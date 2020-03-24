СЕО Join UP!: здоровье и жизни украинцев важнее любой меркантильной цели, но не убивайте нас

О будущих банкротствах туроператоров, многомилионных убытках и тысячах застрявших за границей туристов ЭП поговорила с гендиректором компании Дмитрием Сероуховым.

В этом году крупнейшему украинскому туроператору Join UP! исполняется 10 лет. К своему юбилею компания подходит не в лучшем настроении.

Спровоцированный коронавирусом кризис в первую очередь ударил по туристическим компаниям и авиации. На время карантина все вылеты остановлены, а спрос на путевки стремится к нулю.

Кроме того, из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, Join UP! вынужденно прервал отпуск тысячи туристов и силами аффилированного авиаперевозчика Sky UP досрочно вернул их домой.

Весь комплекс мероприятий по вывозу людей проводился за счет авиакомпании и туроператора и обошелся в десятки миллионов гривень. Теперь Join UP! и Sky UP надеются на поддержку государства.

О проблемах, вызванных коронавирусом, будущих банкротствах туроператоров, многомилионных убытках и тысячах застрявших за границей туристов "Экономическая правда" поговорила с СЕО компании Join UP! Дмитрием Сероуховым.

Интервью было записано 17 марта – в самый разгар эвакуации, когда за границей находилось больше 10 тысяч туристов.

— Как изменилась работа вашей компании в последние несколько недель?



— Если говорить о текущем кризисе, то для нас он начался в январе, когда случилась эпидемия в Китае. Мы летали в Китай 3 раза в неделю. В итоге пришлось свернуть нашу программу, потому что там начала активно распространятся эпидемия и все банально стало закрываться.



В итоге Китай закрылся. Мы вывезли всех наших туристов, потратили на это колоссальные деньги. В Китай мы полетели с односторонней загрузкой – туда пустые, а обратно с пассажирами. Вывезли Китай. Далее это стало влиять в целом на спрос, он перестал расти.



С февраля ожидался традиционный период подъема. Март мы можем относить к периоду высокого спроса, потому что это и окончание раннего бронирования, это уже теплое время года, детские каникулы и оживление продаж.



Но мы видели отрицательную динамику, роста не наблюдалось, было только ухудшение. В объемах мы сохранялись, но регулировали объем ценой, которую предлагали. И в целом мы считаем, что рынок умирал в это время.

— Какая ситуация сейчас?



— До конца прошлой недели мы сократили свою полетную программу на 22 рейса в неделю из Украины. То есть мы сильно сократили предложение, но экономика не выздоравливала, потому что эпидемия еще большими темпами накатывала и страх все больше проявлялся.



И мы вынуждены были обрезать Италию, потому что она уже закрывалась, и мы понимали, что дальше будет только хуже. Потом случилась пятница 13-го, черная пятница.



— 13 марта вы прекратили все отправки?



— Да, в пятницу вечером мы принимаем решение о том, что мы не можем отправлять туристов за границу. Начиная с субботы мы прекратили все отправки.



— Что вы делаете сейчас?



— В первую очередь мы стали вывозить иностранцев, потому как у нас было ограничение до конца воскресенья – потом граница на въезд для любого иностранца была закрыта.



У нас есть представительства в Молдове и Беларуси, и есть молдаване и белорусы, которые находятся с нами на отдыхе, и они вылетают в том числе на рейсах из Украины.



Они вернутся сюда, и кто-то из них вылетал прямо в эту пятницу. Мы понимаем, что у нас кроме субботы и воскресенья, 14-го и 15-го марта, других дат для возврата их домой просто не будет.

— Эти туристы прерывали свой отдых?

— Конечно, мы вынуждены были прервать отпуск иностранных туристов, возвращать им деньги – компенсацию за неиспользованный отпуск, и принудительно возвращать их из разных стран в Украину.

— То есть всем туристам, которые вынужденно прервали свой отпуск, вы выплачиваете компенсацию?

— Конечно, мы обязаны (речь идет об иностранных туристах. – ЭП). Следом мы заявили о том, что как только мы вывезем всех иностранцев, мы возвращаем домой наших граждан.

Всем, кто оказался за границей, мы за свой счет продлили проживание, питание, страховки и начиная с сегодняшнего дня (17 марта. – ЭП) начали их активно вывозить. Суммарно у нас было 65 вывозных рейсов, чартерных рейсов из Украины в Египет с нулевой загрузкой туда и полные обратно.



