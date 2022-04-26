"Гуманітарка" з Maybach та Audi: без мит вже ввезено 20 тисяч авто, і це створює проблеми

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У пільговому режимі, який скасовує сплату мит на ввезення низки товарів, зокрема автівок, вже ввезено понад 19 тисяч авто – це спричиняє проблеми для ввезення гуманітарної допомоги.

Про це йдеться у довідці Державної митної служби у розпорядженні ЕП.

У Митниці звернули увагу, що ввезені у період дії пільги (8-21 квітня) товари не були предметами першої необхідності та такими, що забезпечують безперебійну роботу економіки. При цьому мита з їхнього ввезення формують суттєву частку доходів бюджету – зокрема, транспортні засоби, телефони тощо.

Наприклад, телефонії було ввезено 32,5 т, шкіряного взуття – 283 т, сирів – ще 411 т. Лише з цих товарів мало бути сплачено 1,3 млрд грн платежів.

Автівок таким чином було ввезено понад 19 тисяч, від чого бюджет недоотримав ще понад 2 млрд грн. Водночас митними пільгами скористалися українці, що купували автомобілі преміум-класу вартістю понад мільйон гривень. Наприклад, MERCEDES-BENZ S560 вартістю 3,7 млн грн, MERCEDES-BENZ S400 за 3,3 млн грн, AUDI Q7 за 2,4 млн грн.

Оформлення нових транспортних засобів займає багато часу, через що у чергах простоюють волонтери з гуманітарними вантажами та військовою допомогою.

У Митниці підкреслюють, що скасовані мита не лише завдають втрати бюджету з товарів, які не є першою необхідністю, але й шкодять зв’язкам із дружніми державами.

З Польщею вдалося з перших днів війни домовитися про максимальне пришвидшення та спрощення випуску вантажів гуманітарної допомоги, спрощення при переміщенні комерційних вантажів та створення окремих смуг руху для гуманітарних вантажів.

Натомість, наголошують у Митниці, "зважаючи на таку майже рекордну кількість переміщень, враховуючи що відповідні товари прямують до України без сплати податків, польська сторона відмовилась від попередньо досягнутих домовленостей".

Відтак тепер гуманітарні вантажі тепер переміщуються в загальній черзі, потрібно більше часу на проходження пунктів пропуску, а від комерційних вантажів вимагають повний пакет документів для митного оформлення.

Нагадуємо:

Розмитнити автівку для власних потреб з країн Євросоюзу за нульового мита можна буде лише на шести пунктах пропуску, адже через черги на кордоні не можуть проїхати гуманітарні вантажі.

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм зазначив, що відомство запропонує Кабінету міністрів відповідні регуляторні зміни, аби виправити ситуацію без шкоди для волонтерів.