Нового можливого міністра енергетики Плачкова раніше лобіювала Тимошенко
У лютому Юлія Тимошенко пропонувала кандидатуру можливого міністра енергетики Івана Плачкова на посаду члена конкурсної комісії з добору членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Про це стало відомо з документів, які опинилися в розпорядженні ЕП.
У зверненні до голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, Тимошенко називала Плачкова кандидатом, якій повністю відповідає вимогам.
"...Має бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет", - йдеться у заяві Тимошенко.
Плачков у червні 1994 року, став головним інженером "Київенерго", та згодом очолив компанію.
У 1999 році був назначений міністром енергетики України в уряді Віктора Ющенка, проте згодом знову повернувся до керівництва "Київенерго".
Також Плачков був міністром енергетики в уряді Юлії Тимошенко під час першої газової війни з Росією. ЇЇ наслідком, стала поява компанії Дмитра Фірташа "РосУкрЕнерго".
Пізніше Плачков став губернатором Одеської області, та у цей час розпочав будівництво своєї виноробні "Колоніст" у селі Криничне на Одещині.
Також Плачков очолював підконтрольну ДТЕК Ріната Ахметова Бурштинську ТЕС. З 2012 року є головою наглядової ради компанії "Київенерго", що знаходиться в управлінні ДТЕК.
"Сьогодні тарифна політика, і не тільки на газ, але й на інші послуги, не відповідає жодним із цих критеріїв.
Тому ситуація в країні може погіршуватися, адже не всі споживачі будуть спроможні платити повну ціну газу, натомість субсидії і пільги будуть розповсюджуватися тільки на найменш забезпечених", вважає Плачков.
До можливого майбутнього призначення Плачков займався бізнесом власної виноробні.
Знати більше: Хто є хто в уряді Шмигаля. Розповідаємо цікаві факти про нових міністрів
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua