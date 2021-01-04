Как COVID-19 за год изменил рынок труда: зарплаты, вакансии, фрилансеры и прогнозы на 2021

Восстановился ли спрос на рынке труда, какие вакансии более популярны сейчас, а в каких секторах активность восстанавливается вяло, и почему растут зарплаты.(укр)

2020-й рік виявився справжнім випробуванням. Економічний спад, історично високий бюджетний дефіцит, зростання бідності і стрімке зростання безробіття – все це за рік.

Одним із методів скорочення витрат стало скорочення кадрів, а разом із закриттям бізнесу рівень безробіття почав зростати.

За даними Держстату, у піковому з точки зору карантинних заходів другому кварталі 2020 року рівень безробіття становив 9,9%. Ще рік тому показник дорівнював 7,8%.

Водночас Центр зайнятості називав цифру у понад пів мільйона людей, що отримали статус безробітного з початку карантину.

Найгірші обмеження позаду, бізнес поступово відновлюється, а економіка – зростає. Та чи відновився попит на ринку праці?

Падіння на третину

Ринок праці в кризовий 2020 рік впав більш ніж на третину. Як свідчать дані сайту пошуку роботи work.ua, в середньму кожен місяць в Україні відкритими були майже 73 тис. вакансій. В 2019 році цей показник становив майже 101,5 тис. пропозицій щомісяця.

Найбільше падіння припало на квітень-травень – період найбільш жорсткого локдауну. Кількість пропозицій з працевлаштування була більш ніж удвічі меншою порівняно з аналогічним періодом 2019 року – лише 47% та 42% відповідно.

З поступовим зняттям карантинних обмежень ринок повертався на докризовий рівень. І практично досяг його. В грудні 2020 року на сайті work.ua було відкритими 84,5 тис. вакансій – лише на 5% менше ніж в грудні 2019 року.

Дії уряду стосовно зміни карантинних обмежень та настроїв роботодавців повністю корелюються.

Наприклад, на відкриття в червні кафе (дозволили працювати літнім терасам) та відновлення роботи транспорту, ринок відреагував збільшенням вакансій майже на 50% (у порівнянні з травнем). А ось "карантин вихідного дня", запроваджений в листопаді призвів до падіння пропозицій на 8% порівняно з жовтнем.

104 резюме на одну вакансію – в минулому?

Активність шукачів роботи була практично незмінною. Дійсно, з початку 2020 року кількість розміщених резюме зросла на 13,9%, але середньомісячні темпи їх зростання становили 1,17% – аналогічний рівень був зафіксований і в 2019 році. Найбільший приріст відбувся в травні (на 1,9%), а найменший – в квітні (на 0,68%).

При цьому під час весняного локдауну кількість претендентів на одну відкриту вакансію в середньому була в два рази вищою ніж до його запровадження. Пікове значення – 104 резюме на одну вакансію було зафіксовано в травні.

Очевидно це було пов'язано зі зменшенням пропозицій від роботодавців, оскільки як зазначалось раніше сплеску активності від шукачів роботи не спостерігалось.

Зарплати зростають

Роботодавці і шукачі роботи в питанні оплати праці дивним чином реагували на карантинні обмеження.

Очікування останніх в квітні-травні були найвищими за весь 2020 рік – 14 530 грн та 14 317 грн відповідно. Далі апетити потенційних робітників зменшувались і позначку в 14 000 грн перетнули лише в грудні.

Середня пропозиція роботодавців по оплаті праці в локдаун була більшою ніж до його запровадження.

Розмір винагороди почав зростати лише восени. На кінець року середній розмір заробітної плати яку готові були платити роботодавці перевищував 13 361 грн.

В яких секторах вакансій більше

Минулорічна коронакриза зачепила всі без виключення сфери діяльності, де роботодавці шукали працівників. Протягом квітня-вересня 2020 року спостерігалось падіння попиту в усіх секторах.

Порівняно з 2019 роком у 2020-му найменше шукали працівників в таких сферах як готельно-ресторанний бізнес, туризм, сфера обслуговування, роздрібної торгівлі, спорту та краси. Кількість вакансій в цих сегментах скоротилася більш ніж вдвічі.

Так само і податкові надходження в зазначених сферах впали наполовину за березень-вересень.

Що стосується готельно-ресторанного бізнесу та туризму, то в травні відкритими були 925 вакансій проти 7279 роком раніше. Тобто, падіння становило 86%.

Виправити ситуацію не зміг навіть оптимістичний кінець року. У 4 кварталі попит на працівників готельно-ресторанного бізнесу становив лише 63% від 2019 року.

