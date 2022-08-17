Грант на бизнес. Как и где получить финансовую помощь на предпринимательство

З 24 лютого близько 5 млн українців втратили роботу. Відповідно до травневих даних Міжнародної організації праці при ООН, частина з них виїхала в сусідні країни як біженці, а близько 3,6 млн залишилися в Україні.

За прогнозом Світового банку, через війну Україна у 2022 році втратить до 45% ВВП. Проте для продовження боротьби з ворогом державі необхідно, аби бізнес функціонував, сплачував податки і забезпечував людей роботою.

Малий бізнес – найбільш гнучкий, навіть під час війни він шукає можливості для роботи. За перші чотири місяці воєнних дій в Україні зареєстровано понад 50 тис підприємців. Близько 43 тисячі з них – ФОПи, усі інші – юридичні особи.

Водночас малому бізнесу та мікробізнесу складніше, ніж великим компаніям, через значно менший запас міцності. Тому це під час війни з’явилося чимало можливостей для залучення грантових коштів на розвиток.

Наймасштабнішою стала державна грантова програма "єРобота", яка охоплює всі сфери діяльності малого бізнесу і спрямована на створення робочих місць. Підприємці також можуть отримати гранти від міжнародних організацій.

ЕП зібрала відкриті в Україні програми грантової підтримки бізнесу.

До 250 тисяч на власну справу

Отримати грант може кожен українець, який має ідею для створення малого бізнесу. Розмір гранту – від 50 тис грн до 250 тис грн. Загальний бюджет програми до кінця 2022 року – 480 млн грн. Заяву слід подати до 12 грудня.

Претендувати на кошти можуть звичайні фізособи та ФОПи. Заяви приймаються онлайн через застосунок "Дія". Для цього потрібно авторизуватися на порталі та заповнити заяву, до якої прикріпити бізнес-план за відповідною формою. Приклад заповнення заяви розміщений на сайті.

Отримати консультацію можна в Ощадбанку, який разом з Центром зайнятості відбирає претендентів і переказує кошти. Їх можна витратити на придбання чи лізинг обладнання, сировину, орендну плату (не більше 25% від суми гранту).

Гроші повертати не потрібно, але підприємець повинен створити хоча б одне робоче місце, сплачувати податки в бюджет і працювати не менше трьох років.

До 8 мільйонів на переробне підприємство

Отримати від держави грант на 8 млн грн може бізнес, який уже працює. Кошти можна витратити на нові проєкти у сфері переробки. Загальний бюджет цієї програми – 500 млн грн. Термін подання заяв закінчується 16 грудня.

Підприємець на отримані кошти може купити, доставити і ввести в експлуатацію обладнання. Умовою отримання гранту є створення мінімум 25 робочих місць. Також потрібно працювати мінімум три роки і справно платити податки.

Подати заяву, як і в попередньому випадку, можна через "Дію". До заяви слід прикріпити бізнес-план, складений у спеціальній формі. Власний внесок претендентів у досягненні задекларованих цілей має становити 30%. Держава дає можливість отримати до 16 млн грн кредиту за програмою "5-7-9%".

За місяць на участь у програмі надійшло понад 500 заяв.

До 10 мільйонів на сад

Отримати грант на висаджування саду можуть ФОПи та юридичні особи, які мають землю або право користування нею принаймні на сім років. Грант покриває більшу частину витрат на закладання саду площею 1-25 га.

На один гектар землі можна отримати від 140 тис грн до 400 тис грн. До заяви претендент повинен прикріпити проєкт плану висадження саду. Підприємцям, які створять першу тисячу гектарів садів, держава компенсує 70% вартості проєкту, усі наступним – 50%. Решту вони повинні покрити самостійно.

Рішення про надання цього гранту ухвалює Міністерство аграрної політики після перевірки заяви банком та оцінки проєкту висадки насаджень. Учасники цієї грантової програми повинні працювати не менше пʼяти років.

В умовах описано, які культури можна вирощувати, скільки людей треба брати на постійну та сезонну роботи. Ще одна вимога – офіційне оформлення працівників. Якщо умови не будуть виконані, грант доведеться повернути.

До 7 мільйонів на теплицю

Грант на теплицю можуть отримати ФОПи та юридичні особи, які мають землю або право користування нею на сім років. Держава компенсує до 70% вартості побудови теплиці площею до 2 га. На будівництво відводиться рік.

Заява подається через "Дію". До неї слід додати проєкт будівництва модульної теплиці з кошторисом. Умовою отримання гранту є створення 40 робочих місць. Також потрібно працювати мінімум три роки після завершення будівництва та сплачувати податки. Якщо умови не виконуються, грант повертається державі.

