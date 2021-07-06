Операция-категоризация: может ли отель получать звезды без "договорняков" и коррупции?

Как изменились правила получения звезд отелями, кто их оценивает, и как меняется отрасль после легализации игорного бизнеса.(укр)

Для туриста традиційно існує головний маркер визначення якості послуг готелю – зірки.

Завдяки цій системі категорій споживач розуміє, що в готелі з п’ятьма зірками його чекає повний набір послуг, а в готелі з однією – точно не варто чекати швейцара та сніданку у ліжко.

Категоризація готелів – не обов’язкова процедура. Її проходять здебільшого для реклами закладу. П’ять зірок зроблять готель примітним для заможних та іноземних гостей, а тверді "двійка" або "трійка" нададуть потенційним постояльцям впевненості в тому, що їх не поселять у кімнаті без гарячої води та інтернету.

З 2021 року попит на отримання категорій значно зріс через легалізацію ігрового бізнесу. Всього в Україні отримали "зірки" 276 готелів , і чверть з них зробили це лише за останні три місяці.

Збільшення попиту закономірне, адже тепер, маючи певну кількість зірок, можна розташувати у готелі казино або гральні автомати та отримувати додатковий прибуток.

Така тенденція створила нові ризики, адже рано чи пізно знайдуться підприємці, які забажають отримати "зірки" під гральні автомати, не розвиваючи готельну інфраструктуру. Або ж посадовці, які за "лояльність" під час категоризації збиратимуть додаткову платню.

Щоб мінімізувати корупційні ризики та заохотити власників готелів отримувати "зірки", в Україні взялись за розбудову прозорої системи категоризації.

Як у 2021 році готелю отримати "зірку якості", чим нова система розподілу категорій відрізняється від старої та які системні проблеми планують вирішити вже найближчим часом?

Як було раніше

Відома у всьому світі система класифікації готелів за "зірковим" принципом з'явилася у 1984 році. Звичні сьогодні 1-5 зірочок для 20 тисяч представників готельного та ресторанного бізнесу Канади тоді встановив американський путівник Mobil Travel Guide.

Така класифікація прижилась, хоча в деяких країнах готелі і ділять за зірками, а в деяких – за категоріями, як наприклад, в Швейцарії. Проте майже скрізь мова йде про 5-бальну систему.

Хто визначає скільки зірок отримає той чи інший готель?

Раніше, щоб отримати бажану оцінку власникові готелю, для початку, необхідно було звернутись до місцевого органу сертифікації.

Представники цих підприємств перевіряли номерний фонд, проводили обстеження, консультували та збирали усі необхідні документи. Пакет останніх направляється до спеціальної комісії, яка власне і приймає рішення щодо надання категорії (зірок) для готелю.

Такий підхід тривалий час використовують в багатьох країнах світу, однак в Україні об'єктивність розгляду документів викликала сумніви.

Справа в тому, що представники органів сертифікації та члени спеціальної комісії були одними й тими ж самими людьми. Як пояснили ЕП у Державному агентстві розвитку туризму така система призводила до корупційних ризиків, адже деяким закладам було набагато простіше "домовитись", щоб члени комісії заплющували очі на окремі проблеми на всіх етапах категоризації – від збору документів до надання "зірки".

Комісія підпорядковувалась Міністерству економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства. Але минулого року ці повноваження від неї забрали, передавши їх до Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ).

А 16 березня 2021 року офіційно відновили роботу комісії з присвоєння зірок готелям.

Що змінилось

Принципових відмінностей – дві. По-перше, спеціальна комісія тепер формується не виключно з представників компаній, що займаються сертифікацією, а з різних організацій, включаючи учасників ринку.

Так, останні півроку до її складу входять представники ДАРТ, Міністерства культури та інформаційної політики, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, представники громадськості, спеціалісти готельної та туристичної галузей.

Друга відмінність полягає у відкритості роботи самої комісії. Її засідання почали транслювати на сторінці ДАРТ у Facebook. На першому такому засіданні в березні розглянули 10 заявок з 75 отриманих.

Тепер, якщо готель хоче отримати зірку, він має звернутись до органів сертифікації, які проконсультують та зберуть всі необхідні документи. Ці документи направлять на розгляд комісії ДАРТ, яка може ухвалити надання категорії, відхилити заявку або ж відправити документи на доопрацювання.

На доопрацювання документів готель матиме 14 днів.

Якщо заклад надасть всі фото та відеопідтвердження необхідних послуг у готелі, заявку розглянуть повторно позачергово. Зараз ледь не на кожному засіданні на доопрацювання відправляють більше половини заявок.

