Поставщики отобрали газа из системы на 10 миллиардов - Оператор ГТС

За первый квартал 2021 года областные и городские поставщики газа несанкционированно отобрали из системы магистральных газопроводов почти 1,1 млрд кубометра газа на 10 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ).

Отмечается, что такое количество газа компании отобрали "для собственных производственно-технологических расходов". Как объясняют в ОГТС, это расход газа при транспортировке, которые облгазы отбирают, например, чтобы обеспечить в системе распределения необходимое давление.

И за первый квартал объемы втрое превысили объемы за весь 2020 год. Как добавили в заявлении, с февраля динамика значительно ухудшилась: в январе облгазы отобрали из ГТС 38 млн кубометров газа, в феврале - 380 млн кубометров, в марте - 675 млн кубометров.

В то же время, с технической точки зрения нет никакого логического объяснения роста потерь в распределительных сетях в 20 раз в конце отопительного сезона, говорят в ОГТС.

"Сейчас сумма начислений к уплате и долгов за отобранный газ облгазов достигают более 10 млрд грн. Для сравнения: чистая прибыль Оператора ГТС Украины в 2020 году составил 20,4 млрд грн. То есть половину прибыли, получивший ОГТСУ от международных операций и транзита, сейчас "вымывают" в виде несанкционированных отборов облгазы, что негативно сказывается на ликвидности компании", - прокомментировал генеральный директор ОГТCУ Сергей Макогон.

Отмечается, что по законодательству облгазы урегулировать небалансы самостоятельно, чего не происходит. Сейчас компании должны заплатить оператору около 10 млрд гривен, из которых 3,5 млрд грн - просроченная задолженность, а 6,5 млр грн - начисления к уплате.

Экономическая правда