До 8 мільйонів на стартап

Засновники стартапів можуть подати заяви на отримання грантів від Українського фонду стартапів. Заяви слід подати до 1 червня 2024 року.

Залежно від етапів розробки продуктів підприємці можуть отримати до 8 млн грн. Ці кошти можна витратити на зарплати, консультації, обладнання для виробничих цілей та досліджень, а також на просування продуктів.

На етапі pre-seed, коли продукт ще не вийшов на споживчий ринок, розмір гранту обмежується 25 тис дол у гривневому еквіваленті. Якщо стартап має готовий продукт, то його засновники можуть претендувати на 50 тис дол.

Стартап може отримати до 75 тис дол на поточну діяльність, до 10 тис дол у межах програми інноваційного ваучера, а також до 10 тис дол на навчання в одному з акредитованих акселераторів. Заяву можна подати через "Дію".

Гранти для стартапів від Google

Фонд підтримки українських стартапів від Google виділив 5 млн дол на підтримку українського бізнесу. Гранти можуть отримати близько 50 компаній, які були засновані та базувалися в Україні до 24 лютого. Додатково кожен стартап отримає Google Cloud та підтримку від менеджерів компанії.

Отримати грант можуть стартапи, продукти яких пройшли тестування і мають доведену прибутковість. Сума гранту – до 100 тис дол. Перші 17 українських стартапів уже отримали кошти. Подати заяву можна до кінця 2022 року.

Гранти на проєкти, які наближають перемогу

Український фонд стартапів надає до 35 тис дол проєктам, які "наближають перемогу". На отримання цього гранту може претендувати бізнес у сферах оборони, кібербезпеки, інфраструктурної відбудови, охорони здоров’я чи освіти. У пріоритеті – проєкти, які створюють інноваційну продукцію.

Умови гранту передбачають низку обмежень стосовно витрачання отриманих коштів. 25 тис дол можна витратити на діяльність компанії, 10 тис дол – на оплату послуг одного з акредитованих акселераторів.

Заяви на участь у програмі приймаються постійно. Подати заяву можна на платформі Українського фонду стартапів. Це можуть зробити підприємці та звичайні громадяни, які зобов’язуються офіційно оформитися.

До 60 тисяч євро на стартап від ЄС

У червні мережа стартап-асоціацій Євросоюзу запустила проєкт підтримки українських стартапів. Загальний бюджет грантової програми – 20 млн євро.

Шанс отримати до 60 тис євро від ЄС мають близько 200 українських стартапів, малих та середніх підприємств. Крім того, мережа стартап-асоціацій надаватиме безкоштовні консультації та допомагатиме шукати партнерів.

Основні цілі грантової підтримки – інтеграція українського бізнесу з ринком ЄС, підтримка української економіки. Подати заяви треба до 7 вересня 2022 року.

До 15 тисяч доларів для прифронтового бізнесу

Малий та середній бізнес, який належить внутрішньо-переміщеним особам або жителям прифронтових територій, де не ведуться активні бойові дії, може претендувати на гранти від Данської ради в справах біженців.

Програма діє у східних та південних областях, які перебувають під контролем України. Бізнес може претендувати на гранти до 15 тис дол. Головні цілі програми – збереження бізнесу, відновлення або створення робочих місць для внутрішньо-переміщених осіб та осіб, які постраждали від війни.

Гроші можна отримати на релокацію бізнесу в безпечніші регіони, відновлення інфраструктури та активів, переорієнтацію діяльності для виходу на нові ринки.

Гранти від USAID

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" виділила 1 млн дол на 20 грантів для українських малих та середніх підприємств. Отримати 25-75 тис дол можуть неурядові організації, ФОПи та приватні підприємства.

Програма спрямована на розширення присутності українського бізнесу на іноземних ринках та участь у міжнародних торговельних заходах. Це сприятиме відновленню експорту, залученню інвестицій, розширенню доступу до іноземних ринків. Останній термін подання заяв – 25 листопада 2022 року.

Мікрогранти для ветеранів

Програма мікрогрантів від Українського ветеранського фонду для ветеранів, переселенців та членів їх сімей дає можливість отримати до 20 тис грн. Подати заяву можна до завершення воєнного стану.Бюджет програми становить 10 млн грн. Цієї суми вистачить приблизно на 500 учасників.

Подати заяви можуть бійці, які мають статус учасника бойових дій, їх найближчі родичі (матері, батьки, дружини, чоловіки, діти), родини героїв Небесної сотні. Гроші можна витратити на придбання обладнання чи товарів для ведення бізнесу. Для отримання мікрогранту заявник повинен бути ФОПом.