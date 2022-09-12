Если Россия остановит транзит через украинскую ГТС

Найближча зима стане найскладнішою не лише для України, а й для всієї Європи. У Москві розуміють, що цей опалювальний сезон – останній шанс для Росії досягти послаблень і не зникнути з геополітичної карти.

З огляду на це Кремль почав шантажувати Захід і висунув умови транспортування газу через "Північний потік", основна з яких – зняття санкцій. Європа ж чітко дала зрозуміти, що не піде на поступки агресору.

Проте агресор не планує зупинятись. Деокупація Харківщини стала сильним ляпасом для російського керівництва і в хід уже пішли брудні методи, яких в арсеналі Кремля чимало. Так, напередодні Росія почала завдавати удари по критичній інфраструктурі.

Наступним кроком може стати зупинка поставок палива через українську газотранспортну систему. До такого сценарію Європа вже готується. Чи готова до нульового транзиту Україна і як це вплине на її споживачів?

Росія посилює газовий шантаж

Днями "Газпром" оголосив про зупинку поставок газу трубопроводом "Північний потік" начебто через технічні причини. Єврокомісія одразу звинуватила Росію в брехні і наголосила на ненадійності "Газпрому" як постачальника палива.

Пізніше Кремль підтвердив, що поставки газу були заблоковані з політичних мотивів, і справжня причина – санкції Заходу через вторгнення РФ в Україну. У Москві наголосили, що до зняття санкцій росіяни свій шантаж не припинять.

До війни "Газпром" щороку постачав у Євросоюз 150-155 млрд куб м блакитного палива. Це близько 40% від усього газового імпорту ЄС. Транспортувати газ європейським споживачам Росія може через п'ять газогонів.

Крім "Північного потоку", заблокований газогін "Ямал-Європа" потужністю 38 млрд куб м на рік. У травні Кремль зупинив цю трубу, щоб покарати Польщу за підтримку України. Поставки йдуть лише до Туреччини через "Турецький потік" і "Блакитний потік", а також через українську ГТС до країн Євросоюзу.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган намагається всидіти на двох стільцях та отримати всі вигоди від статусу посередника між Україною та ЄС. "У нас нема проблем з газом. Європа пожинає те, що посіяла. Путін використовує всі наявні в нього засоби. Найважливішим з них є газ", – заявив він.

З Туреччиною все зрозуміло, але чому Путін досі поставляє газ через Україну?

Що з транзитом

Насправді теза про те, що попри війну Росія не чіпає український транзит газу, не відповідає дійсності. Найкраще про це говорять цифри.

За перші вісім місяців 2021 року "Газпром" прокачав через українську ГТС 25,8 млрд куб м газу, а за аналогічний період 2022 року – лише 15,3 млрд куб м. Тобто падіння поставок з початку 2022 року перевищує 10 млрд куб м.

В останні місяці росіяни качають через Україну 40-41 млн куб м газу, хоча цей обсяг повинен становити 109 млн. Транзитна угода передбачає, що росіяни повинні платити за заброньований обсяг, навіть якщо прокачали менше. За даними співрозмовників ЕП, "Газпром" платить лише за 77 млн куб м.

"Формальна причина для зменшення оплати – зупинка транзиту через станцію "Сохранівка" на окупованій Луганщині. Ми пропонували перенести потужності в "Суджу", але вони відмовилися", – каже джерело ЕП в "Нафтогазі".

Через невиконання "Газпромом" своїх зобов’язань "Нафтогаз" та "Оператор ГТС" готують позов до арбітражу.

Коли Росія може зупинити транзит

"Росіяни можуть зупинити прокачування газу миттєво, їм нічого не заважає. Якщо вони пішли на те, щоб зупинити "Північний потік", то сенсу тримати наш транзит немає", – каже співрозмовник видання в уряді.

З ним погоджується директор спецпроєктів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

"Так, можуть зупинити. Якщо в цьому опалювальному сезоні Росія не доб’ється послаблень з боку ЄС, то вона зникне як геополітичний гравець. Це прекрасно розуміють у Кремлі, тому будуть робити все, щоб максимально використати ці можливості. Будуть шантажувати і припиняти поставки", – каже він.

Коли це може статися? За базовим сценарієм, який розглядає українська влада, росіяни спробують посилити свій шантаж і зупинити транзит через вітчизняну ГТС на початку опалювального сезону. Чому не зараз?

"Їм нема куди дівати газ, зараз активно заповнюють "підземки". У "Газпрому" видобуток упав на 13%, а до кінця року може впасти на 20%. На початку зими зросте споживання, росіяни направлять цей обсяг на внутрішній ринок і тоді зможуть зупинити поставки через Україну", – каже співрозмовник у парламенті.

Що це означає для України

"Ситуація буде складною, але ми готувалися до такого сценарію. З технічної точки зору ГТС готова працювати в умовах відсутності транзиту. Найголовніше – підтримувати необхідний тиск у трубі", – каже співрозмовник ЕП в Міненерго.

Ключові ризики для України – воєнні. "Найбільш непрогнозований фактор – що і куди може прилетіти з боку росіян. На цей випадок складно щось прогнозувати і давати гарантії. Якщо у нас будуть "підземка", видобуток та можливість імпорту, то загроз забезпеченню українських споживачів газом не буде", – додає він.

Уже очевидно, що вимога уряду про закачування в сховища 19 млрд куб м газу до зими виконана не буде. Ключові причини – відсутність грошей у "Нафтогазу", скорочення поставок з РФ та як наслідок – рекордні ціни на блакитне паливо.

На новинах про зупинку "Північного потоку" вартість газу в країнах ЄС перевищувала 3,3 тис дол за тис куб м, а зараз стабільно перевищує 2 тис дол.

За таких цін про імпорт не йдеться, тому доводиться розраховувати на власні сили. Зараз у сховищах "Укртрансгазу" зберігаються понад 13 млрд куб м газу. За відсутності імпорту запаси поповнюються лише завдяки власному видобутку.

Через скорочення споживання Україна видобуває більше газу, ніж споживає. Цю різницю і відправляють у сховища. До початку опалювального сезону, каже співрозмовник ЕП в "Нафтогазі", можна закачати 14,5-15 млрд куб м газу.

"З таким обсягом, враховуючи міграцію, зниження споживання газу населенням та зупинку промисловості, середню зиму можна пройти. 19 мільярдів кубометрів, про які говорив уряд, враховували критичний сценарій з втратою ключових підприємств з видобутку вугілля та газу", – пояснюють в уряді.

А що буде в разі холодної зими? "У нас завжди є запас завдяки регулюванню споживання. Відключити промисловість, школи. Залишити якісь ключові речі і дати людям тепло", – заявив представник однієї з державних компаній.

У разі аномально холодної зими уряд розраховує, що ЄС надасть Україні газ як гуманітарну допомогу. "Це апокаліптичний сценарій, тоді про ціну не йтиметься. Однак ми сподіваємося пройти зиму самостійно", – каже джерело в уряді.