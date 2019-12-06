Якщо Путін вторгнеться в Готланд: чому в Європі та США не хочуть відмовлятись від готівки

Поки українці вчаться платити в магазинах та кафе банківськими картками, світом крокує протилежна тенденція. Чого побоюється західний світ?

Харківська влада планує запровадити "дні без готівки". Деяким торговим та іншим бізнес-мережам запропонували у цей день в кафе або в ресторанах не приймати готівку взагалі.

Згодом харків'яни хочуть поширити ініціативу не тільки на ресторани, магазини та аптеки, а й на підприємства комунальної сфери. Харкову справді бракує інфраструктури для безготівкових платежів. Приміром, у метро міста досі не можна сплатити банківською карткою.

Проте західний досвід доводить, що повністю відмовлятися від готівки не варто.

Швеція: повний "кешлес" як загроза національній безпеці

У 2018 році лише 13% шведів казали, що розрахувалися за останню покупку готівкою. У 2010 році так відповіли 40% опитаних, йдеться у статті на сайті Ріксбанку (центробанк Швеції). Наступне опитування буде в 2020 році.

Швидка відмова від готівки стурбувала урядову Оборонну комісію Швеції. У 2018 році вона підготувала доповідь про необхідність змін в оборонній політиці країни. Серед іншого комісія згадала, що в умовах кризи або війни повинні відбуватися елементарні економічні операції, а для цього знадобиться готівка.

Управління цивільної безпеки та надзвичайної оборони Швеції розробило брошуру "Якщо трапиться криза або війна" та розіслало її всім сім'ям країни. Там йшлося про ситуації, коли платіжні картки та банкомати не працюють. Серед порад були такі: заздалегідь підготувати теплий одяг, документи та готівку дрібного номіналу.

Деяких жителів Швеції безготівкові платежі настільки лякають, що вони створили рух "Повстання готівки". "Якщо Путін вторгнеться в Готланд (найбільший острів Швеції. — Авт.), йому достатньо буде просто вимкнути платіжну систему", — упевнений колишній комісар національної поліції та лідер руху Бьорн Ерікcсон.

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Австрія: готівка як право на анонімні розрахунки

Ультраправа націоналістична Австрійська партія свободи у 2019 році невдало намагалася внести зміни у Конституцію країни, щоб гарантувати "необмежене використання готівкових коштів". Інша консервативна політична сила, Австрійська народна партія, йшла на вибори з тим самим гаслом на захист права на готівку.

Австрійські популісти використовують побоювання громадян, що їхні персональні дані про транзакції хтось може використати. Ідея захисту права на використання готівки не нова. Чутки про повну відмову від готівки у ЄС почали ширитися одразу після припинення друку купюри 500 євро та відмови від монет 1 та 2 євроценти.

Це спричинило незадоволення австрійців, які воліли б зберігати анонімність під час придбання товарів і право обирати спосіб розрахунків. У 2016 році кандидат в президенти від Австрійської народної партії Андреас Коль казав: "Право на готівку може бути закріплене в Конституції". Щоправда, ті вибори він програв.

США: система платежів мусить бути інклюзивною

У травні 2019 року влада Сан-Франциско оголосила, що ритейлери зобов'язані приймати готівку. Лише тимчасові магазини та компанії на кшталт Uber і Lyft звільнені від нового правила. Раніше право на готівку у торгових мережах гарантували міста у штатах Пенсильванія, Нью-Джерсі та Массачусетс.

Місто мусить бути інклюзивним для всіх, кажуть каліфорнійські чиновники. Йдеться про те, що не кожен у США має банківський рахунок, таких сімей в країні 8,4 млн.

Магазин Amazon Go був одним з найбільших безготівкових гравців у Сан-Франциско. Тепер компанія змушена перебудовувати процеси, щоб приймати "кеш". Інакше їй доведеться сплатити штраф, що може сягати тисячі доларів.

"Без готівки заклад стає місцем, де бажаними гостями є лише певні категорії людей, а іншим забороняється брати участь в економічному житті", — пише The Los Angeles Times, наводячи приклад недорогої мережі ресторанів здорової їжі Organic Corp, що не приймає готівку і працює у Сан-Франциско і Лос-Анджелесі.

У цих містах цілеспрямоване виключення бездомних з числа клієнтів є поширеним аргументом проти зростання кількості безготівкових закладів.

Разом з тим, клієнтська база, яка відфільтрована за принципом "кешлес" (безготівкові розрахунки), поширюється далеко за межі безхатьків, зазначає видання. За 2017 рік, згідно з федеральними даними, 17% чорношкірих та 14% сімей латиноамериканців у США не мали банківського рахунку.

Великобританія: звичка до готівки

У Великобританії дебетові картки — найпопулярніший спосіб оплати, кожен десятий взагалі не використовує готівку. Проте жителі віддалених районів не підтримують новацію і називають її егоїзмом, пише BBC.

Видання наводить приклад кафе в окрузі Ангус на сході Шотландії. Там приймають готівку лише тому, що старшому поколінню так зручніше.

Кілька слів на захист "безготівки"

Тема ризиків "кешлес" знайшла широке відображення у масовій культурі.

Згадати хоча б епізод із серіалу Years and Years, коли британці штурмують відділення банків, бо їхні заощадження в одну мить перетворилися на ніщо. Інший приклад — момент з "Оповіді служниці", коли тоталітарна держава вирішує позбавити жінок усіх прав і блокує їх рахунки в банках.

Це вигадані ситуації і в них перебільшуються ризики "кешлес"-економіки. Йдеться не про вади технології, а про ризики радикальних соціальних змін.

Тим не менш, "безготівка" стає все більш популярною. Причина проста: це вигідно.

У 2016 році дослідницький центр Roubini ThoughtLab та Visa оприлюднили доповідь Cashless Cities про вплив на великі міста переходу на "безготівку".

Позитивний сукупний економічний ефект становив 470 млрд дол на рік.

Ось кілька висновків цього дослідження: перехід на "безготівку" додає 3 відсоткові пункти до економічного зростання, зменшення крадіжок готівки зберігає по 67 дол на людину на рік, а бізнес економить на "безготівці" 2 центи з кожного долара.

На сайті дослідження можна оцінити позитивний економічний ефект для Києва після повного переходу на "безготівку" від рівня 50%. Розробники інструменту стверджують, що доходи міста зростуть на 500 млн дол, бізнес та національний уряд отримають додатково по 200 млн дол, а жителі міста — 50 млн дол.

У цю суму входять не тільки збережені від грабіжників кошти, а й економія часу на розрахунки та дохід від розміщення грошей у банках. На жаль, інструмент не дає можливості розрахувати економічний ефект від "днів без готівки" для Харкова.

Текст написаний в рамках спільного проекту ЕП, Центру журналістики KSE та компанії Visa. Ми прагнемо, щоб українці добре розумілися на особистих фінансах, знали правила для їхнього захисту та головні події зі світу фінансів.