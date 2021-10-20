Хочу в IT: шесть бесплатных образовательных программ для знакомства с индустрией

Где дети и родители могут получить информацию об IT-отрасли и трудоустройстве в ней? (укр)

ІТ-галузі України не вистачає 50-100 тис фахівців. Це притому, що середня місячна зарплата в секторі після сплати всіх податків становить 2 тис дол – майже вп'ятеро більше середньої зарплати в країні.

Щороку десятки тисяч абітурієнтів подають до вищих навчальних закладів понад сто тисяч заявок на спеціальності у сфері інформаційних технологій. Щороку в галузь приходять близько 30 тис нових спеціалістів. Тим не менше, з року в рік на ринку існує гострий дефіцит кадрів. Цьому є пояснення.

В асоціації "IT Україна" вважають, що багато батьків і дітей в невеликих містах не усвідомлюють, наскільки стрімко зростає ІТ-індустрія. Тож вони не знають про можливості, які відкриває ІТ-освіта, чим живе індустрія, який шлях треба пройти, щоб потрапити в цю галузь і стати високооплачуваним фахівцем.

Щоб збільшити приплив кадрів з боку цієї аудиторії, асоціація разом з ІТ-компаніями та профільним міністерством 15 років розвиває ІТ-освіту. За останні шість років було створено 12 освітніх програм, покликаних розповісти про переваги роботи в ІТ і полегшити старт в цьому напрямку.

Де діти та батьки можуть отримати інформацію про IT-галузь та працевлаштування в ній?

Шість програм для знайомства з ІТ

Join IT

Всеукраїнська профорієнтаційна програма, яка з 2014 року знайомить школярів з професіями в IT в рамках зустрічей з провідними IT-спеціалістами.

За сім років у проєкті взяли участь понад 350 айтівців з 36 компаній у 35 містах, які розповіли про тонкощі роботи IT-спеціалістом більш ніж 40 тисячам учнів. Будь-яка школа України може податизаявку для участі в програмі. Зустріч орієнтована на учнів 8-11 класів і триває 45 хвилин.

CODE Summer

Літня школа програмування для дітей віком 12-17 років.

Учасники працюють над своїми технічними ідеями, відвідують офіси IT-компаній, навчаються soft skills (комплекс умінь, пов'язаних з особистісними якостями, які важливі для будь-якої професії) та проєктного менеджменту.

Навчання проходить під наглядом менторів – досвідчених ІТ-фахівців з провідних українських та міжнародних компаній. Проєкт працює з 2016 року. За цей час у ньому взяли участь понад 240 школярів та студентів перших курсів.

"Хочу в IT"

Профорієнтаційна зустріч для молоді, яка замислюється про кар'єру в IT. У ній можуть взяти участь школярі старших класів, які хочуть визначитися з напрямком свого розвитку, випускники шкіл, які хочуть почати кар'єру в IT, батьки підлітків, які хочуть допомогти своїй дитині обрати професію.

Протягом п'яти годин представники ІТ-компаній розповідають про типи спеціальностей, вимоги до кандидатів для отримання роботи, навчальні заклади, зарплати на різних позиціях, типи ІТ-компаній та відмінності між ними.

Проєкт працює з 2021 року в партнерстві з IT-освітньою компанією DAN.it education. У проєкті взяли участь 178 осіб.

"Ти можеш усе! Можливості безмежні"

Онлайн-курс з підготовки та працевлаштування IT-спеціалістів серед людей з інвалідністю. Проєкт у 2020 році запустили асоціація "IT Україна", Мінсоцполітики та найбільша в країні платформа онлайн-освіти "Прометеус".

Навчання триває 12-14 тижнів. Після його завершення проходить тестування й отримання сертифікатів. Далі відбувається конкурс на вакантні посади в ІТ-компаніях. У проєкті взяли участь 3 293 людини і 12 компаній-партнерів.

Teachers Internship

Всеукраїнська комплексна програма стажування для викладачів вишів та шкіл, якою керують експерти ІТ-компанії ЕРАМ та асоціації "ІТ Україна".

Програма запущена у 2018 році. Вона допомагає викладачам збагатити знання практичним досвідом і побачити роботу сучасної IT-компанії зсередини. Це дає можливість краще розуміти реалії ІТ-сфери та передавати студентам актуальні знання і навички для успішної кар'єри в майбутньому.

Програма триває два тижні. Протягом семи хвиль стажування в ній взяли участь понад 20 вищих навчальних закладів і понад 700 викладачів.

It Law

Програма професійного розвитку для юристів з галузі IT, яка працює з 2019 року на базі Києво-Могилянської академії. Через неї пройшли 42 учасники.

Програми для школярів представлені у формі низки щорічних освітніх конференцій. Також діє просвітницький соціальний проєкт "VR-розробка" з протимінної безпеки, який у розважальному форматі навчає дітей на Сході України правил безпечної поведінки з вибухонебезпечними предметами.

Як не помилитися з ІТ-школою

Щороку в українську ІТ-індустрію приходять близько 30 тис нових ІТ-фахівців. Основний приплив кадрів відбувається завдяки університетській освіті. Однак певний кадровий потік формується з числа світчерів – фахівців з інших галузей, які опановують нову професію в приватних ІТ-школах.

Кадровий голод в індустрії спровокував різке зростання кількості приватних ІТ-шкіл, але далеко не всі вони надають якісні послуги.

"Ринок неформальної освіти – комерційний. Багато компаній заходять на нього для заробітку. Деякі гравці мають високий рівень компетенцій, деякі – на стадії розвитку", – каже виконавчий директор асоціації "IT Україна" Костянтин Васюк.

Люди, які намагаються влаштуватися в індустрії, не завжди розуміють, як визначити ефективність того чи іншого освітнього курсу. Ці ризики можуть призвести до втрати часу, грошей і мотивації опанувати нову професію.

Васюк додає, що асоціація готова відповідати на електронні звернення людей і рекомендувати їм перевірених ринком освітніх провайдерів, які дають якісні результати та високий відсоток працевлаштування.

За приблизними підрахунками, кожні 10 тис нових фахівців збільшують щорічний оборот ІТ-галузі України на 250 млн дол. Щороку оборот ІТ-індустрії зростає на 25-30% і за підсумками 2020 року становив 5 млрд дол.