— Какие авиакомпании, кроме SkyUp, этим занимаются?

— Только SkyUp. Если мы говорим о туристах Join UP!

— Но даже с учетом всех проблем вы продолжаете продавать путевки на будущее?

— На будущее, конечно. Сейчас объясню по продажам. Всех тех, кто улетел с нами на чартерных рейсах, мы вернули домой.

Всем тем, кто улетел с нами на регулярных рейсах, например, недавняя история с Шри-Ланкой. Туристы поехали в тур от Join UP!. В составе их тура был перелет на FlyDubai туда и обратно, проживание в отеле, медицинская страховка, трансферы и заказанные дополнительные услуги.

Мы получаем от них оплату за все эти услуги, наши партнеры должны эти услуги предоставить. В момент их возвращения, в момент их регистрации на рейс в Шри-Ланке Дубай принимает решение о том, что он их не берет на рейс.

— По какой причине?

— Потому, что он делает какие-то свои внутренние выводы относительно того, что Украина не примет рейс FlyDubai, самолет развернут или еще что-то произойдет, поэтому они не взяли тех пассажиров.

Я это расцениваю таким образом, что они не захотели брать на себя ответственность, потому что если бы они приняли пассажиров к перевозке, им нужно было бы потом в Дубае хендлить этих пассажиров самостоятельно, они просто этого не захотели делать.

— Вы собираетесь обращаться за компенсацией?

— Конечно. Нами это оплачено.

— Компенсацию будете требовать от авиакомпании?

— Да. Мы не понимаем, на каком основании авиакомпания не приняла пассажиров. Небо в Украине не закрыто, закрыто пересечение границ для определенных категорий граждан, но не авиасообщение. Рейсы могут летать как регулярные, так и чартерные.

Во время согласования интервью в компании уточнили, что на сегодняшний день вопрос компенсации уже не актуален. "После длительных переговоров и вмешательства Министерства инфраструктуры, FlyDubai согласились выполнить рейсы в Украину", – заявили в пресс–службе.

Украинцы не могут пересекать границу на выезд, иностранцы на въезд. Туристы остались там. Кто за них должен заплатить? За их проживание и нахождение на Шри—Ланке? Мы все свои обязательства выполнили.

— Я так понимаю, что в данном случае заплатили вы.

— Нет. Когда мы говорили о Египте и о чартерном сообщении, где все зависит от нас – мы это делаем. А там, где мы речь идет о других странах, где от нас уже не все зависит, мы этого не можем сделать, ведь это не туроператор, ни конкретно какая—то авиакомпания приняла решение не лететь, это страна Украина приняла решение о вводе карантинных ограничительных мер.

Соответственно, когда принимается такое решение, должна быть оценка того, как мы поступаем с различными категориями граждан, находящимися где-то.



Я за последние несколько дней познакомился уже, наверное, со всеми консулами Украины, которые есть по всему миру, мы в тесном контакте. Каждый раз наше общение начинается на каких-то повышенных тонах либо с какой-то претензий к нам, но в процессе разговора все понимают, что мы как бизнес не можем заплатить за всех граждан Украины, которые оказались в такой ситуации.

— Сколько украинских туристов сейчас находится за границей?



— Мне очень сложно оценить, какое количество украинцев за границей в целом. Если мы говорим про Join UP!, то на 13 марта у нас было 14,220 тысяч пассажиров за границей в целом. 12,4 тысяч человек в Египте и примерно 1,7 тысяч в других странах (в данный момент всех туристов из Египта удалось вернуть. Финальные рейсы были осуществлены в пятницу. – ЭП)

При этом, когда другие страны вводят какие-то ограничительные меры, чрезвычайное положение, закрывают границы, закрывает небо, параллельно происходит сразу же выделение финансовой поддержки, реальных денег, бизнесу, который от этого страдает.

Нас это в первую очередь коснулось – туризм и авиацию. По сути, у нас вообще не осталось рынка, когда границы закрыты и украинцы не могут их пересекать.

— Как эта цифра изменилась за последние дни?

— С 15 по 21 марта мы совершили порядка 65 вывозных рейса (данные уточнены. – ЭП). За эти дни мы вывезли более 12,4 тысяч наших туристов из Египта.

— То есть всех?

