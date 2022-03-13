Китай поглощает Россию: спасет ли россиян платежная система Поднебесной UnionPay

Visa и Mastercard ушли из "эрефии". Теперь россияне рассчитывают, что Китай им поможет прводить расчеты за рубежом. Но, скорей всего, это им не поможет.(укр)

10 березня міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard офіційно припинили обслуговувати свої картки, випущені російськими банками.

Тож вже третій день, як російські власники карток найбільших у світі платіжних систем не можуть розрахуватися чи зняти кошти з них. Щоправда, лише за кордоном.

Випуск нових карт Visa та Mastercard в країні-агресорі зупинено. Так само неможливо перевипустити картку, термін якої закінчився.

Попри великі сподівання, вихід цих платіжних систем з російського ринку не став економічним апокаліпсисом для економіки диктаторської держави.

По-перше, всередині Росії розраховуватися картками цих платіжних систем все ще можна. По-друге, у росіян все ще є можливість розраховуватися картками за кордоном, використовуючи китайську платіжну систему UnionPay.

Та чи дійсно китайська платіжна система – рятівне коло для прибічників режиму путіна?

Життя без Visa та Mastercard

6 березня дві найбільші платіжні системи світу, Visa та Mastercard, оголосили про припинення діяльності на території терористичної держави.

"Ми шкодуємо про вплив, який це рішення матиме на наших колег, клієнтів, партнерів та власників карток, які ми обслуговуємо в Росії. Однак ця війна та загроза миру вимагають, аби ми діяли відповідно до наших цінностей", – пояснив тоді головний виконавчий директор Visa Ел Келлі.

За кілька годин після зробленої Visa заяви, про аналогічне рішення оголосили й в Mastercard. Офіційно останнім днем роботи двох найбільших платіжних систем світу у РФ стало 10 березня.

Однак випущені російськими банками картки двох платіжних систем й надалі будуть обслуговуватися всередині країни завдяки підготовці до санкцій, яку країна-агресор провела після окупації українського Криму та початку війни на Донбасі.

"Путінський режим давно готувався до ізоляції. У 2014 році, всупереч нормам Світової організації торгівлі, вони створили Операційний та платіжний кліринговий центр Національної системи платіжних карток. Тобто, вони насильно перевели обробку всіх транзакцій по картках з-за кордону до себе в Москву", – пояснює заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів Ярослав Железняк.

Завдяки тому, що окупанти власними силами обробляють внутрішньоросійські операції з цими картками, їх власники як і раніше зможуть ними користуватись. Але лише в межах Росії.

Як тільки хтось з них захоче розрахуватися карткою Visa чи Mastercard за кордоном, або, наприклад, в іноземному інтернет-магазині або оплатити послуги ще доступних на території РФ іноземних сервісів, то такий платіж не буде проведений.

Visa та Mastercard стали не єдиними платіжними системами, які вирішили припинити співпрацювати з державою, яка розв'язала війну проти України. Бойкот путінському режиму та його васалу оголосила ще й American Express. Японська JCB залишить російський ринок 14 березня.

Наразі єдина глобальна платіжна система, яка все ще працює на території Росії – це китайська UnionPay. І, ймовірно, що представники Піднебесної продовжать обслуговувати мешканців терористичної держави.

Очевидно, китайці керуються комерційними міркуваннями: після виходу решти платіжних систем UnionPay стане монополістом на платіжному ринку РФ. Хоча є й інші мотиви, через які Китай підтримує зв'язки з країною, яка знищує мирне населення та цілі міста посеред Європейського континенту.

Хай там як, а через вихід майже всіх платіжних систем з країни-агресора, однією з найбільш популярних тем для обговорення росіян стало те, як і де можна оформити картку UnionPay.

Як би це не звучало парадоксально, але ті хто любить диктатора путіна та підтримує війну проти України, не хочуть втрачати фінансовий зв'язок із зовнішнім світом та користуватись благами цивілізації. Всередині Росії їх з кожним днем стає все менше.

Кому війна, а кому заробіток

UnionPay працює на російському ринку не перший рік, однак навіть попри загравання режиму путіна зі "старшим братом" Китаєм, так і не набула значного поширення.

Офіційно лише 10 з 333 російських банків випускають китайські платіжні картки. Після виходу припинення роботи Mastercard та Visa ці установи зіткнулися зі справжнім ажіотажем, викликаним бажанням росіян мати картку, якою можна розрахуватись будь-де.

