Трамп готовий ввести великі мита на імпорт нафти

Сполучені Штати Америки готові ввести великі мита на імпорт нафти, якщо ситуація з цінами на енергоносії не зміниться.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє CNBC.

За словами Трампа, введення мит залежить від того, чи зможуть країни ОПЕК і Росія домовитися про таке зниження видобутку, яке змінить ситуацію на ринку нафти.

"Так, я б це зробив, я б ввів мита. Дуже значні мита. Але я не думаю, що мені доведеться так чинити", - сказав Трамп.

За словами Трампа, введення мита на імпортну нафту рівносильно сигналу, що США вона не потрібна, оскільки країні вистачить і власного видобутку. Споживаючи власну нафту замість імпортної, США можуть врятувати національний ринок і забезпечити попитом своїх виробників.

"Це, очевидно, дуже погано для них", — вважає Трамп, говорячи про Саудівську Аравію та Росію. На його думку, країнам вигідніше домовитися і не ризикувати втратити ринки.

Нагадаємо:

Зустріч альянсу найбільших світових нафтовиробників ОПЕК+, яка планувалася на 6 квітня, була перенесена на 9 квітня.

Країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти.

Діюча угода перестала діяти з 1 квітня. Після цього всі обмеження на видобуток нафти в країнах ОПЕК і "не ОПЕК" будуть зняті.

Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження.

Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу продовжувати штучно обмежувати видобуток.

Державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.

Прес-секретар "Роснєфті" Михайло Леонтьєв заявив, що угода з Організацією країн-експортерів нафти по зниженню видобутку нафти не відповідала інтересам РФ.

Рекомендуємо почитати: Початок світової кризи? Що означає обвал ринків акцій, валюти та нафти

Нафтовий ринок в нокдауні: хто найбільше програє від цінових воєн