— Фактически всех. За исключением карантинных. Пока не получили ответа, что с ними делать, мы просто не комментируем это. Их там 827 (позже в компании уточнили, что данные туристы тоже вернулись домой. – ЭП).

— Вы возвращаете туристов за свой счет?

— Всех, кто был вывезен на чартерах, мы возвращаем за наш счет.

— Сколько вы на это потратите?

— Порядка 86 млн гривен. Это только наш расход. Но проблема усугубляется тем, что сейчас мы не отправляем туристов. Вы правильно заметили, что у нас открыта продажа туров на будущее. Как думаете, много сейчас бронировок?

— Не знаю. У вас на сайте есть следующее сообщение: "Время бронировать: невероятное предложение Join UP! для турагентов".

— Все правильно.

— То есть сейчас идеальное время, чтобы планировать отпуск?

— Это правда. Потому что сейчас весь мир предлагает уникальные цены, потому что во всем мире туризм остановился. Все понимают, что это временно. Пройдет несколько месяцев или полгода и эпидемия закончится, люди снова будут путешествовать.



Да, путешествий будет меньше, не все переживут, не все потом смогут восстановиться и подняться, но как-то рынок будет работать и жить дальше. Мы, может быть, как-то видоизменим свои привычки, но не откажемся от них полностью.



Плюс никто не отменял отсутствие штрафов или каких-либо санкций с нашей стороны, если вы решили перенести или отменить тур за 30 и более дней до вылета. А сейчас очень многие столкнулись с тем, что на 2,5 недели включен режим карантина, никто никуда не летит, а тур забронирован.



Мы не можем закрыться, потому что мы вынуждены этим людям перенести бронировку и мы адаптируем их под будущие вылеты, стараемся перенос оформить не на первую половину апреля, а поглубже, чтобы наверняка эпидемия прошла.



Это первая история. Вторая история – это форс-мажор, и уже сегодня закон об этом принят. Насколько я понимаю, это освобождает от ответственности игроков рынка. То есть, туроператор имеет право не выполнять обязательства, турагент имеет право не выполнять обязательство, а деньги туриста – ну, извините.



Никто, слава Богу, на рынке так не поступает, все партнеры действуют сознательно. И все говорят: "люди, не переживайте, ваши деньги у нас, мы их не потеряем. Мы вам их отдаем, используйте в любой другой тур".



Вернуть просто так в руки сейчас никто не может, их ни у кого нет. Туризм – это цикличная штука, и у Join UP! оплачено очень много отелей, самолетов, предоплаты какие-то. Деньги инвестированы и они постоянно работают.



— Это признание ситуации с коронавирусом форс—мажором освобождает вас абсолютно от любых исков?

— Да. Но мы на это не идем, мы продолжаем работать и обслуживать наших туристов. Мы ведем коммуникацию, переносим туры, рассчитываем, что, когда это все закончится, мы спокойно будем работать дальше.



Как украинский бизнес, мы рассчитываем на украинское государство, когда оно принимает такие жесткие меры, которые мы поддерживаем, потому что здоровье и жизни украинцев намного важнее любой другой меркантильной цели. Но не убивайте нас.



— Чего конкретно вы ждете от государства?



— Мы ждем поддержки. Это могут быть как прямые дотации для бизнеса, так и кредиты. Кроме того, мы бы хотели обсуждать компенсацию за вывозные рейсы, ведь для того, чтобы вернуть туристов в Украину рейсы пустыми летели в Египет.



— Вы уже знаете примерную цифру?



— Кредит или дотация в размере не менее 2 млн долларов под 1-2% на продолжительный срок. Если говорить о компенсации по вывозным чартерам – мы хотим половину от их стоимости, то есть оплата за пустые леги, фактически перегоны или доставку самолетов на места. Это фактически 50% от 85 млн, которые мы потратили на вывозы туристов из Египта.



— Вы проводите консультации с представителями власти по этому поводу?



— Да, ведем общение.



— С кем?



— С Министерством инфраструктуры, Министерством культуры, молодежи и спорта, Госагентством по туризму, Министерством иностранных дел и Офисом президента.

— Находите понимание?

— У всех есть понимание, что это нужно делать. Сейчас разрабатываются механизмы, как и что должно быть сделано. И это должно быть прозрачно.

— Речь идет именно о прямых дотациях из бюджета?



— Там целый комплекс вопросов. Это могут быть дотации, субсидирование, беспроцентные кредиты, минимизация налогообложения, налоговые каникулы. Это могут быть различные механизмы, мы будем рады любой помощи.