До 22% у травні впала потреба у нових людях зі сфери обслуговування. Утім до кінця року попит зріс до 74%.

У 4 кварталі також відновився попит на робітників у роздрібній торгівлі та страхуванні – до 70% проти 2019 року. Та весняний карантин вплинув на них по-різному: рітейл мав лише 30% відкритих позицій у травні, а страхування – 50%.

Майже не змінилася ситуація у банківській сфері та фінансах. Найнижчий показник у порівнянні з 2019 роком був зафіксований у червні – 47%, проте у 4 кварталі попит все ще становив лише 63%.

Серед усіх сфер діяльності найменший спад було зафіксовано в медицині, нерухомості та продажах – скорочення кількості вакансій за 2020 рік було менше 20%.

Відразу після введення карантинних обмежень у будівництві та архітектурі зупинили пошук робітників – до 48% у квітні. Та за три квартали попит на фахівців повністю відновився і зрівнявся з ситуацією 2019 року.

Пов’язано це, зокрема, зі зростанням будівельної активності: за даними Київської школи економіки, обсяги будівництва відновили своє зростання з другого кварталу.

В інтерв’ю ЕП гендиректор будівельної групи "Ковальська" Сергій Пилипенко також розповідав, що через каратин частина працівників звільнилась, проте до жовтня їх кількість відновилась до докризового рівня.

Під кінець 2020 року попит на фахівців в таких сферах як медицина, фармацевтика, дизайн, освіта, будівництво, транспорт, управління персоналом та маркетинг був більшим порівнняо з кінцем 2019 року.

Фріланс: непропорційне зростання та уповільнення темпів

Ще до коронакризи ринок фрілансу збільшувався чималими темпами та щорічно приваблював щонайменше 30% нових виконавців. Так у 2018 році їх стало більше на 45%, у 2019 році – на 58%.

Хоч у 2020 році й спостерігається збільшення кількості фрілансерів, пандемія уповільнила це зростання до рівня 2017 року, а саме до 36% за рік.

Водночас, зростання кількості замовників, проєктів та бюджетів уповільнилися непропорційно. Якщо виконавців стало на 36% більше, кількість замовників – зросла на 25%, а проєктів – лише на 18%.

Карантин спричинив стрибок у кількості виконавців у березні. За даними Freelancehunt, за перший тиждень березневих обмежень кількість фрілансерів зросла на 43,8%.

Засновник сервісу Олег Топчий пояснює це зокрема тим, що офісні працівники намагалися монетизувати свій вільний час.

"Нові фрілансери – це переважно штатні спеціалісти, у яких на карантині з’явився вільний час. За результатами нашого опитування, 62% новозареєстрованих мають досвід роботи в офісі. Вони вирішили використати вимушені "канікули" для додаткового заробітку".

Хоч у березні кількість замовлень і зменшилась на 10%, до травня динаміка росту відновилась. У сервісі зазначають, що з одного боку підприємці з метою економії почали більше звертатися до аутсорсу для виконання завдань, а з іншого – звільнені спеціалісти шукали шляхів заробітку.

Що далі: прогнози

Оптимістичне бачення щодо ринку праці зберігають також уряд та Нацбанк.

За прогнозами Кабміну, рівень безробіття поступово знижуватиметься: до 9,2% у 2021 році (проти 9,5% у 3 кварталі 2020 року) та відновиться повністю до 2023 року.

Національний банк передбачає безробіття на рівні 8,6% цьогоріч.

У Єврозоні прогнози щодо безробіття у 2021 році є більш песимістичними за українські. Єврокомісія очікує подальшого його зростання: з 7,7% у 2020 році до 8,6% у 2021 році, а відновлення, як зазначають в ЄС, розпочнеться лише у 2022 році.

Безумовно, пандемія вплине на те, яким надалі буде ринок праці та її організація. Директор з досліджень Future Workplace у New York Times Ден Шобель у прогнозі на наступні 12 місяців визначає 10 основних тенденцій.

Як він зазначає, пандемія значно прискорила автоматизацію у компаніях – з появою нових професій чимало видів діяльності почали радше доручати роботам. Відповідно, працівники цих професій постали перед потребою у перекваліфікації у коротші терміни, ніж очікувалось.

Найімовірніше, що з нами залишиться і дистанційна робота у форматі, коли працівники частково працюють в офісі, а частково – з дому. Змінилась також вага погодинної праці на ринку, що стала особливо важливою за останній рік.

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