у будівельній галузі", – каже консультант.

Компанія пропонує каркасні модульні сховища, які можна швидко встановити.

"Розміри та форма залежать від можливості транспортувати контейнер автотранспортом. Проєкт має ширину 2,4 метра, висоту 2,15 метра і довжину 6 метрів, але його можна подовжити до 12 метрів. Якщо більше, то логістика вийде дуже дорогою і бюрократично складною", – додає менеджер з продажу.

Фото пульсар-констракшн.укр

Фото пульсар-констракшн.укр

У компанії зазначають, що купівлею їхніх бомбосховищ цікавляться переважно представники бізнесу, проте масових замовлень поки що нема.

Деякі виробники пропонують готові рішення. Наприклад, компанія із Запоріжжя Art Building виготовляє бомбосховища у вигляді металевих бункерів.

Готова конструкція встановлюється в котлован на бетонну подушку і зверху заливається бетоном товщиною 35 см. Після його застигання конструкція засипається шаром землі. Корпус бункера виготовлений з листової сталі завтовшки 4 мм і посилений ребрами жорсткості та арматурою.

Сховище компанії Art Building Фото bunker.art-building.zp.ua

Фото bunker.art-building.zp.ua

Виробник запевняє, що таке укриття призначене для захисту від авіабомб і снарядів фугасної або осколкової дії, уламків зруйнованих будівель, диму та отруйних газів. Виготовляють ці укриття з потрібними замовнику розмірами.

"Мініукриття площею 6 квадратних метрів коштує 23 тисячі доларів (842 тис грн за курсом НБУ – ЕП). У вартість входить виготовлення, монтаж, біотуалет і бак на 200 літрів води", – пояснює менеджерка компанії Ольга.

З бюджетних варіантів на ринку є аналоги "бомбосховища Моррісона". Прототип використовували британці в роки Другої світової війни. Тоді під час німецьких бомбардувань таке мініукриття суттєво зменшувало кількість жертв.

В роки Другої світової війни таке мініукриття суттєво зменшувало кількість жертв

Конструкція у вигляді клітки розташовувалася в будинку. У Другу світову війну вона мала такі розміри: 2 м в довжину, 1,2 м в ширину і 0,75 м у висоту.

Бомбосховище Моррісона Фото olx.ua

"Виготовляти такі сховища ми почали недавно, коли Запоріжжя стали активно обстрілювати. Аналог знайшли в інтернеті. Замовлень ще не було, але люди цікавляться", – каже Максим Щербатенко, партнер компанії "ВК енергопром".

Одномісне укриття (довжина 1,93 м, ширина 0,83 м, висота 0,76 м) коштує майже 40 тис грн, двомісне (1,93 м, 1,43 м, 0,76 м) – 51 тис грн. Важить конструкція близько 220 кг. Підприємці готові відправляти її поштою по всій Україні в розібраному стані. Компанія купила матеріал на десять таких укриттів.

Історія одного з перших виробників

Бомбосховища на українському ринку вперше сертифікував спільний проєкт "Будинок хоббіта" від компаній "Індустрія ЛВ" та "Хоббіт хаус". Виробництво запустили у квітні 2022 року. Перші два місяці бомбосховища виготовляли на склад через відсутність замовлень. З червня почалися продажі.

"Ми виставили взірці на трасі, яка веде зі Львова до Рави-Руської, та на трасі неподалік Бродів, давали рекламу на білбордах, запустили сайт", – розповідає засновник компанії "Індустрія ЛВ" Володимир Креховецький.

фото соня лукашова

фото соня лукашова

Зараз сховища виготовляють на відкритому майданчику, а взимку перейдуть у приміщення. Підприємці інвестували у виробництво понад 3 млн грн. "При проєктуванні ми вивчали радянські зразки, ізраїльський досвід, спілкувалися з офіцерами, які мали досвід воєнних дій в Югославії", – додає бізнесмен.

Коли почалася війна, працівники обох підприємств відновили бомбосховища для захисту від ядерного вибуху, яке 30 років було зачинене. "Я собі поставив питання: а що роблять ті, у кого нема таких укриттів? Ми знайшли вихід: розробити мобільне бомбосховище", – згадує Креховецький.

Підприємці продали школам, дитсадкам та обладміністраціям понад 60 укриттів. "До 1 вересня відкривалися тільки ті школи, які мали сховища. Були школи, які пристосовували підвальні чи інші господарські приміщення, але багато сільських таких приміщень не мали", – пояснює підприємець.

Фінансують придбання бомбосховищ та їх облаштування місцеві органи влади. Деякі роблять це централізовано. Так, Хмельницька ОВА за кошти обласного бюджету планує купити велику кількість бомбосховищ і роздати їх районам.

Потреба в будівництві бомбосховищ доволі гостра. На Хмельниччині, яка увійшла в п’ятірку найкращих регіонів за станом підготовки укриттів у навчальних закладах, власні бомбосховища мають лише 42,8% шкіл.

За словами Креховецького, кожен третій покупець бомбосховища – бізнесмен, кожен десятий – приватна особа. Дехто використовує виріб як льох, сауну, винний погріб. Серед замовників є готелі, які переобладнують сховища на готельні номери або сауни. Два такі укриття компанія відправляє в Карпати.

Укриття-готель фото соня лукашова

Підприємець зазначає, що компанія взяла за основу норми ДСТУ щодо будівництва таких об’єктів. Ці норми не передбачають вогневих випробувань, тому їх не проводять. Стіни укриття мають товщину 10 см, верх у формі купола – 15 см. Округла форма верхньої частини захищає від вибухової хвилі.

Бомбосховище виготовляється із спеціальної марки бетону, який використовується при будівництві об'єктів з підвищеними вимогами до якості та міцності. Також у виробництві використовується термічно зміцнена арматура з легованих низьковуглецевих сталей діаметром щонайменше 10 мм.

Основний модуль "Будинку хоббіта" має площу 10 кв м. Норми передбачають 0,6 кв м на особу. Тобто в бомбосховищі можуть розміститися до 15 людей.

Базова версія має невеликий тамбур з двома дверима та одним виходом. Фірма пропонує 12 модифікацій сховищ. Там можна поставити лавки та столи. Можна встановити санвузол, але для цього потрібно придбати окремий модуль.

"Ми розробили опцію, коли вентиляційна труба має спеціальне покриття, яке завдяки правильному заломленню дозволяє забезпечувати укриття природним світлом у разі відсутності електроенергії", – зазначає Креховецький.

Бетонні конструкції радять заглиблювати мінімум на метр, оптимально – на півтора метра. Ґрунт, який вибрали для котлована, насипається зверху. Так сховище набуває форми будиночка хоббітів. Звідси і назва компанії.

"Коли потрібне бомбосховище на 150 дітей, а це середня сільська школа, то купують десять модулів. Вони стикуються між собою", – пояснює підприємець.

"Будинок хоббіта" коштує 198 тис грн, оздоблення – ще близько 70 тис грн. Креховецький прогнозує, що попит на сховища буде тривалим. За його словами, державні норми забороняють приймати в експлуатацію житло та інші об’єкти без укриттів. Його ж компанія забезпечує сховищами довоєнні об’єкти.