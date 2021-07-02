Україна і Кувейт відновлюють пряме авіасполучення

Кувейтська авіакомпанія відновлює Jazeera Airways пряме авіасполучення з Україною з 13 липня, запускається прямий авіарейс Ель-Кувейт - Київ.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік.

"Вперше за багато років запускається прямий авіарейс Ель-Кувейт - Київ. Активізація ділових контактів та збільшення кількості іноземних туристів в Україні - серед пріоритетів української дипломатії на економічному напрямі.

Сподіваюся, що вже ближчим часом, після послаблення карантинних обмежень у Кувейті, українські туристи також зможуть відвідати цю країну", - сказав Сенік.

Рейс авіакомпанії Jazeera Airways відбуватиметься двічі на тиждень. З Кувейту до Києва літатимуть у вівторок та п'ятницю. З Києва до Кувейту - у середу та суботу.

Перевірити умови в‘їзду до Кувейту можна на сайті МЗС України: tripadvisor.mfa.gov.ua.

Наразі у зв'язку із карантинними обмеженнями заборонений в'їзд громадян України в Кувейт, навіть якщо вони оформили візу. Новий авіамаршрут орієнтований на жителів Кувейту.

Економічна правда