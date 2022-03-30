Китайские дроны на службе у агресора: как DJI может помогать РФ в войне

Для знищення українських операторів дронів, які ведуть розвідку за допомогою китайських квадрокоптерів DJI, російські військові використовують комплекси цієї ж компанії.

Здавалося б, нічого екстраординарного, враховуючи, що китайці від самого початку російсько-української війни у 2014 році підіграють режиму путіна.

Але у війні 2022 року китайці, схоже, вирішили активно підтримати агресора Росію.

З різних джерел з'явилась інформація, що DJI блокує роботу українських комплексів AeroScope, тоді як придбані російською стороною ці ж комплекси продовжують працювати, допомагаючи окупантам вбивати українців.

Китайська компанія прямо відмовляється виконувати прохання українського уряду щодо блокування всіх продуктів DJI, якими користуються російські війська, до завершення війни проти України. І, звісно, заперечує будь-яку причетність до блокування роботи пристроїв для українців.

Тим часом українські волонтери продовжують масово купувати дрони китайського виробника і передавати їх підрозділам Збройних сил України.

На чиєму боці грає китайський виробник квадрокоптерів DJI та як українським операторам китайських квадрокоптерів знизити ризики використання дронів?

Ознаки підтримки російських військових з боку DJI

7 березня голова Всеукраїнської федерації власників безпілотників Тарас Трояк неочікувано повідомив, що майже усі комплекси AeroScope, які до війни поставили в Україну, "дивним чином" перестали працювати практично всюди, де їх використовували, включаючи навіть атомні електростанції. Зникла й технічна можливість під'єднати нові пристрої.

AeroScope – комплексна платформа для виявлення коптерів, яка здатна швидко ідентифікувати лінії зв'язку між БПЛА та його пультом управління, збираючи в реальному часі таку інформацію, як статус польоту, маршрути та інше. Виробником платформи є китайська компанія DJI.

Через кілька днів український програміст Володимир Шиманський повідомив, що за даними української армії, технологія AeroScope для українських операторів вимкнена.

За таких обставин склалась ситуація, коли російські військові мають всі технічні можливості для відстеження українських операторів безпілотників виробництва DJI. В той же час українська армія не може стежити за російськими операторами квадрокоптерів цієї ж компанії.

"Це означає, що найбільша китайська компанія з виробництва безпілотників таємно підтримує дії російської армії в Україні. Надавши росіянам доступ до всіх своїх технологічних можливостей і віддалено відключивши їх для українців", – впевнений програміст.

Шиманський вважає мізерною ймовірність того, що це може бути пов’язано з технічними проблемами. Особливо на тлі повідомлень, що DJI планує обмежити або повністю припинити поставки своїх дронів в Україну та увімкнути над нашою країною режим забороненої для польотів зону, наголошує він.

Через це програміст рекомендує власникам коптерів виробництва китайської компанії DJI в Україні не оновлювати програмне забезпечення чи мікропрограму, відключити геолокацію та реєструвати свої дрони лише за межами України.

Волонтери продовжують масово купувати для українських військових квадрокоптери DJI

Шиманський звертає увагу на те, що росіяни покладалися на технологію боротьби з дронами DJI з 2016 року, коли окупували частину українських Донецької та Луганської областей. Окрім надання росіянам та їхнім довіреним особам технології AeroScope, компанія DJI підтримувала їх, створюючи для українських користувачів заборонені для польотів зони.

Що таке AeroScope

Комплекс AeroScope створила китайська компанія DJI для забезпечення безпеки в районах аеропортів, АЕС, в’язниць, державних установ та об’єктів критичної інфраструктури.

AeroScope здатний ідентифікувати більшість популярних у світі безпілотників. Комплекс відстежує та аналізує електронні сигнали дронів. Пристрій дозволяє в режимі реального часу відстежувати до 50 дронів, визначати місце їх зльоту, висоту, місцезнаходження апарату, напрямок руху, швидкість, модель та навіть серійний номер.

DJI розробив принаймні три моделі комплексу AeroScope: AeroScope G-16; AeroScope G-8; та DJI AeroScope Mobile. Перші дві – стаціонарні, та відрізняються радіусом дії. Третя – переносні. Портативний комплекс AeroScope Mobile коштує приблизно 10 тис дол, а G8 Stationary – від 25 тис дол до 150 тис дол.

Стаціонарний комплекс виявлення дронів AeroScope G16 може надійно виявляти дрони на відстані 32-48 км, а за виняткових умов – до 161 км . Джерело: trendfool.com

Найбільшу загрозу для українських військових розвідників представляють стаціонарні та портативні радари системи DJI Aeroscope. За словами Тараса Трояка, на 15 березня найбільш потужна стаціонарна система AeroScope G-16 була встановлена російськими військами в Чорнобилі.

