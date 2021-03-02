Хуже, чем пандемия коронавируса. О чем Билл Гейтс предупреждает человечество в своей книге

15 лютого вийшла нова книга американського громадського діяча, підприємця, співзасновника корпорації Microsoft Білла Гейтса, яка одразу потрапила до п'ятірки бестселерів на Amazon.

Назва книги – "Як уникнути кліматичної катастрофи: рішення, які в нас є, і прориви, які нам потрібні" – сповна відображає її зміст.

Гейтс, розробник найпопулярнішої операційної системи для персональних комп'ютерів, довгі роки займається благодійністю, освітніми програмами та сферою охорони здоров'я.

Наразі його увага сфокусована на екологічних проблемах і зміні клімату. Автор книги пише, що існування людства опиниться під загрозою через неминучі проблеми з продовольством, чистотою повітря і нестачею води.

За словами Гейтса, якщо не вживати ніяких заходів, масштаби катастрофи будуть несумірні з наслідками від пандемії коронавірусу. "Я довгі роки попереджав про майбутню всесвітню пандемію. Тепер я попереджаю про зміну клімату", – говорить він.

У своїй книзі співзасновник Microsoft розмірковує про те, як може виглядати план дій з боротьби із змінами клімату. "Розробімо його", – пише Гейтс.

Обкладинка книги

"Найважче, що коли-небудь робило людство"

"51 мільярд тонн парникових газів щорічно потрапляють в атмосферу. До 2050 року їх має стати 0 тонн, щоб врятувати людство від неминучої загибелі", – заявив в ефірі телеканалу NDTV Гейтс.

За словами автора книги, клімат схожий на "ванну, яка повільно заповнюється водою".

"Навіть якщо зменшити потік води до тонкої цівки, врешті вона переповниться. Тому постановка мети із скорочення викидів не допоможе. Єдина розумна мета – нуль", – пише він.

Досягти істотного зниження викидів тільки шляхом зменшення споживання і скорочення кількості подорожей не вийде.

Співзасновник Microsoft попереджає, що боротьба із зміною клімату буде "найважчим, що коли-небудь робило людство". У своїй книзі Гейтс ділиться власним рецептом уникнення кліматичної катастрофи.

"Джерела викидів дуже обширні: вироблення електрики, виробництво машин та літаків, виготовлення цементу й сталі. Навіть корови", – зазначає Гейтс.

За даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, на планеті живуть близько півтора мільярда корів, які виділяють 18% парникових газів. Цей показник значно перевищує рівень викидів усього транспорту на Землі.

У результаті виготовлення і транспортування м'яса, перевезення кормів та облаштування пасовищ для корів спалюється паливо, яке дає ще 9% світових викидів вуглекислого газу.

У книзі перераховані інструменти, які, на думку філантропа, допоможуть у боротьбі із зміною клімату: ✔ безвуглецеві способи виробництва електрики; ✔ безвуглецеві способи виготовлення речей; ✔ безвуглецеві способи вирощування продуктів харчування; ✔ безвуглецеві способи підтримки температури будівель; ✔ безвуглецеві способи переміщення людей по світу.

Гейтс вважає, що в людства є перехідний період тривалістю 30 років, під час якого потрібно "озеленити" перераховані вище фактори.

Дешево і технологічно

Споживання електроенергії буде зростати – її потребуватимуть електромобілі, системи опалення та кондиціонування будівель, промисловість. Гейтс пропонує розширювати впровадження сонячної і вітрової енергій, а також мати "підстрахування" у вигляді ядерної енергетики.

"Підтримання надійності енергетичного сектора за поганих погодних умов буде величезною проблемою. Нам потрібне диво в запасі, якого може не виявитися, або якесь "зелене" джерело, що не залежить від погоди.

Нам варто попрацювати над вартістю і безпекою атомної енергетики, а також над поводженням з відходами. Це не має ніякого стосунку до нинішнього покоління реакторів", – говорить Гейтс.

Швидко пройти перетворення допоможе симбіоз з інновацій та злагоджених дій урядів найбільших держав. Конкретні кроки будуть полягати в збільшенні фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

Прикладом іншим повинні стати великі компанії, які не побояться ризикнути прибутком заради впровадження "зелених" технологій на виробництві.

На першому етапі це призведе до подорожчання продукції, але споживачі повинні будуть підтримати корпорації. Згодом високий попит знизить ціни.

"Так відбувалося з електромобілями. Завдяки розвитку технологій і постійному зростанню споживчому попиту ціни почали опускатися. Таким чином ми прискорюємо впровадження інновацій", – сказав Гейтс.

Інновації покращують якість життя і збільшують її тривалість, каже меценат. Однак домогтися зниження викидів можна тільки в тому випадку, якщо всі країни працюватимуть над усіма джерелами забруднення, упевнений Гейтс.

