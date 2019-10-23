Верховний Суд зупинив виконання постанови про стягнення 215 мільйонів з "Укргазвидобування"

Верховний Суд зупинив виконання постанови Північного апеляційного госпсуду щодо стягнення з "Укргазвидобування" 215 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ухвала Верховного Суду є обов’язковою підставою для зупинення приватним виконавцем виконавчих дій щодо виконавчого провадження, в рамках якого на кошти на рахунках АТ "Укргазвидобування" накладено арешт та відповідно заблоковано роботу АТ "Укргазвидобування", - йдеться у повідомленні.

Заначається, що рахунки АТ "Укргазвидобування" залишаються заблокованими.

"Компанія сподівається, що приватний виконавець належним чином виконає покладені на нього законом обов’язки та зупинить виконавчі дії щодо провадження з такою ж оперативністю (впродовж одного дня), як він накладав арешти", - заявили в "Укргазвидобуванні".

Нагадаємо:

Суд заблокував банківські рахунки АТ "Укргазвидобування", ускладнивши відвантаження пального виробництва Шебелинського заводу і скрапленого газу інших газопереробних заводів.

10 жовтня "Укргазвидобування" публічно закликало уряд і президента перевірити дії співробітників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та "не допустити незаконне стягнення" з держкомпанії на користь ТОВ "ФК "Фінгруп Фактор" понад 215 млн грн.

У 2013 році "Укргазвидобування" взяла у "Дельта Банку" кредит 150 млн грн. Кредит погасили у серпні 2017 року, коли банк уже перебував в управлінні ФГВФО.

Але "Дельта Банк" подав новий позов, в якому просив стягнути з "Укргазвидобування" за цим же кредитом 215 млн грн. Цей борг згодом був переданий ТОВ "ФК Фінгруп Фактор" з дисконтом в майже 70%.

ФК "Фінгруп Фактор", згідно з реєстром юридичних осіб, належить родині Астіон - Василю, Євгену і Ользі (першим двом по 45%, останній - 10%).

Василь Астіон - депутат Дніпропетровської обласної ради від партії "Відроження", який відомий як один з найбільш впливових латифундистів свого регіону разом зі своїм тестем - головою Федерації дзюдо Дніпра Михайлом Кошляком.

Братам Астіон і Михайлу Кошляку спільно належить група компаній Dnipro Agro, яка обробляє близько 50 тисяч га землі.

Економічна правда