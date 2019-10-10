Український стартап Grammarly оцінили у понад 1 мільярд доларів

Український стартап з перевірки англійської граматики Grammarly оцінили у понад 1 мільярд доларів.

Про це повідомляє TechCrunch.

Гендиректор компанії Бред Гувер підтвердив виданню цю суму. Також стартап, послугами якого користуються 20 млн людей, залучив 90 млн доларів інвестицій.

Grammarly уже залучав 110 млн доларів інвестицій у 2017 році.

"Ми не продаємо або не здаємо в оренду дані користувачів третім сторонам з будь-якої причини, в тому числі для доставки своїх оголошень. Наша бізнес-модель - це модель freemium, в якій ми пропонуємо безкоштовну версію нашого продукту, а також Grammarly Premium та GrammarlyBusiness, які є платними.

"Єдиний спосіб, як Grammarly заробляє гроші, це підписки", - заявив речник компанії.

Нагадаємо, Grammarly - інтелектуальний онлайн-сервіс перевірки граматики, заснований на технологіях штучного інтелекту.

Додаток підвищує якість письмового спілкування, враховуючи індивідуальний стиль користувача і його комунікативні цілі, пропонуючи виправлення, які роблять текст граматично, стилістично і структурно правильним.

Стартап заснували кияни Олексій Шевченко, Максим Литвин і Дмитро Лідер в 2009 році. Перша версія продукту була створена в Києві.

Економічна правда