Наприклад, "Газпромбанк" лише 9 березня випустив 1 тис фізичних карток та 3,7 тис віртуальних, хоча до військового вторгнення РФ в Україну щомісяця випускав в середньому по 400 карток UnionPay.

Наразі отримати картку китайської платіжної системи на території Росії так само реально, як скуштувати "Біг-Мак" меню з Coca-Cola у центрі Москви. Тобто практично неможливо.

Про це свідчить й експеримент російських ділових ЗМІ, які обдзвонювали комерційні банки з намаганням оформити картку UnionPay.

Виявилось, що значна частина банків, які мають право випускати картки UnionPay, взагалі не оформлюють нових карток китайської платіжної системи. На сайтах деяких установ інформація про їх оформлення просто відсутня. Зокрема, не можна отримати картки у "Почта банку", "Совкомбанку", банку "Пріморьє".

Інші російські банки намагаються заробити на дефіциті платіжних карток, встановлюючи великі комісії за їх випуск.

У "Газпромбанку" вартість оформлення картки китайської платіжної системи складає 5 тис рублів (близько 35 дол), у банку РСХБ відкриття картки UnionPay або російської платіжної системи "Мір" обійдеться у 7500 рублів (55 дол), а у банку "Санкт-Петербург" – 10 тис рублів (70 дол).

Деякі російські банки готові відкривати картку UnionPay лише клієнтам, які мають у них зарплатні проєкти та відмовляються видавати дефіцитні картки іншим особам. Решта установ зазначають, що для отримання картки китайської платіжної системи треба "трохи більше часу".

Проблеми із забезпеченням росіян китайськими платіжними картками у тому, що путінський режим не очікував, що Захід у відповідь на військову агресію вдасться аж до таких радикальних кроків, як вихід найбільших платіжних систем.

Не очікували на появу такого "вікна можливостей" і в UnionPay. Навряд чи ця платіжна система, не маючи відповідної інфраструктури у РФ та відповідних логістичних можливостей, зможе в короткі строки замінити платіжні картки 140-мільйонної країни.

Наразі все більше російських банків оголошують про плани приєднатися до UnionPay та почати випускати картки цієї системи або спільні з російською платіжною системою "Мір".

Однак поки що можливість здійснювати цей випуск мають лише десяток далеко не найбільших банків. І доки така ситуація зберігатиметься, росіянам доведеться витрачати дуже багато часу та коштів на те, аби отримати платіжну картку, якою можна розраховуватися в інтернеті чи за кордоном.

Чи врятує Китай

Китайська UnionPay одна з найбільших платіжних систем у світі. За кількістю користувачів вона у деякі роки взагалі посідала перше місце у світі. Щоправда, більшість власників цих карток проживає у КНР.

Крім Китаю, карткою UnionPay можна розрахуватися ще у 179 країнах світу, тож теоретично перехід росіян на китайську платіжну систему усуває усі незручності, які виникли у зв’язку з виходом з російського ринку Visa, JCB та Mastercard.

Але це лише у разі, якщо західні санкції через російську агресію розширюватися не будуть. У чому існують великі сумніви.

9 березня голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном повідомила, що планується запровадити додаткові санкції проти Росії, зокрема, повністю відключити російські банки від SWIFT.

"Ми повинні подвоїти наші санкції. Це включає повну заборону SWIFT і припинення G7 використання російської нафти та газу", - сказала Трасс.

Наразі від SWIFT відключили 7 російських банків. Це Откритіє, Новікомбанк, Промсвязьбанк, "Банк Росія", "Совкомбанк", "Внешекономбанк" (ВЕБ) і ВТБ Банк.

Клієнти цих установ уже не розраховують на те, що вони зможуть оплатити що-небудь навіть карткою UnionPay у будь-якій з країн, які приєдналися до санкцій.

У разі відключення від SWIFT решти російських банків оплатити що-небудь за кордоном для росіян стане взагалі неможливо.

"В номер банківської карти зашито країну і назву банку-емітента. Тому технічно західні фінансові системи зможуть відхиляти платежі, здійснені картками UnionPay із банками-емітентами із РФ. Якщо Захід піде на такий крок, то розрахунок для росіян в цих країнах буде заблокованим. Але він залишиться можливим у країнах, що не приєдналися до санкцій", – пояснює фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

Можливо саме тому деякі російські економісти не радять поспішати з оформленням карток UnionPay.

Зрештою, для чого росіянам картки міжнародної платіжної системи, якщо вони не можуть навіть просто вилетіти зі своєї країни, а західні онлайн-магазини, стрімінгові та інші сервіси один за одним припиняють роботу державі, яка діє терористичними методами в центрі Європи.