Якщо власник готелю не погоджується з висновками, він може подати заяву Комісії з апеляцій, яка винесе остаточне рішення.

Так, за останні три місяці лише хмельницький готель "Поділля" подавав на апеляцію, але його заяву було відхилено.

Що заважає готелям отримувати категорію

Сьогодні вже відбулось одинадцять засідань Комісії з категоризації, на яких розглянули заявки 103 готелів. 79 закладів отримали бажану категорію, 13 – відмовили, 5 – отримали пропозицію пониження категорії.

Решта 6 перебуває на доопрацюванні.

Головною перепоною для отримання категорії у ДАРТ вважають непристосованість готелів для людей з інвалідністю. Так, у закладах зустрічаються пандуси під кутом 45 градусів, непристосовані туалети та ванні кімнати, вузькі коридори та майданчики.

Друга проблема більш технічного характеру – готелі надають фото та відео низької якості, за якими неможливо достеменно визначити наявність та якість послуг та інфраструктури. Такі документи, зазвичай, відправляють на доопрацювання, тому про якість наданих матеріалів краще попіклуватись заздалегідь.

Також у ДАРТ надали список основних порушень, через які готель ризикує не отримати бажану категорію: ✔ відсутність належної системи вентиляції і кондиціонування; ✔ не підтвердження наявності резервного водопостачання, аварійного освітлення та опалення, стаціонарного генератора, окремого службового входу, доступу до телефону та інших технічних вимог; ✔ нестабільна робота ліфтів; ✔ відсутня інформація про обладнання номерів (наявність холодильнику, телевізору, міні-сейфу, видів замків, освітлення, електричних розеток із зазначенням напруги тощо); ✔ немає підтвердження наявності необхідного побутового обладнання в номері (фен, праска, набори для шиття, щітки для одягу, металеві смітники, необхідна кількість рушників тощо); ✔ недостатня кількість паркувальних місць відповідно до номерного фонду; ✔ невідповідність режиму роботи кафе чи ресторанів у 4-5 зіркових готелях; ✔ відсутність документів, які підтверджують знання персоналом іноземних мов або володіння іншими навичками.

Реформування системи продовжиться

З 1 червня Україна стала учасником європейських галузевих організацій HOTREC та HSU. Для готельного бізнесу це означає курс на оновлення законодавчої бази відповідно до стандартів ЄС та впровадження європейських практик контролю учасників ринку.

Наразі безліч норм, пов’язаних з туризмом, потребують реформування. Наприклад, "зірки" закладам видають відповідно до Держстандарту, норми якого чинні аж з 2003 року. Вони вже давно не відповідають сучасним тенденціям готельного бізнесу та потребам постояльців.

За Держстандартом, у номері обов’язково має бути попільничка, хоча паління у номерах – заборонено, палити можна лише у спеціально відведених місцях. У номерах мають бути радіоприймачі, які вже давно втратили свою актуальність як першочергова потреба гостя.

Нормами також передбачена обов’язкова наявність інтернет розетки, хоча зараз всі використовують Wi-Fi та 4G.

Коли всі люди перейшли на смартфони, від готелів вимагають усюди розставляти міські телефони, а в готельних бізнес-центрах – розміщувати телефакс. Зараз готелі ризикують не отримати зірку через невідповідність цим архаїчним стандартам.

У ДАРТ обіцяють невдовзі розробити та впровадити нові стандарти.

"Нові нормативи перебувають у розробці та стосуються не лише послуг і номерного фонду, а й органів нагляду за дотриманням стандартів. Тут зміни потрібно вносити не тільки до постанов КМУ, а й до закону "Про туризм", що потребує багато часу. У новому законі ми передбачили усі недоліки й вже зараз законопроєкт готується до другого читання у Верховній раді", – пояснила ЕП голова ДАРТ Мар’яна Олеськів.

Суттєвою проблемою є неможливість позбавити готель "зірки" навіть після чисельних скарг клієнтів на невідповідність стандартам. Норми для контролю готелів лише планують ввести.

Зокрема, державні органи будуть використовувати технологію "таємний покупець" та реагувати на відгуки гостей.

Через системні проблеми готелі втрачають бажання та стимул проходити процедуру категоризації. В Україні на кінець 2020 року було зареєстровано 3165 готелів, а категорію мали лише 276 закладів.

Готелів, що відповідають категорії "п’ять зірок" в Україні 45, "чотири зірки" – 92, "три зірки" – 106.

Найменш охоче готелі отримують категорії 1-2 "зірки", адже менеджери не бачать в цьому потреби. В Україні таких закладів налічують лише 33.

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