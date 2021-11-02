Страна "пятого поколения": как Германия за счет 5G уходит еще дальше вперед

Германия была, есть и еще долго будет оставаться настоящим локомотивом Европейского Союза. Являясь домом для 16% граждан ЕС, эта страна обеспечивает 21% ВВП объединения.

Особое место в планах немецких элит занимают технологии пятого поколения. Сети 5G призваны обеспечить переход немецкой промышленности на новые рельсы, осуществив "Четвертую промышленную революцию" в отдельно взятой стране.

Понятие "Индустрия 4.0" появилось в 2011 году в рамках инициативы именно немецких ученых, которые готовили предложения для правительства. Они определили "Индустрию 4.0" как средство повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности путем всеобъемлющей интеграции киберфизических систем в производственные процессы.

Идея исключительности весьма важна для деловых и правительственных кругов Германии.

Стремительное приближение глобальных потрясений ставит перед ними вопрос о том, как именно страна будет защищать свои позиции в мире, ЕС и обусловленный ими уровень потребления.

Выбор, который сделали немецкие элиты, сводится к удержанию первенства своей промышленности и внешнеполитическому прагматизму.

Отказ Германии следовать в фарватере американской политики отказа от китайского high tech обусловлен простыми соображениями. Такой отказ означает задержку с развертыванием 5G-сетей, которая оценивается операторами в полтора-два года.

Ни Ericsson, ни Nokia не в состоянии заместить Huawei и ZTE, которые контролируют примерно половину мирового производства 5G-оборудования. Даже полтора года – очень много для отлаженной машины немецкой экономики. Это фора, от которой немцы не готовы отказаться.

Государство

В 2018 году исследование, подготовленное для фракции "зеленых" в Бундестаге, засвидетельствовало отставание немецких 4G-сетей от большинства стран ЕС.

Даже у лидера рынка Telekom Deutschland (дочерняя компания Deutsche Telekom AG) покрытие составляло лишь 75% территории. Для сравнения: в Нидерландах, Бельгии и Швейцарии речь шла о 90% и примерно 80% – в Албании и Польше. Показатели других немецких операторов были еще хуже. Например, Vodafone покрывал 57% территории.

Летом 2017 года федеральное правительство приняло стратегию "Инициатива 5G для Германии", а коалиционное соглашение 2018 года зафиксировало в качестве приоритета необходимость обеспечить к 2025 году доступность гигабитных сетей по всей стране.

Еще через год правительство одобрило стратегию мобильной связи, а Федеральное министерство экономики и энергетики опубликовало "Цифровую стратегию до 2025 года", в которой больше внимания уделяется стимулированию использования широкополосной связи.

Одной из ключевых мер стратегии является финансирование из бюджета строительства сети мачт мобильной связи для совместного использования операторами.

"5 тысяч мачт обеспечат покрытие 99,95% домохозяйств и 97,5% территории страны", – утверждал федеральный министр транспорта и цифровой инфраструктуры Андреас Шойер. На это до 2024 года предполагалось направить около 1,1 млрд евро. Еще 6 тыс мачт пообещали построить операторы.

Согласно исследованию, проведенному для Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры, для покрытия 100% страны площадью 357 тыс кв км понадобилось бы 15 млрд евро. Для сравнения: площадь Украины составляет 603 тыс кв км.

В июне 2019 года, после 52 дней и 497 раундов торгов, Федеральное сетевое агентство объявило о завершении аукциона по продаже 5G-частот. Четыре участника получили 420 МГц спектра.

Лицензионные обязательства включают требование обеспечить до конца 2022 года скорость не менее 100 Мбит/с для как минимум 98% домохозяйств в каждой федеральной земле, на всех федеральных автомагистралях, основных автомобильных и железных дорогах.

До конца 2022 года каждый оператор обязан установить дополнительно 1 тыс базовых станций 5G в сельских районах, где отсутствует покрытие.

Операторы

Deutsche Telekom (T-mobile) является лидером в сфере развития 5G-сетей. Эти услуги компания начала предоставлять с сентября 2019 года в крупнейших городах. До конца 2021 года она охватит 90% населения страны, что составит 66 млн человек в 5 тыс населенных пунктов.

В марте компания сообщала о покрытии 80% населения с использованием более чем 50 тыс антенн. Для сравнения: 4G-покрытие Deutsche Telekom охватывает 98,7% населения. Немецкий операторы делают упор на количество антенн, хотя не забывают и про базовые станции.

