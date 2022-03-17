5 ответов про экономику на войне: курс гривни, банки, сумма убытков

Почему держится гривня, насколько пострадала экономика и сколько денег нужно для восстановления Украины? (укр)

"Ми маємо сформувати потужний економічний тил, який допоможе забезпечувати армію та країну всім необхідним", – заявив в одному з останніх звернень прем’єр Денис Шмигаль.

Як почуває себе українська економіка на війні, і які перспективи у нашого тилу?

Наскільки постраждав бізнес

На 14 березня, опитування Європейської Бізнес Асоціації показували, що 42% малого та середнього бізнесу не працює.

Очікується, що далі ситуація буде покращуватися: частина бізнесу перевезе потужності на відносно "мирні" території, інша - оптимізує логістичні ланцюжки.

Серед великого бізнесу найскладніша ситуація з металургійними підприємствами, які неможливо перевести і які опинились у областях, де ведуться активні бойові дії.

Як відреагувала гривня

З українською національною валютою, все не так погано, як могло б бути. І точно не так погано, як з російським рублем.

24 лютого Національний банк зафіксував курс на рівні 29,25 грн за долар. Більше ніж три тижні за цим курсом можна продати американську валюту, яка надходить в Україну, та придбати товари критичного імпорту.

В перший тиждень війни на міжбанку залишалась експортна валютна виручка, яку компанії продавали аби виплатити заробітну плату працівникам та сплатити податки. Тобто були певні надходження.

З іншої сторони в перші дні агресії майже увесь імпорт був заборонений, окрім короткого переліку критичних товарів.

В результаті, у перші чотири дні війни Національний банк навіть викупив 700 млн дол з ринку.

Потім перелік товарів критичного імпорту збільшувався (доповнення до урядової постанови вносились вісім разів), і терези балансу на валютному ринку похитнулись в іншу сторону.

В якийсь момент, Національний банк почав продавати валюту, але лише кілька сотень мільйонів доларів з 30 млрд дол запасів. В результаті, станом на 12 березня, золото-валютні резерви навіть зросли.

Джерело: Національний банк України

На чорному ринку, який доступний простим українцям, ситуація також не виглядає жахливою. Наразі за готівку американську валюту, в залежності від регіону, можна придбати приблизно за 32,5-34 грн.

Тобто девальвація гривні до долара навіть на чорному ринку не перевищує 15%, що дуже не багато за нинішніх умов.

В Росії наслідки агресії проти України набагато сильніші. Офіційний курс рубля до долара за перший тиждень війни зріс майже на 50% – з 80 руб/дол до майже 120 руб/дол. Масштабні інтервенції Центробанку РФ та введення зобов'язання експортерів продавати 80% валютної виручки дещо збили активність покупців і курс опустився до 108 руб/дол.

Але це на офіційному ринку. На чорному ж ринку один долар подекуди купують по 200 рублів.

Майбутнє гривні залежатиме від спроможності виробляти та постачати експортну продукцію. Поки що українські порти заблоковано російськими військовими кораблями, що унеможливлює експорт аграрної продукції. Робота найбільших вітчизняних металургійних заводів призупинена.

Детальніше про український експорт – нижче.

Як працюють банки

Напередодні військового вторгнення банківська система України перебувала в стабільному стані. Живих грошей, тобто коштів у вигляді залишків на коррахунках і депозитних сертифікатів НБУ, на рахунках у банків було більш ніж достатньо. Саме це і дозволило системі впоратись з панічним зняттям готівки в перші дні війни.

Жоден український банк не впав, а два російських державні банки – "Промінвестбанк" та "донька" "Сбербанку" РФ виведені з ринку на другий день війни. Їх вкладникам гроші має повернути ФГВФО.

З 24 лютого Національний банк видав банкам 125 млрд грн рефінансування, а також знизив тиск на гривню завдяки валютним обмеженням, що теж сприяло стабільній роботі банківської системи.

Загалом слід відзначити вкрай швидку та продуману реакцію Нацбанку – очевидно, що НБУ готувався до сценарію війни.

План його завчасно розробили та підготували проєкти відповідних документів. Це і дозволило керівництву Національного банку прийняти потрібні рішення вже в перші години війни.

Безготівкові платежі з початку вторгнення відбуваються без проблем, що надзвичайно важливо. Втім викликом є робота банків з готівкою через складність інкасації.

Слід зазначити, що у найближчі роки на банки чекає бум проблемних кредитів через стрімке погіршення фінансової ситуації у багатьох позичальників. Але загалом банківська система має достатній запас міцності, щоб пережити його без втрат.

Що з експортом та імпортом

Серед основних українських експортних галузей – металургія, сільське господарство та ІТ.

Металургія практично зупинилася: в Маріуполі – важкі бої; металургійні виробництва у Запоріжжі, Кривому Розі законсервували; працює лише невелика частка сектору.

Але експорт практично неможливий через заблоковані Росією українські порти на Чорному та Азовському морях – ці великі обсяги товарів металургійного виробництва ніхто ніколи не вивозив залізницею.

Аналогічна ситуація склалася з експортом зернових – порти заблоковані, а експорт залізницею є дуже обмеженим. Однак тут ключовий виклик не лише в цьому.

Минулого року в Україні був рекордний врожай, і велика його частина ще залишилася всередині країни. Якщо посівну не зірвуть – в країні буде забагато зерна.

В таких умовах, уряду необхідно балансувати, щоб, з одного боку, вберегти країну від голоду за найгірших сценаріїв розвитку події, та, з іншого, банально не списати зіпсований рекордний врожай 2021 року.

Цілком можливий експорт технічних культур, що не є важливими для забезпечення продовольчої безпеки.

Набагато краща ситуація з ІТ-галуззю – хоч і не на повну, але вона працює і приносить в Україну дуже необхідну зараз валюту.

Скільки потрібно для відбудови країни

Грошова оцінка втрат складається з двох складових: вартість майна, безпосередньо знищеного російською армією, та недоотриманий внаслідок зупинки економіки дохід.

Залежно від тривалості та подальшого характеру війни, сукупні втрати України вимірюватимуться сотнями мільярдів доларів. Прем'єр Денис Шмигаль вже заявив, що мова йде про 565 млрд дол.

По-справедливому, цю суму має компенсувати агресор, тобто російські платники податків. У реальності, до відбудови України долучатимуться й західні партнери.

Найкращим для України сценарієм є отримання статусу кандидата в члени ЄС. Це відкриє нам доступ до європейських структурних фондів та дозволить отримувати з них фінансування на відбудову держави.

Також варто розуміти, що не всі зруйновані об’єкти необхідно відбудовувати в тому вигляді, в якому вони існували до початку війни. Частина зруйнованих підприємств була застарілою. Частина зруйнованих осель не відповідала стандартам ХХІ століття.

Не треба відбудовувати хрущовку. Треба будувати сучасне, енергоефективне житло.

Вкрай важливим є повернення українців після перемоги. Якщо жінка з дитиною виїхали за кордон, а чоловік залишився тут, то у них є два шляхи – або жінка з дитиною повертаються, або чоловік покидає Україну.

Маємо зробити все, щоб другий шлях обирало якомога менше сімей. Для цього потрібні міжнародні інвестиції у відбудову України.

Це задача як наша, так і наших партнерів, які мають відчувати на собі частину провини за початок війни – бо намагалися умиротворити терористичну Росію, вести з нею business as usual (бізнес як завжди) попри все те, що агресор робив останні два десятиліття.

Розширену аудіо-версію цього матеріалу можна послухати у подкаст-шоу "Право на поплаву".

Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії