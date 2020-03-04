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Нового можливого міністра енергетики Плачкова раніше лобіювала Тимошенко

Середа, 4 березня 2020, 11:12
 

У лютому Юлія Тимошенко пропонувала кандидатуру можливого міністра енергетики Івана Плачкова на посаду члена конкурсної комісії з добору членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це стало відомо з документів, які опинилися в розпорядженні ЕП.

У зверненні до голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, Тимошенко називала Плачкова кандидатом, якій повністю відповідає вимогам.

"...Має бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет", - йдеться у заяві Тимошенко.

Плачков у червні 1994 року, став головним інженером "Київенерго", та згодом очолив компанію. 

У 1999 році був назначений міністром енергетики України в уряді Віктора Ющенка, проте згодом знову повернувся до керівництва "Київенерго".

Також Плачков був міністром енергетики в уряді Юлії Тимошенко під час першої газової війни з Росією. ЇЇ наслідком, стала поява компанії Дмитра Фірташа "РосУкрЕнерго".

Пізніше Плачков став губернатором Одеської області, та у цей час розпочав будівництво своєї виноробні "Колоніст" у селі Криничне на Одещині.

Також Плачков очолював підконтрольну ДТЕК Ріната Ахметова Бурштинську ТЕС. З 2012 року є головою наглядової ради компанії "Київенерго", що знаходиться в управлінні ДТЕК.

"Сьогодні тарифна політика, і не тільки на газ, але й на інші послуги, не відповідає жодним із цих критеріїв.

Тому ситуація в країні може погіршуватися, адже не всі споживачі будуть спроможні платити повну ціну газу, натомість субсидії і пільги будуть розповсюджуватися тільки на найменш забезпечених", вважає Плачков.

До можливого майбутнього призначення Плачков займався бізнесом власної виноробні.

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Тимошенко Плачков енергетика НКРЕ

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