Україна і Кувейт відновлюють пряме авіасполучення
Кувейтська авіакомпанія відновлює Jazeera Airways пряме авіасполучення з Україною з 13 липня, запускається прямий авіарейс Ель-Кувейт - Київ.
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік.
"Вперше за багато років запускається прямий авіарейс Ель-Кувейт - Київ. Активізація ділових контактів та збільшення кількості іноземних туристів в Україні - серед пріоритетів української дипломатії на економічному напрямі.
Сподіваюся, що вже ближчим часом, після послаблення карантинних обмежень у Кувейті, українські туристи також зможуть відвідати цю країну", - сказав Сенік.
Рейс авіакомпанії Jazeera Airways відбуватиметься двічі на тиждень. З Кувейту до Києва літатимуть у вівторок та п'ятницю. З Києва до Кувейту - у середу та суботу.
Перевірити умови в‘їзду до Кувейту можна на сайті МЗС України: tripadvisor.mfa.gov.ua.
Наразі у зв'язку із карантинними обмеженнями заборонений в'їзд громадян України в Кувейт, навіть якщо вони оформили візу. Новий авіамаршрут орієнтований на жителів Кувейту.
Економічна правда
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