Мы ожидаем, что это случится, потому что видим и чувствуем общение с нынешней властью как с профессионалами, как с абсолютно адекватными, понимающими проблемы людьми, ищущими пути реализации этих идей и инициатив.

— Если возвращаться к туристам, которые застряли за границей. Вы сказали, что через три-четыре дня вывезете…



— Всех, кто в Египте. А по всем остальным ожидаем действий от правительства.

Уточнено: "На сегодняшний день мы вернули домой практически всех туристов. Мы вернули всех из Египта, ОАЭ. Со Шри-Ланки вернули 360 человек, там осталось 28 наших туристов, и они вернутся в Украину коммерческим рейсом SkyUp", – заявили в компании.

— Они должны надеяться на государство?



— Верно. Со своей стороны мы можем повлиять на партнеров. Например, Шри-Ланка. 2 или 3 часа местного времени. Этот вылет, регистрация. Партнеры привезли туристов и уехали. Их не пускают, не садят на рейс, мы об этом узнаем. Через 20 минут партнер уже опять в аэропорту, то есть никто не брошен.



И несмотря на карантин и глубокую ночь в Шри-Ланке нам удается найти два отеля, в которых номер стоит около 100 долларов в сутки. Мы договариваемся о 25-45 долларах за номер. Мы находим еще более дешевый вариант – хостел – который стоит 35 долларов, договариваемся о 30 долларах и предлагаем эти варианты на выбор нашим гражданам, где они могут остаться и оплачивать размещение.

Это существенно дешевле не просто базовых цен отелей, а даже базовых цен туроператоров, но бесплатно мы это сделать не можем. Заплатить за это мы тоже не можем, у нас нет этих денег.

— Как должен действовать турист, который попал в такую ситуацию. Возможно, есть какая-то универсальная инструкция?

— У каждого туриста есть памятка, которую мы выдаем вместе с пакетом документов. В этой памятке указаны все координаты консульской службы соответствующей страны, где они находятся.



Там же указана вся информация по системе ДРУГ нашего Министерства иностранных дел. Нами ведется постоянная коммуникация со всеми нашими туристами, которые зарегистрированы в нашем приложении. Туда приходят постоянные оповещения. Также мы рассылаем СМС-ки.



При бронировании агент должен указывать номер телефона, чтобы мы могли контактировать с каждым туристом. Но агенты мухлюют и указывают свой номер телефона и соответственно любое информирование, которое мы совершаем, происходит для агента, а не для туриста.



Мы понимаем опасения агента, который боится, что мы заберем его клиента и будем работать с ним напрямую. Хотя мы как оператор не имеем на это права. В таком случае агент берет эту ответственность на себя – и днем и ночью быть на связи, делать постоянные апдейты и постоянно информировать туриста. Но они этого зачастую не делают.



— Вы ведете коммуникацию со всеми туристами. Не только с теми, которых собираетесь вывозить из Египта.



— Конечно.



— По последним данным их было больше 1700 человек. Те, которые должны, по вашим словам, надеяться на государство.



— Мы не всесильны. Там, где мы можем им помочь, мы все это делаем.



— Как вы им помогаете кроме помощи в бронировании отелей?

— Помогаем снизить стоимость проживания, о чем я говорил раньше. Больше того, они не брошены, с ними постоянно наши гиды. И их постоянно перемещают. Если им надо попасть из аэропорта в отель или наоборот, то они это делают не на такси.



Все, что в наших силах, мы делаем. Заплатить за проживание мы не можем, у нас нет этих ресурсов и нам их никто не выделил. Плюс мы уже сейчас несем огромные расходы по возвращению туристов.



— Как изменилась эта цифра за последние дни? Было 1768 туристов за границей, кроме Египта. Сколько их сейчас?



— Цифра уменьшилась до 776. Тысячу мы уже успели вернуть. Это те, кто остался кроме Египта. И если мы говорим об этих 776, из них 260 – ОАЕ, и 338 – Шри-Ланка. Остальные – Европа по несколько человек.

Уточнено: "В данный момент за границей остались единицы туристов. Они находятся в таких удаленных точках как Доминикана, Занзибар, Мальдивы и т.п. Мы работаем над тем, чтобы всех наших туристов вернуть в Украину", – уточнили в о Join UP!.