Без м'яса буде краще

Філантроп запевняє, що людству не доведеться жертвувати рівнем життя, створюючи "зелені" рішення. Навпаки, якість життя покращиться, якщо закрити вугільні шахти і знизити споживання м'яса.

"Вугілля дає сильне забруднення, що негативно впливає на здоров'я, а коли ви переходите на штучне м'ясо, вам не загрожує високий холестерин", – говорить Гейтс.

На світове виробництво сталі і цементу припадає 10% викидів, і очікується подальше зростання цієї індустрії. Співзасновник Microsoft вважає, що в сферу виробництва будматеріалів повинні втрутитися уряди і створити попит на "зелену" продукцію.

"Сталь і цемент – нудні теми для простих людей. Ми багато говоримо про електрокари і сонячні панелі, але забуваємо, що виробництво будматеріалів веде до викиду левової частки парникових газів", – говорить автор книги.

Щоб знизити удар по екології, Гейтс інвестував у компанію CarbonCure. Розроблена нею технологія закачує відпрацьований CO2 в товарний бетон, збірні залізобетонні вироби або бетонну кладку.

Потрапляючи всередину будівельних матеріалів, парниковий газ з'єднується з кальцієм і перетворюється на карбонат кальцію, що збільшує міцність матеріалу на стискання.

Багаті та бідні

Програма вакцинації від коронавірусу показала нерівність між багатими і бідними країнами. Зі зміною клімату, вважає Гейтс, буде те саме. Найбільше забруднюють планету розвинені країни, а висхідні і бідні країни страждають найбільше.

Гейтс пояснює, що підвищення середньої температури повітря на планеті на два градуси зробить голодними мільярд людей. Фермери зберуть менший урожай, що призведе до недоїдання, міграції та нестабільності.

"У фермерів в Індії та на південь від Сахари на очах змінився клімат. Там, де вони вирощували їжу, зараз пустеля. Ми в боргу перед ними. Багаті країни повинні знизити викиди до нуля й виплачувати компенсації бідним", – переконаний Гейтс.

"Необхідно працювати над винаходом нового, більш продуктивного покоління насіння, здатного рости за більш високих температур. Інакше ми зіткнемося з масовою міграцією з екваторіальних регіонів", – пише автор.

Окрему увагу Гейтс приділяє країнам, які видобувають нафту і газ. На думку громадського діяча, вони будуть змушені прилаштуватися до нового світового порядку.

"Ми, як і раніше, будемо використовувати нафту, але країни-експортери повинні будуть включити в структуру ціни на сировину вартість переходу до безвуглецевих джерел енергії", – говорить Гейтс.

Він додав, що для нафтових держав буде великою спокусою заперечувати екологічну проблему, однак людство не повинно піддаватися на це.

Вуглецевий слід Леонардо Ді Капріо

Гейтс відчуває особисту відповідальність за те, що відбувається з екологією. Свій вуглецевий слід він називає "абсурдно високим".

"Хто бере участь у зміні клімату найбільше? Це Білл Гейтс, Джефф Безос, Майкл Блумберг, Леонардо Ді Капріо і так далі. У той же час ми повинні подати приклад", – каже мільярдер.

У 2020 році Гейтс почав купувати екологічно чисте пальне для реактивних двигунів, сподіваючись повністю компенсувати авіаційні викиди своєї сім'ї. Він також оплачує послуги компанії, яка видаляє вуглекислий газ з повітря.

"Я плачу понад 7 мільйонів доларів на рік за купівлю авіаційного біопалива і плачу за уловлювання вуглецю. Поставив електричні теплові насоси в житло замість природного газу", – розповідає співзасновник Microsoft.

Загалом Гейтс вклав у нові підходи, які наблизять планету до "нуля викидів", понад 1 млрд дол. При цьому громадський діяч вважає, що зменшувати вуглецевий слід повинен кожен, незважаючи на рецесію в економіці та інші проблеми.

Гірше, ніж коронавірус

У своїй книзі Гейтс стверджує, що пандемія та зміна клімату нічим не відрізняються. Що він має на увазі? Уряди країн повинні серйозно поставитися до підготовки, а ще краще – до нівелювання ризиків.

"Уряди повинні залучити найкращих фахівців і знайти ефективні інструменти для уникнення катастрофи. Жоден політик не передбачав, що пандемія коронавірусу прийде зненацька. Так станеться і з кліматичними змінами", – вважає Гейтс.

"Як тільки починаються незворотні процеси в природі, екосистеми починають помирати. Це не можна виправити вакциною. Важливо почати працювати вже зараз, щоб підготуватися. Це буде важко, але якщо ми досягнемо мети, це стане найкращим результатом", – резюмував він.