Система AeroScope складається з двох основних елементів:

– Сигнал, який автоматично транслюється кожним дроном DJI, проданим з 2017 року, і який визначає положення, висоту, швидкість, напрямок, серійний номер і місцезнаходження оператора дрону.

– Приймачі, які можуть сприймати ці сигнали на відстані до 50 км.

За словами експерта з криміналістики безпілотників Девіда Ковара, продукція DJI активується лише після того, як користувач дрона підписує ліцензійну угоду, яка дозволяє передавати третій стороні інформацію про використання дрону клієнтом.

В компанії DJI наголошують, що ця інформація передається в зашифрованому вигляді, а апаратне забезпечення для дешифрування теоретично продається лише авторизованим покупцям: поліції та державним службам безпеки.

Втім мало хто може заперечити, що це правило стало на заваді російським військовим.

Продукти DJI вказують цілі російським ракетам

Після повідомлень Тараса Трояка і Володимира Шиманського міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 12 березня направив гендиректору DJI Ван Тау листа, в якому закликав компанію припинити будь-які відносини та бізнес в РФ до повного припинення російської агресії в Україні.

Особливу увагу міністр звернув на те, що росіяни використовують розширену версію системи DJI AeroScope з радіусом дії 50 км, привезену з Сирії.

"Вони використовують продукти DJI в Україні для цілевказання власним ракетам, щоб вбивати цивільних осіб", – зауважив урядовець.

З огляду на це Федоров просить DJI надати українському уряду інформацію про зареєстровані в Україні продукти компанії, а також:

✔ увімкнути для українських користувачів розширену функцію DJI AeroScope;

✔ блокувати всі продукти DJI, що функціонують в Україні, але придбані та активовані в інших країнах;

✔ блокувати всі продукти DJI, які придбані та активовані російською мовою в РФ, Сирії та Лівані.

Чи вимкнув DJI для України AeroScope

Схоже, лист міністра Федорова не мав жодного впливу на китайських виробників дронів та платформ їх відстеження.

У відповідь компанія DJI зауважила, що в дронах неможливо відключити функцію передачі інформації про політ на приймачі системи DJI AeroScope. Також китайці стверджують, що жодним чином не змінювали функціональність системи AeroScope в Україні, "і багато українських блоків AeroScope все ще функціонують".

"Усі звинувачення про те, що DJI навмисно налаштувала функціональність AeroScope, щоб допомогти деяким сторонам або завдати шкоди іншим сторонам, є абсолютно неправдивими", – каже представник DJI Адам Лісберг в коментарі для видання The Verge.

Він припускає, що українські комплекси AeroScope могли бути вимкнені через відключення електроенергії або Інтернету.

Також Лісберг пояснює, що власники дронів не можуть вимкнути сигнали AeroScope. "Все це закодовано в пакеті даних, який є частиною тієї самої передачі даних, яку ви використовуєте для керування безпілотниками. Ви не можете вимкнути це, не втративши контроль над дроном", – додав він.

Чи піде DJI з ринку Росії

На питання журналіста The Verge, чи припинила компанія DJI продажі продукції в Росії чи Україні, Адам Лісберг відповів, що не припинила.

На думку Девіда Ковара припинення продажу приймачів AeroScope не обов’язково завадить російським військовим відстежувати безпілотники DJI. За словами Тараса Трояка, в Росії уже сотні приймачів AeroScope.

"Збройні сили на державному рівні, ймовірно, також придумали, як розшифрувати цю інформацію", – вважає Ковар.

Представник DJI Адам Лісберг також сказав, що компанія не піде з російського ринку, як це зробили вже понад чотириста компаній зі всього світу. "Протягом 15 років DJI намагався триматися осторонь геополітики", – пояснив позицію компанії він.

Чому армія США заблокувала власні дрони DJI

В DJI наголошують, що не відстежують дані польотів дронів своїх клієнтів.

Однак у 2017 році хакер на ім'я Кевін Фіністерре виявив, що DJI залишила деякі зі своїх хмарних даних на Amazon AWS загальнодоступними. Тоді видання Ars Technica повідомило, що ці дані містять "журнали польотів з облікових записів, пов’язаних з урядовими та військовими доменами".

Після цього армія США почала блокувати придбані дрони DJI.

Підпис: Нанесення мінометного або артилерійського удару вірогідно по українському оператору квадрокоптеру DJI.

У 2020 році Кевін Фіністерре завантажив ще один фрагмент даних, який показує онлайн-карту активності дронів по всьому світу. Без відстеження власних дронів в DJI не змогли б створити таку карту, навіть теоретично.

Як обдурити AeroScope

З огляду на реальні ризики використання квадрокоптерів DJI, Тарас Трояк дає кілька рекомендацій, які дозволять "обдурити" комплекс AeroScope.