— На вашем сайте была информация, что после 16 марта туристов будут вывозить специальными рейсами и для этого совместно с правительством разрабатывается специальный план.



— По сути этот план и реализовывается.



— В чем заключается план, если вы как и раньше вывозите туристов силами дружественной вам авиакомпании? Чем правительство помогло?



— Начиная с субботы мы не завозили. Вначале завозили иностранцев. Мы тесно взаимодействовали с правительством относительно порядка наших действий.



Что именно мы делаем, завозим туристов или нет, подвергаем этому риску туристов или нет, какие возможны дополнительные ограничения, как нам нужно поступать в той или иной ситуации, какие дополнительные меры безопасности нужно предпринимать, нужен ли температурный скрининг или нет. Вот это все мы прорабатывали совместно.



— То есть сейчас никаких проблем с вывозом туристов нет?



— Есть проблемы. Ищем деньги на это (смеется). На самом деле проблем нет, все идет по плану, но подчеркиваю снова, что хотелось бы поддержки.



— Как вы прокомментируете ситуация с МАУ, когда цены на билеты мгновенно выросли в несколько раз? Сами они говорят, что хитрый алгоритм высчитал таким образом. Почему у других копаний так не выросли цены?



— У них не настолько хитрые алгоритмы.



— Объясните.



— На самом деле какая бы автоматизация не была, в нее заложена логика и там работает формула. Какая формула заложена, так оно и работает, формула не может сегодня считать так, а завтра абсолютно другим образом. Значит формула меняется. Я не знаю, как это у них формируется, это их коммерция, не могу прокомментировать.



— Какие ваши прогнозы на ближайшее будущее, когда рынок может начать восстанавливаться и вернуться я к показателям хотя бы прошлого года?



— Я думаю, что докризисные показатели не будут достигнуты. В этом году точно.



— В таком случае стоит ли некоторым игрокам рынка готовиться к банкротствам?



— Каким-то стоит.



— Кто в первую очередь в зоне риска?



— Я не могу названия компаний озвучивать. Но даже на мировом рынке мы видим тревожные сигналы. TUI Group попросила помощи у правительства Германии, иначе они упадут. Norwegian Airlines попросила помощи у правительства и уволила 90% сотрудников.



Но при этом каждая европейская страна или США в моменты введения таких жестких ограничительных мер сразу выделяет средства своему бизнесу.



— Вы начали с того, что прошли не один кризис, каждый для вас был возможностью и этот в том числе.



— Однозначно.



— Какие возможности вы сейчас видите?



— Мы все время бежим, пытаемся куда-то успеть и настолько быстро бежим, что не успеваем оглядываться. А тут у нас вдруг уникальная возможность остановиться и подумать, куда бежим, с какой скоростью, насколько правильно. Оглянуться на несколько лет, проанализировать какие—то ошибки или недоработки, исправить их и начать новую эру.



— У вас есть достаточный запас прочности для того, чтобы сидеть и обдумывать прошлые ошибки?



— Мы рассчитываем на то, что его хватит. С поддержкой государства.



— Как поменяется туристический рынок после кризиса?



— Рассчитываем сохранить лидирующую позицию.



— А если говорить в целом о рынке и о небольших компаниях в частности?



— Мелким компаниям наверно не так больно это все. На то они и мелкие.



— Как все-таки может измениться рынок через полгода? Возможно, часть небольших компаний исчезнет, потому что вам поможет государство, а им нет?



— А почему им не поможет?



— Вы напрямую общаетесь с Офисом президента, с министрами, а они нет.



— Есть Telegram-канал, там выкладывают номера телефонов абсолютно всех. Те, которые были у меня, совпали. Поэтому этому каналу доверять можно.



— Это же не означает, что любой, у кого есть номер…



— Вы знаете, когда у вас сложная ситуация…



— Можно набрать Зеленского и попросить о помощи?



— Знаете, для нас нет преград ни в чем и никогда. Мы понимаем, что если нужно делать, то нужно взять и сделать. Нельзя сказать, что это невозможно. И если нужно взять и вывозить наших граждан, то мы берем и делаем это.



Относительно коммуникаций и контактов, то мне кажется, что настолько сейчас во власти все такие сознательные, молодые и пришедшие туда со светлыми идеями, что я не вижу проблемы к кому-то обратиться. В крайнем случае можно написать СМС, но важно, что ты там пишешь, какой посыл ты даешь.