Благодаря технологии динамического разделения спектра (DSS) в мае 2020 года была перепрофилирована половина диапазона 2100 МГц, изначально использовавшегося для 3G-услуг. А 1 июля 2021 года Deutsche Telekom окончательно отключила 3G-оборудование.

Telefonica Germany (O2) запустила 5G-услуги в октябре 2020 года. В июле 2021 года она объявила, что ее 5G-услуги доступны в 80 городах благодаря сети из примерно 2 тыс антенн.

В планах – охватить до конца 2021 года 30% населения. Полное покрытие территории страны ожидается в 2025 году. Как и конкуренты O2 ранее объявила о поэтапном перераспределении частот для 5G, которые еще используются для 3G.

Vodafone запустила 5G раньше всех, в июле 2019 года.

Затем была внедрена технология DSS, которая обеспечивает параллельную работу LTE и 5G в одной полосе частот. В конце мая 2021 года было заявлено о наличии более чем 10 тыс антенн 5G и что ее сеть пятого поколения теперь охватывает 25 млн человек.

Оценить достижения немецких операторов поможет исследование, опубликованное в августе краудсорсинговой компанией OpenSignal.

Промышленность и альтернативы

Инженеры и предприниматели нацелены на появление smart-фабрик, чьими конкурентными преимуществами станут резкое сокращение издержек и увеличение гибкости производственного процесса. В приоритете "Четвертой промышленной революции" – малый и средний бизнес.

К числу ключевых инноваций принято относить 5G-сети, искусственный интеллект, автономные (роботизированные) устройства и так называемых цифровых двойников.

Сети пятого поколения играют в экосистеме smart-производств роль Wi-Fi на стероидах, универсального клея, обеспечивающего широкополосную, защищенную и надежную связь.

5G-сети Германии используют так называемую неавтономную сетевую архитектуру (non-standalone architecture, NSA). Это значит, что они тесно связаны с 4G-сетями.

Между тем все многообещающие возможности 5G-технологий требуют отдельной, полностью автономной архитектуры (standalone architecture, SA). В 2021 году операторы приступили к поэтапному развертыванию 5G SA-сетей, пока в виде пилотных проектов. Наиболее интересный элемент – приватные сети, ориентированные на потребности одного бизнес-клиента.

Первой в апреле стартовала Vodafone, сообщив, что она обновила примерно 1 тыс базовых станций в 300 локациях по всей Германии до уровня 5G NSA.

Компания активно сотрудничает с немецкими автопроизводителями, включая Porshe, Mercedes-Benz и BMW. Vodafone стала провайдером первого коммерческого решения, в рамках которого флагманская модель BMW iX получила собственный 5G-модуль на основе eSIM.

Полноценная 5G NSA-сеть компании развернута в Центре разработки Porsche в Вейсбахе. В 2020 году Vodafone запустила первый в ЕС клинический центр, использующий приватную 5G-сеть.

Лидер рынка придерживается консервативной стратегии. В 2019 году T-Mobile начала предлагать бизнес-клиентам комплексные решения на базе LTE.

В мае О2 обещала запустить 5G SA-сеть летом 2021 года, чтобы "предлагать гигабитные скорости, позволять приложениям обмениваться данными в реальном времени с временем задержки всего в несколько миллисекунд, а также внедрять инновационные услуги, такие как network slicing". Насколько можно судить, до сих пор это обещание не выполнено.

Все операторы говорят о неизбежности миграции к облачной архитектуре 5G SA-сетей, когда ядро доступно в виде разделяемого масштабируемого сетевого сервиса.

Наряду с эффективной защитой своего права сотрудничать с поставщиками, которые неугодны США, Германия ищет возможности диверсифицировать рынок 5G-технологий.

Так, значительные усилия направляются на развитие подхода, известного как открытые сети радиодоступа (Open RAN, O-RAN). Эта концепция заключается в том, чтобы избавиться от диктата ограниченного круга поставщиков – Ericsson, Huawei, Nokia.

Традиционно операторы полагаются на услуги двух доверенных поставщиков, которые строят отдельные сегменты сети. Адепты O-RAN обещают упрощение в обслуживании и удешевление сетей за счет перехода к открытой модели. Ключевым вопросом становится взаимодействие оборудования разных производителей и эффективное управление этим "зоопарком".

