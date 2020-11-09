На фоне новостей о вакцине от коронавируса цена на нефть Brent выросла на 8%

На фоне новостей об успешном испытании вакцины от коронавируса стоимость нефти Brent зрослана на 8,1% по состоянию на 15:00 по Киеву.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что в понедельник стоимость нефти Brent выросла до 42,81 долларов (по состоянию на 15:00 по Киеву), а после публикации результатов исследования вакцины цена получила дополнительные 5 п.п. роста.

В то же время новости об успешном испытании вакцины повлияли и на фондовые индексы. В частности, фьючерсы на индекс Dow Jones по состоянию на 15:00 по Киеву выросли на 5,25% (1,5 тысячи пунктов).

Напомним:

Вакцина против COVID-19 не за горами, поскольку первые промежуточные результаты в масштабных испытаниях показывают, что продукт Pfizer и BioNTech на 90% эффективен, заявляет производитель препарата.

По мнению производителей, анализ показывает куда лучшие результаты, чем большинство экспертов ожидали.

В испытаниях фазы 3 приняли участие более 43 тысяч человек. Люди разного этнического происхождения оказались одинаково защищенными, говорят в компании.

Выводы основаны на промежуточном анализе, проведенном после того, как 94 участника заболели Covid-19. Испытания продолжаться до тех пор, пока не будет подтверждено 164 случая. Уровень потенциала вакцины может измениться, но пока 90% инфекций были предупреждены.

Pfizer говорит, что серьезных побочных эффектов нет. Если ключевые показатели будут безопасны и через неделю, у мира может появиться инструмент для борьбы с пандемией.

Сбор необходимых данных о безопасности продлится до третьей недели ноября, отмечает компания. Затем досье будет подано регуляторам (US FDA) на утверждение.

90% эффективности - это значительно больше 50% эффективности, которых требует Администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов (US FDA) для лицензирования вакцины против коронавируса.

Pfizer рассчитывает получить широкое разрешение США на экстренное использования вакцины для людей в возрасте от 16 до 85 лет. Для этого ему понадобятся данные за два месяца о безопасности примерно половины из более 43 тысяч участников исследования.

Быстрое лицензирование может означать первые дозы для медицинских работников до конца года.