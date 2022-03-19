Найти работу в условиях войны: как украинцы могут трудоустроиться в странах ЕС

Украинцы создали платформу для поиска работы в ЕС. Как это работает, какие вакансии открываются, и на каких условиях наши граждане теперь могут работать в соседних странах?(укр)

Йде відлік четвертого тижня від початку ганебної війни путінського режиму проти України.

З першими ракетними обстрілами українських міст чимало наших громадян вимушено покинули свої домівки. В пошуках безпеки багато українців виїхали за кордон.

За даними ООН, від початку війни країну залишили майже 3 мільйони громадян.

Більшість з них рушила до країн Європейського Союзу, який спеціально для українців створив особливий режим перебування з правом на медичну допомогу, роботу та проживання протягом одного року.

В середині країни зупинилось половина бізнесу, а це втрата доходу для сотень тисяч людей.

І тим, хто виїхав за кордон, і тим, хто залишився в країні, вирішили допомогти два українських айтівці, що проживають у Берліні – Іван Кичатий та Нікіта Оверчік. З ідеєю дати можливість якомога більшій кількості земляків працевлаштуватись вони за тиждень від початку війни запустили платформу UA Talents.

Розробники переконані: незалежно від того знаходяться українці в ЄС або в безпечних місцях в Україні, вони хочуть заробляти на життя, щоб забезпечити власну сім’ю, підтримати свою країну.

Як працює створена українцями й для українців платформа з пошуку роботи в ЄС та на яких умовах наші громадяни можуть працевлаштуватись в сусідніх країнах?

"Декілька ночей та підтримка спільноти"

"У перші дні війни ми зрозуміли, що попереднього життя, до якого ми звикли, вже не буде. Займатися поточними справами й не зважати на ситуацію ми не змогли б", – розповідає співзасновник платформи UA Talents Нікіта Оверчік. До 24 лютого 2022 року він займався двома іншими проєктами у маркетингу.

Допомагати українцям, які через війну залишили країну, знаходити роботу запропонував аналітик Іван Кичатий, який до початку війни займався власним стартапом.

"Спочатку думали про технологічний сектор (роботу для фахівців ІТ-галузі), але вирішили, що треба допомогти більш широкому колу людей, які дуже потребують підтримки негайно", – каже Оверчік.

За декілька днів та ночей з’явилася перша версія порталу, а команда UA Talents поповнилася ще трьома людьми.

Офіційно UA Talents стартувала 7 березня. Вже тоді в ній розміщувались 5 тисяч вакансій від партнерів платформи. За цей час база вакантних місць розширилась до 6 тисяч позицій, і як запевняє Оверчік, невдовзі їх кількість сягне 10 тисяч.

"Ми інтегрували приблизно 1000 вакансій нашого партнера Bolt. Всі інші вакансії додали представники компаній власноруч через наш сайт.

На черзі 50 дуже великих партнерів – світових компаній, які готові та налаштовані надавати українцям роботу якомога швидше. Також у нас є заявки від понад 2500 представників малого та середнього бізнесу, які хочуть імпортувати свої вакансії до нашої бази", – додав він.

Зараз в UA Talents доступні вакансії з усіх 27 країн блоку, а спеціалізацію можна обрати серед 193 пропозицій. Серед них є вакантні місця у сфері ІТ, енергетиці, будівництві та навіть мистецтві. Крім того, є й термінові вакансії, наприклад прибиральника, на які можна податися без резюме.

Чимало пропозицій віддаленої роботи, але більшість з них стосуються ІТ-сфери. Так у Берліні шукають Product Manager, Front-end розробників, інженерів DevOps. Проте є також вакансії бухгалтерів, консультантів за різними напрямками, HR. Є навіть можливості пройти стажування.

Серед офлайн пропозицій з’являються вакансії інженерів, офіціантів та баристів, доглядальників, менеджерів та маркетологів.

Говорити про те, яких вакансій більше у розрізі індустрій чи досвіду на другому тижні роботи сайту рано, пояснює Кичатий. Так само і щодо географії зайнятості – вона постійно змінюється, зі зростанням кількості пропозицій з працевлаштування.

Наразі більшість вакансій надійшли від компаній з Німеччини, Польщі, Австрії та Іспанії.

How to: працевлаштування в ЄС за новими правилами

Європейська комісія ще 4 березня схвалила запуск механізму "тимчасового захисту" для переселених українців. Він, серед іншого, надає тим, хто перетнув кордон після 24 лютого, право на працю на рівні з іншими громадянами ЄС.

Тепер уряд кожної з країн-учасниць блоку має ухвалити відповідні постанови, і чимало країн вже готові надавати можливість працювати. Аби отримати точну інформацію українцям варто звертатися до посольств в кожній з країн.

Проте головне – зелене світло від ЄС – вже є, і українці отримали право на легальну роботу у країнах блоку. А деякі компанії, з якими співпрацює UA Talents, навіть готові надати так званий fast-track для українців.

"Тобто, умовно дали зелений коридор для того, щоб наймати українців якомога швидше. Це стосується як юридичної бази, так і безпосередньо процесу найму, де українцям надають пріоритет", – розповідає Оверчік.

Для того, аби знайти вакансію через UA Talents, потрібно обрати місто чи країну, форму роботи (віддалена чи ні), а також вказати спеціальність. Після цього у переліку з’являться доступні пропозиції.

Інший шлях – заповнити анкету і зачекати, доки платформа з’єднає її із роботодавцем. В анкеті потрібно вказати наступні дані:

✔ ім’я;

✔ візовий статус: біженець, робоча/туристична віза;

✔ фах, навички та досвід роботи;

✔ володіння мовами;

✔ контакти та місце перебування;

✔ посилання на LinkedIn та резюме.

Якщо ж в особи немає резюме, у формі можна відразу запросити допомогу з його створення. Оверчік зазначив, що нещодавно разом з українською підприємницею Оксаною Гошвою на платформі запустили напрямок Applicant Success, тобто "успіху кандидата".

Він має на меті підвищити шанси кандидата отримати роботу, надаючи йому допомогу з оформлення резюме, відкриття банківського рахунку, юридичної підтримки, зміни місцезнаходження та інших активностей.

Команда UA Talents вже працює над тим, аби з’єднати кандидатів з наявними вакансіями, та з наступного тижня висилатиме людям електронні листи з відібраними вакансіями.

Втім "болем" для тимчасово переселених осіб та біженців з України залишається не лише питання того, як легально влаштуватися на роботу в ЄС, але й як взагалі дійти до цього етапу. Як розповів Кичатий, проєкт підтримують юристи компанії White&Case, які допомагають у міграційних питаннях.

"Вони підготували документ, який пояснює процедуру працевлаштування українців в Німеччині. Ми його готуємо для публікації на платформі, щоб українці змогли зрозуміти дорожню карту. Також працюємо над аналогічними документами по інших країнах", – пояснює він.

В окремих країнах юридичні фірми готують власні публічні матеріали, аби допомогти переміщеним українцям. Наприклад, польська Wardyński & Partners пояснює, що всі громадяни України, які в’їхали в Польщу після 24 лютого, мають право легально працювати протягом часу перебування в країні.

Якщо умови перебування – це безвізовий режим, то наразі для Польщі йдеться про 24 серпня 2023 року, після чого термін можна продовжити ще на три роки.

Жодних додаткових згод чи дозволів не потрібно – роботодавець у Польщі лише повинен про це повідомити місцеве управління праці.