— Как раз о том, "что ты там пишешь" и сознательной власти. В колонке на "Новом времени" вы писали: "Открываем Google—поиск. Посмотрим на Украину глазами американца: война, Майдан, обмен пленными, Зеленский. Не очень привлекательная картинка для туриста. Согласны?".

— Под Зеленским имел в виду политику. Мы же смотрим с позиции туриста. Этими словами я хотел сказать, что когда мы смотрим на любую другую европейскую страну, похожую на Украину, то мы видим какие-то достопримечательности и культурный посыл, а когда мы смотрим на Украину, то мы видим проблему. И эта проблема может отпугивать.



Например, когда случился кризис с коронавирусом, пока не было запретов, но уже было ясно, что это эпидемия, то рынок туризма падал, авиация падала, а туры в Чернобыль, насколько я знаю, в спросе не упали.



— Что должно сделать государство, чтобы рынку стало легче в будущем?



— Во-первых, надо создать резервный фонд, именно на этот случай. У нас же есть Фонд гарантирования вкладов? Даже в Казахстане такой фонд есть, в Беларуси такой фонд создается. Он должен быть привязан к людям.



— Фонд гарантирования вкладов наполняется за счет вкладчиков. Кто будет наполнять условный туристический фонд?



— И здесь то же самое.



— С каждой путевки будет взыматься определенный процент?



— Да. Туроператор обязан перечислить с каждой путевки один доллар или одну гривну. Не важно. Но это должно быть. И когда этот фонд есть, он постоянно наполняется, он большой.



Когда происходит такая ситуация, регулятор, Госагентство по туризму, основываясь на том, что туризма не осталось, а есть обязательства, принимает решение о том, что пропорционально вкладу каждого, определенный процент выдается.



— А если говорить о том, чтобы рынок развивался в будущем, без привязки к кризисам. Каких решений вы ждете?



— Речь идет о выездном туризме или внутреннем?



— О внутреннем.



— Закрыть границы было бы хорошим решением (смеется). Будем путешествовать внутри страны. Но вообще мне кажется, что в первую очередь необходимо вести коммуникацию с потребителем, с туристом, каждым украинцем, относительно того, что Украина вообще есть как туристическая дестинация, как культурная.



У нас же есть социальная реклама относительно СПИДа, относительно армии. Должна быть такая же реклама относительно отдыха внутри страны. Есть какой—то ресурс, где я могу увидеть, как отдохнуть в Украине, куда поехать под Киевом и так далее?



— По-моему, таких ресурсов достаточно, локальных.



— Их много, но о них никто не знает. Какие-то локальные, а я говорю о национальном. Это должен быть государственный масштаб и подход, это должно быть везде. Это первое. Сознание и знание родить. Второе – сервис и вообще предложение. Что у нас есть в Киеве? Сколько стоит пожить в Киеве в гостинице пять звезд?



— Не доводилось жить в таких гостиницах.



— Хорошо, у нас есть хороший пример – отель Ramada в Киеве, четыре звезды. Есть точно такая же Ramada в Стамбуле, это одна сеть. В Киеве она находится за городом можно сказать, в Стамбуле – в историческом центре. В Стамбуле пять звезд, у нас – четыре. В Киеве проживание стоит в два раза дороже, чем в Стамбуле.



Если вы турист и самостоятельно хотите куда-то поехать, то вы не понимаете, что вам делать в Киеве, где война и Зеленский (смеется), а в Стамбуле, когда мы откроем Google, то увидим много интересных исторических ценностей, которые стоит посетить. И проживание там стоит намного дешевле. Это как пример. У нас это не развито.



— Расскажите о своих планах.



— Мы точно понимаем, что мы сейчас будем делать и мы точно не будем об этом рассказывать заранее.



— Какой вы видите Join UP! через пять лет?



— Что мы есть не только на рынке СНГ, мы точно есть на рынке Европы и точно не в одной стране, а в нескольких. Мы точно присутствуем по всей Восточной Европе, возможно, мы уже смотрим на Западную, но не уверены, что это нам нужно пока.



Мы однозначно продолжаем оставаться лидером, и мы точно несем наш украинский подход, наши ценности и идеи в Европу. Мы точно понимаем, что европейский рынок будет больше, чем украинский, но Head–office и мозговой центр остается здесь. И это украинский рынок выходит в Европу, а не наоборот.