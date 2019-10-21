Кабмін планує обговорити з тютюновими компаніями скандальну правку

Кабінет міністрів планує цього тижня провести зустріч з тютюновими компаніями для обговорення "тютюнової" правки.

Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Тютюнові компанії є одними з найбільших платників податків в Україні. Ми, звичайно, уважно стежимо за тим, що відбувається. На цьому тижні плануємо провести з ними зустріч, щоб пояснити позицію уряду та знайти спільну мову з ними.

Нам важливо, щоб не тільки вони, а й будь-який бізнес бачив, що ми не будемо стояти на боці лобістів окремих інтересів", - сказав він.

За його словами, правка в законопроект, яка стала причиною "виникнення занепокоєння у тютюнових компаній", була подана не урядом, а народним депутатом.

"Думаю, ми на цьому тижні знайдемо вихід з ситуації і вирішимо проблему, яка так турбує бізнес", - додав Гончарук.

Нагадаємо:

4 жовтня ВР прийняла у цілому законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

За день до голосування групою народних депутатів було внесено поправку № 8, якою регулюються торговельні націнки на сигарети для дистрибуції.

Суть поправки зводиться до встановлення торговельної націнки (так званої, "маржі") на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі на рівні 7% та 13% від максимальної роздрібної ціни відповідно.

Керівники компаній-членів асоціації "Укртютюн" заявляють, що наслідком введення торговельної націнки на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі може стати закриття фабрик та втрата 50 тисяч робочих місць у тютюновій індустрії.

Керівники компаній наголошують, що наслідками запровадження націнки стануть підвищення ціни пачки сигарет на 14 грн з 1 січня 2020 року та збільшення обсягів нелегальної торгівлі тютюновими виробами із 8,4% до 20%.

British American Tobacco зупинила виробництво тютюнової продукції на заводі "В.А.Т.-Прилуки" в Чернігівській області.

Економічна правда