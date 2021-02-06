Сім книжок для стимулювання емоційного інтелекту і повернення драйву

Емоційний інтелект у бізнесі. Як стати успішним у житті та кар'єрі

"Правила роботи змінюються. Про нас судять за новим критерієм: важить не лише те, які ми тямущі, навчені та досвідчені, а й те, як ми даємо раду собі та одне з одним. Дедалі частіше саме цей критерій переважає", – говорить американський психолог і за сумісництвом автор книги Деніел Ґоулман.

Він – член Американської асоціації сприяння розвитку науки, один з директорів інституту "Розум і життя", номінант на Пулітцерівську премію.

У своїй книзі Ґоулман на конкретних прикладах показує, як емоційний інтелект впливає на успішність людини в житті, роботі та бізнесі. Автор доводить, що це важливіше для успіху, ніж IQ або досвід, і радить, як підтягнути цю навичку.

Це вже друга велика праця Ґоулмана на цю тему. Його попередня книга "Емоційний інтелект. Чому він може означати більше, ніж IQ" стала бестселером і зробила справжній переворот у світовій психології.

Задоволення від роботи. 30 способів кайфувати від своєї справи

Брюс Дейслі – британський письменник та експерт з формування робочого клімату, який кілька років входив до списку тисячі найвпливовіших лондонців.

Автор упевнений, що найвидатніших результатів у бізнесі можна досягати, лише отримуючи насолоду від процесу та не жертвуючи при цьому особистим життям та іншими задоволеннями. От що він говорить з цього приводу.

"Наша робота – якою б вона не була – може додати сенсу в наше життя. Хоча іноді нам не хочеться визнавати свою любов до неї, ми не повинні соромитися того, що пишаємося своєю працею і що вона додає нам щастя".

Щоб довести свою думку, автор аналізує робочий процес найуспішніших корпорацій і наводить прикладні техніки, що допомагають зробити життя по-справжньому щасливим, а роботу – більш продуктивною.

Емоції на роботі. Як вони сприяють нашій успішності

Говорячи про "справжнього професіонала", ми зазвичай уявляємо стриману людину. Однак авторки цієї книжки Ліз Фосслін та Моллі Вест Даффі доводять: свідомо відмовляючись від прояву емоцій на роботі, ми добровільно обмежуємо власні шанси на кар'єрний успіх і на те, аби бути щасливими.

Ось що вони кажуть з цього приводу: "Більшість з нас дуже недооцінює обсяг і масштаб емоційних потреб, які ми приносимо з собою на роботу. Окрім взаємин керівник-підлеглий, емоційна динаміка впливає на мотивацію, здоров'я, ухвалення рішень, проте багато хто ігнорує ці емоції".

Авторки вчать правильно розкривати емоції та спрямовувати їх на покращення власної продуктивності та поліпшення морального стану в колективі.

Як взаємодіяти з проблемними людьми

Спілкуватися з агресивними, токсичними, занадто амбітними чи дуже скромними людьми – невелике задоволення. Тож у повсякденному житті ми, як правило, намагаємося уникати таких осіб. Але що робити, коли доводиться з ними працювати? Не помічати та обходити її стороною точно не вийде.

Треба вчитися правильно взаємодіяти з людиною, якою б проблемною вона не була, переконаний експерт з колективних відносин Рой Ліллей. Він проводить аналогію із садівництвом: "Якщо ми посіємо насіння, а квітка не виросте, не варто винуватити квітку. Причина може бути в ґрунті, добриві або нестачі води".

У своїй книзі автор дає корисні поради та розкриває практичні техніки, які допоможуть уникнути міжособистісних конфліктів і зберегти сприятливу атмосферу в колективі, навіть якщо в команді є доволі проблемні люди.

Звички на мільйон доларів. Як збільшити свій прибуток

"У вашому дивовижному мозку 100 мільярдів клітин, кожна з яких поєднана з 20 тисячами нейронів. Кількість можливих комбінацій ідей, думок, висновків, які можуть виникнути, дорівнює одиниці та вісьмом аркушам нулів після неї...

Отже, хай би чого ви досягли в житті – це лише дрібка того, на що ви здатні", – вважає американський підприємець і мотиваційний спікер Браян Трейсі.

У своїй книзі він розкриває секрети щоденних звичок, які допомагають будувати продуктивні стосунки з друзями, бізнес-партнерами, підлеглими, ухвалювати ефективні рішення і бути успішною людиною. Загалом у творчому доробку Трейсі понад 80 книжок з психології, мотивації та саморозвитку.

Автор був президентом трьох успішних компаній, тож він не лише балакучий теоретик, а й потужний практик, до думки якого можна сміливо дослухатися.

Емоційний успіх. Як отримати бажане та необхідне від життя за допомогою трьох ключових емоцій

Професор психології Девід Дестено вважає, що основою успіху кожної людини є повне опанування своїх емоцій. При цьому йдеться не лише про те, щоб приглушувати емоції та не давати їм вирватися назовні, а й навпаки – за потреби вмикати ту чи іншу емоцію, повною мірою використовуючи її.

"Секрет успіху полягає в розумінні: емоції – це не тільки те, що трапляється з нами; ними можна керувати та використовувати для досягнення цілей, і результат залежить, зокрема, від того, наскільки в нас розвинене вміння викликати емоції, потрібні для вирішення поставлених завдань", – каже автор.

Найголовнішими соціальними емоціями Дестено називає співчуття, вдячність і гордість. Він детально аналізує природу почуттів і дає поради стосовно того, як викликати певну емоцію чи вчасно її вимкнути.

Сила продуктивності. Як подолати прокрастинацію

"Ви відчуваєте біль і дискомфорт у грудях. У дев'яти випадках з десяти це, можливо, нічого не означає. Та є невелика ймовірність, що вам загрожує серцевий напад. На жаль, деякі люди проігнорують це і помруть, бо вчасно не відреагували на несерйозний симптом", – зазначає в книзі Стів Скотт.

Справді, окрім виняткових випадків із загрозою для життя, прокрастинація (відкладення справ на майбутнє. – ЕП) щодня підриває нашу мотивацію та працездатність, робить нас ледачими та менш ефективними.

До синдрому відкладеного життя схильні всі. Річ не в тім, що всі ми патологічні ледарі. Авжеж ні, просто такою є людська природа. На сторінках книги автор розбирає сутність прокрастинації та вчить з нею боротися. Йдеться не про порожні мотиваційні гасла, а про конкретні прийоми та інструменти.