Камнем преткновения оказывается то, что "альтернативный" системный интегратор, работающий со своими предпочтительными партнерами, будет иметь на своих клиентов не меньшее влияние, нежели традиционные поставщики.

Первые итоги и уроки

Было бы ошибкой представлять развитие 5G-технологий в Германии как триумф. За два года, прошедшие с момента запуска 5G-сетей, проявили себя и негативные тенденции.

Зафиксировано значительное уменьшение числа заявок на создание частных сетей, которые традиционно рассматриваются как важнейший элемент 5G-экосистемы. Аналитики указывают на принципиальное различие между проектами частных сетей в Китае и Германии.

В Китае частные сети создаются для реальных сценариев использования, обеспеченных спросом со стороны бизнеса. В Германии большинство частных сетей создано системными интеграторами или поставщиками решений для демонстрации возможностей и тестирования своих решений.

В качестве одного из источников трудностей в коммуникации с потенциальными потребителями 5G-услуг называется разрыв между их ожиданиями и возможностями, доступными на рынке. Например, сверхнизкая задержка при передаче данных возможна лишь в автономных сетях.

Между тем, по словам представителей Vodafone, малая задержка в ее 5G SA-сети заметна лишь во Франкфурте, поскольку именно там находится ядро 5G SA-сети. Лишь к 2023 году оператор планирует ввести в действие десять центров обработки данных, чтобы обеспечить малую задержку и передачу данных в режиме, близком к реальному времени, по всей Германии.

В случае O-RAN спорным моментом является ожидание операторами еще большего снижения цен на оборудование и профессиональные услуги. Как указывают отраслевые наблюдатели, на рынке оборудования вряд ли найдется место для множества новых игроков, если операторы не захотят платить существенно больше за тот же объем продуктов и услуг.

Как бы то ни было, операторы мобильной связи Германии демонстрируют впечатляющий прогресс. Начав несколько лет назад с едва ли не аутсайдерской позиции, они вошли в глобальный перечень 15 крупнейших поставщиков услуг.

Украина

С конца 2020 года происходит постепенное формирование консенсуса касательно условий и будущего 5G в стране. Движущими силами этого процесса являются безудержный энтузиазм Министерства цифровой трансформации и осторожный консерватизм операторов, которым приходится оплачивать свои и чужие ошибки из собственных карманов.

Однозначная негативная позиция участников рынка вынудила Минцифры отказаться от изначальных планов продать 5G-лицензии в 2021 году. Сейчас речь идет о проведении тендера во второй половине 2022 года и коммерческом запуске 5G в 2023 году.

Минцифры запуск 5G представляется еще одной победой, которую оплатят операторы. Замминистра Александр Шелест надеется, что операторы будут "охотиться" за частотами и что у них должны "полностью измениться философия и подход к опорной сети и ядру сети".

Однако даже в Германии операторы не находят возможным строить центры обработки данных для поддержки 5G SA-сетей в каждой федеральной земле. Это не находит возможным даже лидер рынка, чье покрытие в 2022 году будет в разы превышать показатели конкурентов.

В свою очередь операторы не горят желанием отвлекать ограниченные ресурсы на проекты, не имеющие очевидной для них перспективы. Камнем преткновения является вопрос о перспективах возврата инвестиций.

Пока известно лишь о двух пилотных проектах, предполагающих использование 5G-сетей на производстве. Ferrexpo вместе с Huawei сосредоточилась на цифровизации Еристовского ГОКа. А ДТЭК в сотрудничестве с Vodafone и Ericsson объявили о старте пилотного проекта на харьковском заводе "Корум свет шахтера", производящем горно-шахтное оборудование.

За пределами узкого сегмента, который должен создать пока неясный спрос со стороны крупнейших ФПГ, операторы могут рассчитывать разве что на постепенный рост проникновения 5G-устройств у населения. Однако никаких шансов заложить в свои тарифы премию за пользование новейшими технологиями у операторов нет.

Неясные перспективы возвратности инвестиций усугубляются обострившимися противоречиями между операторами и властями с одной стороны и внутри операторского сообщества – с другой.

Предметом жарких споров в который раз стал доступ к новым частотам. Государство по привычке пытается использовать их дефицит как фискальный инструмент.

Роман Химич, консультант участников рынка телекоммуникаций