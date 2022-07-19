"Нафтогаз" завершує підготовку до арбітражу проти "Газпрому" – Вітренко

"Нафтогаз" розпочне заключний етап підготовки звернення до міжнародного арбітражу проти Газпрому за скорочення транзиту природного газу через територію України наступного тижня.

Про це в ефірі національного марафону заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко, передає "Інтерфкс-Україна".

"Газпром не виконує новий транзитний контракт, який ми підписали 2019 року. У нас був певний термін часу, передбачений контрактом, коли ми мали до арбітражу провести переговори і вирішити нашу суперечку у двосторонньому порядку.

Газпром відмовився вести будь-які перемовини. Тому наступного тижня ми зустрічаємося з нашими юристами і завершуємо підготовку відповідного подання", - розповів Вітренко.

Він нагадав, що транзитний контракт 2019 року підписано на умовах "качай-або-плати".

Голова правління "Нафтогазу" додав, що позов може бути подано "найближчим часом".

При цьому, діючий контракт передбачає, що місцем проведення арбітражу стане Цюріх, який розглядатиме позов щодо шведського права.

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"Якщо дива не станеться до 21 липня, найближчим часом ми будемо подавати позов до арбітражу. Це буде арбітраж у Цюриху за шведським правом.

Газпром, програвши повністю за двома справами у Стокгольмському арбітражі, наполягав на тому, що це не може бути Стокгольмський арбітраж. Ми ж наполягали, щоб це було шведське право", - резмував Вітренко.

Нагадаємо:

"Нафтогаз України" має намір у липні подати позов на російський "Газпром" за скорочення транзиту природного газу територією України нижче за законтрактовані обсяги.

У травні голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко пригрозив російському "Газпрому" новим арбітражем у разі несплати невикористаних транзитних потужностей за контрактом.

Він нагадав, що підписаний із "Газпромом" у 2019 році контракт передбачав умову "качай або плати", тобто російська сторона зобов’язана сплачувати не лише потужності, через які здійснює фізичний транзит, але невикористані, які заброньовані згідно контракту.

Перед цим українська газотранспортна система перестала приймати газ на транзит у ГВС "Сохранівка", через яку проходить третина транзиту Україною до ЄС, через дії російських окупантів. ОГТСУ запропонувала перенести "Сохранівки" на точку "Суджа", яка знаходиться на підконтрольній Україні території, але у "Газпромі" це робити відмовилися.

Економічна правда